31 lange Jahre hat Pastor Ulrich Pehle-Oesterreich in der Gemeinde gearbeitet. Im September 1990 trat er seine Stelle als Pastor auf Probe an – damals noch in der Johannes-Kirchengemeinde. Eigentlich ist es für Pastoren ungewöhnlich, so lange in einer Gemeinde zu bleiben. Es habe eben viel Veränderung gegeben, erzählt der Theologe, sodass es ihm nie langweilig geworden wäre. Aufbrechen und Zurücklassen prägten das lange Wirken des Pastors. Aus einer Kooperation in den 90er Jahren entstand im Jahr 2006 die Fusion mit der Matthäus-Kirchengemeinde. Das war eine ganz schöne Umstellung – sowohl für Pastor Pehle-Oesterreich als auch für die rund 6000 Gemeindemitglieder. Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes Gerhard Ridderbusch, aber auch Pastorin Nathalie Wolk betonen, dass das erfolgreiche Zusammengehen der Gemeinden vor allem durch Pastor Pehle-Oesterreich als Person möglich war. Denn die Kirchengemeinde sei für viele Menschen auch ihre Heimat. Er sah es als seine Aufgabe, seiner Gemeinde den Weg zu leiten und ihnen die Umstellung so angenehm wie möglich zu machen. Auch den Aufbau der Kindertagesstätte und später der Kita begleitete er mit großer Leidenschaft.

beim Einführungsgottesdienst war die Lister Johannes- und Matthäus-Kirche coronakonform gut gefüllt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Blind-Date mit Pastorin Nathalie Wolk

Im Jahr 2017 hatte die Kirchengemeinde ein Blind-Date mit Pastorin Nathalie Wolk. So hatte Pastor Pehle-Oesterreich die Einstellung der neuen Pastorin genannt – denn diese wurde von der Landeskirche Hannover ohne ein vorheriges Treffen in die Gemeinde entsandt. Das Amt in der List ist für Pastorin Wolk die erste Stelle. Pastor Pehle-Oesterreich habe ihr stets den Rücken freigehalten. Durch seine klaren Worte und seine Loyalität sei eine vertraute und bereichernde Zusammenarbeit entstanden, für die ihm die junge Pastorin sehr dankbar ist, wie sie sagt.

Der neue Pastor Marco Müller. Quelle: Tim Schaarschmidt

Mit Podcasts auf Menschen zugehen

Und nun ist also Marco Müller der neue Pastor der Lister Gemeinde. Bei ihm sei es kein Blind-Date gewesen. Ihn habe die Offenheit und die Zukunftsorientierung in der Ausschreibung für die zweite Pfarrstelle dazu bewegt, sich zu bewerben, sagt er. Für ihn biete die Gemeinde viele neue Möglichkeiten, da diese offen für neue Wege sei, aber gleichzeitig das vorhandene schätze. Auch durch die Corona-Pandemie hätten sich neue Perspektiven geöffnet. In dieser Zeit sei die Gemeinde gezwungen gewesen, die Gottesdienste nach draußen zu verlegen, erzählt Pastorin Wolk. Der „begehbare Gottesdienst“ wurde ins Leben gerufen. Das habe sich als ganz neue Chance erwiesen, auf die Menschen zugehen zu können. Auch in Zukunft möchte Pastor Müller öfter für Gottesdienste das Kirchengebäude verlassen.

Es müssten neue Wege gefunden werden, wie die Kirche Menschen erreichen könnte, die gerade in der Corona-Zeit sehr einsam geworden seien. Ein solcher Weg ist für Pastor Müller zum Beispiel, eine Kurzandacht als Podcast zu verbreiten. Durch sein Sondervikariat bei der Evangelischen Radiokirche hat er schon viele Erfahrungen in diesem Bereich. Der Podcast biete viele Möglichkeiten – wie zum Beispiel Menschen vorzustellen oder Gedankenimpulse zu teilen, findet Müller.

Gegen Ausgrenzung, für Klimaschutz

Auch Multikulturalität und Weltoffenheit sind dem Theologen wichtig. In dieser Richtung tue die Kirche jetzt schon einiges, betont Ridderbusch vom Kirchenvorstand. Die Kirche achtet darauf, was gut für die Gemeinschaft in der List sei. So engagiert sich die Vereinigung „Runder Tisch gegen Rechts“ der Lister Kirchen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Die Videoinstallation „Fridays“ in der Matthäuskirche soll mit Bildern und Musikbegleitung auf den Schutz der Schöpfung aufmerksam machen. Zu sehen ist die Inszenierung ab dem 12. November.

Von Jette Ihl