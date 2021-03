Hannover

Der hohe Inzidenzwert der Corona-Infektionen in der Region Hannover hat aufhorchen lassen. Seit Anfang Dezember liegt der Wert bei über 100. Am Sonntag vor einer Woche war er kurz auf unter 100 gesunken, dann aber wieder gestiegen. Es könnte mit der britischen Mutation B.1.1.7 zusammenhängen, die höchst ansteckend ist. Oder vielleicht mit mehr Tests? Leserinnen und Leser diskutieren – und kritisieren Versäumnisse, etwa bei der Politik und der Üstra. Lesen Sie hier den ausführlichen Bericht.

HAZ-Leser Dr. Peter Gülden aus Lehrte: „Astrazeneca-Impfstoff einsetzen“

Zum Artikel „Warum sind die Corona-Zahlen so hoch in der Region?“ vom 20. Februar:

Es fällt einem schwer, Herrn Jagau wirklich ernst zu nehmen, wenn er behauptet, die ansteigenden Infektionszahlen sind in zu vielen Testungen begründet. Sieht so eine ernsthafte Analyse der Situation aus? Wir werden in den nächsten Wochen eher mehr Infektionen erleben, weil die infektiösere britische Variante an Bedeutung gewinnen und die richtige Teilöffnung der Schulen das Virus mehr verbreiten wird. Welche Konzepte hat die Politik? Ausgangssperre? Die Friseurgeschäfte wieder schließen und am besten auch gleich die Schulen mit? Und das ganze am besten bis Pfingsten laufen lassen.

Solange keine technischen Möglichkeiten wie funktionierende Apps oder andere Tracing-Formen genutzt werden, wird es nicht gelingen, frühzeitig Infektionen zu erkennen und so in der Hauptinfektionszeit (vor der Erkrankung) Isolierungen einzuleiten, die dann aber auch überwacht werden müssen. So werden wir bei Zahlen bleiben, die im Landesschnitt weit über einem Inzidenzwert von 50 liegen dürften. Es bleibt jetzt nur die Hoffnung, dass der Astrazeneca-Impfstoff nicht überwiegend im Kühlschrank verwahrt wird. Neben dem breiten Einsatz im medizinischen Bereich muss er beim Personal in Kitas und Schulen schnell zum Einsatz kommen. Dadurch kann die Öffnung der Schulen und Kitas ermöglicht werden (dies muss sein!), und die zu erwartenden Infektionsketten bei Lehrern, Kinder und Eltern können effektiv unterbunden werden. Dazu sollten auch vermehrt Arztpraxen und Betriebsärzte eingebunden werden. Und zwar lieber morgen als übermorgen, denn jeder Tag zählt.Dr. Peter Gülden, Lehrte

HAZ-Leserin Dorit Miehe aus Hemmingen: „Was macht diese Sondereinheit?“

Frage: Was tut das Gesundheitsamt gegen die Ausbreitung der Mutation? Außer der Bildung einer Sondereinheit nichts Konkretes! Was macht diese Sondereinheit? Keine Info. Hohe Inzidenz wegen gesteigerter Testanzahl: Heißt das im Umkehrschluss, andere Bundesländer testen weniger, und dadurch gibt es eine niedrige Inzidenz? Vielfach Getestete rein in die Statistik oder nicht, das ist nach einem Jahr immer noch eine Frage? Wenige Geimpfte, könnte das vielleicht auch ein Grund sein? Wo bleibt da die Aufgabenerfüllung des Gesundheitsamts? Tipp: Zum Mammografie-Screening bekommt man einen Termin zugeschickt, ist jahrelang erprobt. Die letze Frage bleibt noch: Warum stecken Menschen immer noch Menschen an? Alle wissen doch, wie das vermieden werden kann.

Dorit Miehe, Hemmingen

HAZ-Leser Wolfgang Mundt aus Hannover: „Das eigene Verhalten ist der Schlüssel“

Es wäre hilfreich, wenn diese Informationen zu den Inzidenz- und R-Werten, die den lokalen Aspekt besonders berücksichtigen, nicht nur Zeitungslesern vorbehalten wären. Wer kennt schon den Inzidenzwert der eigenen Kommune der Region Hannover? Vorsichtig muss man überall sein, aber es wäre gut zu wissen, wo die Gefahr am größten ist. Und das unabhängig davon, ob man eine Tageszeitung liest oder lesen kann, Zugang zu anderen Medien hat oder vielleicht die deutsche Sprache nicht oder nicht ausreichend beherrscht. Denn im Alltag ist die Bedrohung durch das Virus eher abstrakt und gefühlt weit weg. Deshalb wären Maßnahmen, die die gezielte Aufmerksamkeit erhöhen, sinnvoll und würden im besten Fall zu noch größerer Vorsicht führen. Es könnte beispielsweise in Apotheken auf einem Bildschirm im Schaufenster (sonst für Werbezwecke genutzt) das aktuelle Infektionsausmaß des Umfeldes oder Stadtteils angezeigt werden. Diese Informationen könnten auch in Bahnen und Bussen weitergegeben werden. Sie sollten auf wenige Angaben beschränkt sein:

