1600 Leute – mehr dürfen nicht zum Silvester-Frühschoppen in die Markthalle in Hannover. Auch an diesem Tag hat diese Beschränkung zu langen Schlangen vor der Tür geführt. Draußen wird gewartet, drinnen entspannt gefeiert. Zerknirscht sind vor allem die Wirte, die ihre Tische nicht voll bekommen.