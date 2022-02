Warum tut die Stadt Hannover nichts gegen Leerstand und Spekulation?

Hannover

Drei Etagen Wohnraum, ungenutzt: In einer der besten Wohnlagen von Hannovers Südstadt steht seit Jahren ein Mehrfamilienhaus leer. Die Haustür ist inzwischen aus Angst vor Vandalismus mit einer Bretterwand verschlossen. Das Äußere des Hauses in der Weinstraße gegenüber dem Gesundheitsamt ist grau und schäbig geworden. Trotzdem kämen immer wieder Interessenten vorbei, sagt eine Anwohnerin. „Aber das ist wohl ein Spekulationsobjekt“, vermutet sie.

Wert von Immobilien steigt stetig

Wie man mit leeren Wohnungen Geld verdienen kann, wie also Spekulation funktioniert, lässt sich in diesen Tagen relativ einfach erklären. Wer sein Geld aufs Konto legt, verliert auch ohne Negativzinsen ständig Geld, nämlich pro Jahr derzeit bis zu 5 Prozent wegen der Inflation. Wer aber eine Immobilie besitzt und sie einfach ein Jahr lang nicht verkauft, der profitiert sogar ohne Mieteinnahmen. Denn wegen der hohen Nachfrage steigt jedes Jahr der Wert – einer aktuellen Prognose zufolge in diesem Jahr in Hannover wieder um 14 Prozent. Nichtstun zahlt sich also aus.

Weil zugleich in Ballungsräumen viele Menschen keine bezahlbare Wohnung finden und Neubauimmobilien für Normalverdiener oft unerschwinglich sind, hat das Land 2019 den Kommunen das Recht gegeben, wieder stärker gegen Zweckentfremdung von Wohnraum vorzugehen. Sie müssen dafür aber eine Satzung erlassen, die festlegt, ab wann Leerstand verboten ist und wo die Umwandlung von Wohnungen etwa in Büros oder hotelähnliche Kurzzeitwohnungen untersagt ist.

Linke fordern Satzung gegen Zweckentfremdung

Im Bauausschuss des Rates drängte Linken-Fraktionschef Dirk Machentanz darauf, dass Hannover die von der grün-roten Mehrheit angekündigte Satzung nun endlich in die Tat umsetzen solle. Sie sei ein „effektives wohnungspolitisches Instrument“ und „ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Wohnungsnot“, begründete er seinen Vorstoß.

Tatsächlich gehen die Meinungen darüber auseinander. SPD-Fraktionschef Lars Kelich sagte, er halte eine Zweckentfremdungssatzung „nicht für das Instrument, das Wohnraum für die Massen zurückgewinnt“. Grünen-Baupolitiker Julian Mensak stimmte ihm zu. Für den CDU-Ratsherrn Patrick Hoare ist der geforderte Eingriff in die Freiheit der Immobilieneigentümer „ein tiefer Griff in die linke Mottenkiste“. Für ihn hilft gegen Wohnungsmangel nur „bauen, bauen, bauen“.

„Zweckentfremdungssatzung ist nicht für das Instrument, das Wohnraum für die Massen zurückgewinnt“: SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Quelle: Frank Wilde

Zustimmung erhielt der Linken-Vorstoß nur von der Wählergemeinschaft „Die Hannoveraner“ und der Spaßpartei „Die Partei“ – doch die kleinen Gruppierungen haben kein Stimmrecht mehr in den Ausschüssen, sodass der Antrag einstimmig abgelehnt wurde.

750 Wohnungen sind gewerbsmäßig vermietet

Dabei geht es um bis zu 750 Wohnungen, die durch ein Verbot von gewerbsmäßigen Kurzzeitvermietungen über Plattformen wie AirB’n’B wieder für den normalen Wohnungsmarkt frei werden könnten. So viele Wohnungen würden quasi gewerbsmäßig an Stadttouristen oder Handwerkertrupps vermietet, hatte ein Gutachten des Unternehmens Empirica ergeben, das die Bauverwaltung im vergangenen Jahr im Auftrag gegeben hat. Ein Vorgehen würde sich am ehesten gegen touristische Kurzzeitvermietungen lohnen, ist das Fazit der Gutachter.

Alle oberen Wohnungen stehen leer: Wohnhaus in der Nieschlagstraße in Hannover-Linden. Quelle: Conrad von Meding

Kontrollen sind personalintensiv

Allerdings zieht ein Verbot der Zweckentfremdung sehr aufwendige Kontrollen nach sich, wie man aus Städten wie Berlin oder München weiß, die dies bereits verfolgen. Und weil Hannovers Bauverwaltung schon mit den bisherigen Aufgaben kaum hinterherkommt, bat das Dezernat im vergangenen Sommer, die Sache sein zu lassen.

Dem will die Ratsmehrheit nicht folgen. SPD-Fraktionschef Kelich betonte am Mittwoch noch einmal, dass sie ein Konzept aus dem Baudezernat erwarte, um eine Entscheidungsgrundlage zu bekommen. Für ihn aber scheint es weniger um ein Verbot der umstrittenen Kurzzeitvermietungen zu gehen, sondern vielmehr um ein Unterbinden der Spekulations-Leerstands. „Ich sehe das schon aus ordnungspolitischer Sicht kritisch. Eine Wohnung ist dafür da, dass sie bewohnt wird“, sagte Kelich.

Ist die Dunkelziffer noch größer?

Für Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin hingegen ist auch über die Kurzzeitvermietungen das letzte Wort noch nicht gesprochen. „Das Empirica-Gutachten hat nur das Hellfeld abgefragt – die Dunkelziffer der Wohnungen, die dem Wohnungsmarkt entzogen ist, dürfte viel größer sein.“ Er berichtete von regelrechten Partyhäusern, in denen Stadttouristen nachts einfielen.

„Die Anwohner ärgern sich nicht nur über den Lärm, sondern sorgen sich auch über mangelnden Brandschutz“, sagte Gardemin. Er verwies darauf, dass Hotels „höchste Auflagen“ erfüllen müssten,. während die Partyhäuser sich einfach durchlavierten.

Der Wasserzähler verrät Leerstand

Sorgen von FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke, dass mit der Zweckentfremdungssatzung ein System der Bespitzelung und Denunziation eingeführt werde, zerstreute Gardemin mit Beispielen aus anderen Städten. Dort finde die Verwaltung Häuser, die über Jahre leerstünden, mit einer Anfrage bei den Stadtwerken – weil dort nämlich über Jahre kein Wasserverbrauch registriert werde.

Wann Hannover nun eine Satzung gegen den Missbrauch von Wohnungen erhält, blieb in der Debatte aber offen. „Sobald Vorschläge von der Verwaltung kommen, werden wir handeln“, sagte Kelich.

Von Conrad von Meding