1. Inzidenzwert,

2. Region, Gemeinde, Ort oder sogar Stadtteil,

3. Tendenz der Infektionen (geht es auf- oder abwärts),

4. Konsequenzen der Tendenz (Stufenplan – was passiert bei anhaltender Entwicklung).

Es muss deutlicher werden, dass das eigene Verhalten der Schlüssel zur Lösung des Pro­blems ist und nicht der vorgegebene Lockdown-Zeitplan, denn das Virus kann geduldig warten. Und letztlich finde ich auch den Hinweis auf Infektionszahlen in anderen Landkreisen zulässig: als Vergleich, aber auch als Ansporn. Schließlich will ja niemand zu einer Corona-Deppen-Region gehören. Die Kenntnis des uns unmittelbar betreffenden Inzidenzwertes sollte uns so geläufig sein wie der Wetterbericht und die erwartbaren Außentemperaturen und sich als Konsequenz auf unser Kontaktverhalten auswirken. Und am Ende ist der Inzidenzwert das Ergebnis, das wir alle gemeinsam erzielt haben: im Erfolg wie im Misserfolg.

Wolfgang Mundt, Hannover

Unter anderem Regionspräsident Hauke Jagau und Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau äußern sich regelmäßig zur Corona-Lage in der Region Hannover. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

HAZ-Leser Hermann Fohr aus Hannover: „Mal auf Bayern schauen“

Seit Anfang der Pandemie verfolge ich die Zahlen der Neuinfektionen in Hannover/Niedersachsen und vergleiche sie mit München/Bayern. Dies aus familiären Gründen. Im gesamten Jahr 2020 bewegten sich die Zahlen der Neuinfektionen im Großraum München beim Zwei- bis Zweieinhalbfachen der Zahlen in Hannover und dem Umkreis. Seit Mitte Dezember herrscht in Bayern eine nächtliche Ausgangssperre. Inzwischen sind die Zahlen bei einem Drittel der Zahlen in der Region Hannover. Ich bin kein Virologe, aber es fällt mir auf. Und logisch finde ich es auch. Im Supermarkt mit Maske ist die Ansteckungsgefahr sicherlich geringer als bei abendlichen Treffen mit egal wie vielen Personen. Und keine andere Maßnahme lässt sich besser überprüfen. Nicht alles, was aus Bayern kommt, muss bescheuert sein.

Hermann Fohr, Hannover

HAZ-Leser Christopher Bodirsky aus Hannover: „Datenbasis muss stimmen“

Weil Herr Jagau die Zahl der Tests thematisiert: Solange die Pandemie uns plagt, gibt es Klagen darüber, dass massive Einschränkungen mit vielen Kollateralschäden auf der Basis von „gewürfelten“ Zahlen durchgeführt werden. Die Zahl der täglich ermittelten Neuinfizierten ist bekanntlich extrem davon abhängig, wie viele Tests durchgeführt werden. Eine viel validere Zahl wäre zum Beispiel die Anzahl der positiv Getesteten pro 1000 Tests! Nur auf einer derart sicheren Datenbasis dürften Entscheidungen getroffen werden. Dass hier noch kein Gericht eingeschritten ist, wundert mich sehr. Ich frage mich, warum das nicht schon längst geändert wurde.

Ich will den Akteuren nicht unterstellen, dass sie diese einfachen Zusammenhänge nicht durchblicken. Dann aber bleibt doch nur, eine Absicht dahinter zu vermuten – und das (und andere Ungereimtheiten) gibt den Verschwörungstheoretikern Auftrieb! Dadurch wird das Vertrauen in die Maßnahmen der Politik untergraben, führt zu Politikverdrossenheit und auch dazu, dass in der Folge auch die sinnvollen Maßnahmen nicht mehr ernst genommen werden. Was muss passieren, damit endlich die schlimmsten Ungereimtheiten ausgeräumt werden und wir Bürger die Sicherheit haben können, dass Entscheidungen von gewaltiger Tragweite auf der Basis von nachvollziehbaren Daten gefällt werden?

Christopher Bodirsky, Hannover

HAZ-Leser Hans-Jürgen Sticher aus Hannover: „Armseliges Argument“

Einen erneuten Beleg für das desaströse Versagen bei der Bekämpfung der Pandemie in der Region Hannover liefert nun Regionspräsident Hauke Jagau. Aus seiner Sicht könnte die vergleichsweise hohe Inzidenz der Region Hannover dadurch begründet sein, dass mehr als in anderen Regionen getest wird – aber ohne Vergleichszahlen nennen zu können. Mit diesem armseligen Argument versuchte einst auch Donald Trump sein Versagen zu kaschieren.

Hans-Jürgen Sticher, Hannover

HAZ-Leser Christoph Blume aus Bennigsen: „Terminvergabe ist ein Desaster“

Hauke Jagau ist ganz gelassen angesichts nicht wirklich fallender Inzidenzzahlen in der Region Hannover. Die Ausdrücke „vielleicht“ und „möglicherweise“ deuten darauf hin, dass er als oberster Krisenmanager nicht den Überblick hat. Krisenmanagement sieht anders aus. Die Verantwortlichen sollten sich möglichst bald mal Gedanken machen, was die nächsten und die übernächsten Schritte sind. Warum setzt sich Herr Jagau nicht mit den Bürgermeistern der Kommunen und mit Ärztevertretern zusammen und überlegt, was da möglich ist? Stattdessen behauptet er schlicht, dass Impfungen in einzelnen Kommunen nicht möglich sind. Und es sei kein Problem, sich zum Impfzentrum bringen zu lassen. Er scheint sich mit den Problemen von 80- oder 90-Jährigen besonders gut auszukennen. Das erste Problem dieser Gruppe ist in diesen Wochen, überhaupt Impftermine zu bekommen. Die Terminvergabe vom Land Niedersachsen über Hotline und Internet ist ein Desaster. Und da sollten sich regionale und kommunale Vertreter auch etwas einfallen lassen, wie sie da unterstützen können.

Dazu kommt, dass bereits jetzt absehbar ist, dass das einzige Impfzentrum für die Region Hannover am Messegelände mit maximal 10 000 Impfungen pro Woche vermutlich bald an seine Grenzen stoßen wird, wenn genügend Impfstoff vorhanden ist. Oder sollen die Impfungen (mit jeweils zwei Impfterminen) in der Region Hannover über drei Jahre gestreckt werden? Das ist einfachste Mathematik! Blutspendeaktionen funktionieren auch unter den Hygienebedingungen in Corona-Zeiten auf kommunaler Ebene. Warum soll das mit Unterstützung der örtlichen Hausärzte und Vereine (Freiwillige Feuerwehr, DRK, THW usw.) nicht auch für Impfungen funktionieren? Bei entsprechenden Aufrufen werden sich dafür sicherlich auch noch viele andere Freiwillge vor Ort finden lassen. Offensichtlich gibt es dazu bereits Ansätze in anderen Landkreisen. Christoph Blume, Bennigsen

HAZ-Leser Kai Bergmann aus Hannover: „Irrweg wie einst bei Trump“

Zitat: „Nach Ansicht von Regionspräsident Hauke Jagau hängt die hohe Inzidenz in der Region möglicherweise mit der hohen Zahl von Corona-Tests in Stadt und Umland zusammen. ,Vielleicht testen andere weniger.‘“ Hier begibt sich Herr Jagau auf den gleichen Irrweg wie einst Trump.

Kai Bergmann, Hannover

HAZ-Leserin Renate Hirsch aus Isernhagen: „Unverschämtheit von der Üstra“

Es wird berichtet, dass die Region Hannover die vergleichsweise hohen Werte nicht erklären kann. Da kann ich einen Denkanstoß geben! Wenn man die Zeitung aufschlägt, findet man die Erklärung gleich auf der Seite daneben: Der öffentliche Nahverkehr ist fast vollständig zusammengebrochen! Vor ein paar Tagen stand dann in der Zeitung, die Menschen sollten auf die Sprinter-Buslinien ausweichen. Inzwischen habe ich erfahren, was das bedeutete. Beispielsweise die Linie 900, die früher von Burgdorf nach Altwarmbüchen fuhr und nun bis in die Innenstadt fährt, war restlos überfüllt und musste sogar Fahrgäste an der Haltestelle zurücklassen. Wie die Heringe standen die Menschen in diesen Bussen. Es war eine Unverschämtheit von der Üstra, keinen Schienenersatzverkehr im Stadtgebiet anzubieten.

Es gab bestimmt Busunternehmen, die gern ihre Fahrzeuge und Fahrer zur Verfügung gestellt hätten, weil sie zurzeit kaum andere Aufträge haben. Und auf ein Auto umzusteigen, war meist auch keine Option, weil die wenigen überhaupt noch in der Stadt existierenden Parkplätze mit Schneemassen bedeckt waren. Ich gehöre glücklicherweise bereits zu den Ruheständlern, die zu Hause bleiben konnten. Mein Auto werde ich nun aber bestimmt nicht, wie uns bestimmte Politiker einreden wollten, gegen eine Jahreskarte eintauschen. Und ich bin sicherlich nicht die Einzige, die so denkt.

Renate Hirsch, Isernhagen

