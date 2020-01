Was bleibt von Hannovers Traditionsgeschäft Decius?

Hannover

Noch prangt die markante grüne Leuchtwerbung am Eingang des Hans-Sachs-Hauses in Hannovers Innenstadt. Doch an den Kassen liegen schon Broschüren aus, die die Kunden auf die anstehenden Veränderungen einstimmen. „Wir schlagen ab Februar ein gemeinsames Kapitel auf“, heißt es auf Plakaten im Schaufenster. Zum Monatsende übernimmt der Branchenriese Thalia die alteingesessenen Decius-Buchhandlungen.

Die Läden in der Marktstraße und in Linden firmieren künftig als „ Decius Thalia“, die Filialen im Laatzener Leine-Center, in Celle, Hildesheim und an den anderen Standorten werden allein unter dem Namen Thalia betrieben. Unter den Kunden sorgt der Wechsel für Verunsicherung: „Bisher lädt das Angebot hier zum Stöbern ein – ich hoffe, dass der Service erhalten bleibt“, sagt Petra Plotz aus Wülfel, die seit Langem in der Filiale in der Marktstraße einkauft. „Man kennt die Mitarbeiter teils persönlich und wird gut beraten“, sagt auch Claudia Krenz aus der Südstadt, „es wäre schön, wenn das so bliebe.“

Droht ein uniformes Sortiment?

Unter den Mitarbeitern herrsche eine seltsame Mischung aus Aufbruchsstimmung und Zukunftsangst, sagt ein Angestellter, der ungenannt bleiben möchte. Die Verträge der Beschäftigten blieben bestehen, Gehaltseinbußen gebe es zumindest vorerst nicht, sagt er. Es sei ermutigend, dass alle Decius-Standorte erhalten blieben. Und dennoch wisse er von mehreren Kollegen, die sich anderswo bewerben. „Es ist ja schwer abzuschätzen, was kommt“, sagt er. Der Erfolg gebe dem Großunternehmen Thalia recht. Einerseits. „Doch andererseits befürchten wir, dass hier künftig nur noch Bestseller angeboten werden.“

Bleibt in einem durchkommerzialisierten Sortiment künftig kein Platz mehr für scheinbar abseitige Titel oder Liebhaberbücher? Triumphiert nach dem Aus von Buchhandlungen wie Schmorl und von Seefeld und der Schließung von Lehmanns jetzt mit Thalia endgültig die Uniformität auf Hannovers Buchmarkt?

„Manche Kunden glauben, dass hier gerade eine große, böse, seelenlose Handelskette einen kleinen, lokalen Betrieb schluckt, aber das Bild stimmt so nicht“, sagt ein Verkäufer. Schließlich hätten die Decius-Geschäftsführer Walter Treppmacher und Michael Jens das Unternehmen aus Altersgründen verkauft und nicht, weil es Decius wirtschaftlich schlecht gehe. Von insgesamt etwa 140 Mitarbeitern hätten nur zwölf Verwaltungskräfte ihre Jobs verloren – unter anderem der bisherige Vertriebsleiter Volker Petri, der nach eigenem Bekunden eine andere Stelle in der Buchbranche antreten will. „Wir sind zufrieden damit, wie der Übergang vonstatten geht“, betont der bisherige Decius-Chef Treppmacher. Der 61-Jährige wird in den kommenden Monaten in Rente gehen.

Wo Harry Rowohlt Whisky trank

„Es ist uns wichtig, den Charakter des Hauses zu erhalten“, versichert auch Thalia-Vertriebsleiter Dennis Book. Gleichwohl kündigt er einige Neuerungen im Service an: So werde das System der Onlinebestellungen erweitert, und Kunden könnten sich E-Books künftig gleich im Geschäft in ihre Cloud laden lassen. Womöglich werde es auch mehr Angebote im Non-Book-Bereich geben, etwa Spielwaren, sagt Book. „Doch das Sortiment wird nicht abflachen“, verspricht er. Auch die Bernward-Buchhandlung für religiöse Titel im Untergeschoss solle erhalten bleiben.

Über Jahrzehnte hat Decius sich einen Ruf als Ort des Kulturlebens erarbeitet. Der legendäre Harry Rowohlt zog hier 1991 bei einer Lesung neben seinen Büchern auch eine Flasche irischen Whisky aus der Plastiktüte, ehe er kettenrauchend Texte seines Lieblingsautors Flann O’Brian vortrug, drei Stunden lang. Die Radsportstars Erik Zabel und Jan Ullrich signierten hier im Jahr 2000 Bücher, dicht umlagert von ihren Fans.

„Lesungsprogramm bleibt“

Sie alle fühlten sich in der unaufgeregten Atmosphäre zwischen den Büchern augenscheinlich wohl: Ministerpräsident Christian Wulff („Lesen ist der Schlüssel zur Bildung“) gab sich hier 2006 bei einem Literaturquiz die Ehre. Alfred Biolek stellte hier 2011 sein Buch „Meine Heimat Europa“ vor. Der Schriftsteller Wilhelm Genazino plauderte bei Decius über seine alte Olympia-Schreibmaschine. Der Journalist Gerd Ruge berichtete nuschelnd über seine Begegnungen mit Chruschtschow und Martin Luther King. Bestsellerautorin Donna W. Cross sprach über ihren Bestseller „Die Päpstin“. Der Ex-Kommunarde Rainer Langhans, der Starkoch Tim Mälzer und Politiker wie Robert Habeck – sie alle waren zu Gast bei Decius.

„Das Lesungsprogramm werden wir auf jeden Fall fortführen“, verspricht Thalia-Vertriebsleiter Book. Am 29. Januar ist der letzte Decius-Tag. Dann schließt das Geschäft an der Marktstraße für eine Inventur und kleinere Umbauten, um am 6. Februar neu zu eröffnen. Er sehe dem Neustart mit gebremstem Optimismus entgegen, sagt ein Verkäufer: „Wir werden sehen, was vom alten Decius bleibt.“

Ein Stück hannoverscher Geschichte Die Umbenennung von Decius ist auch der Abschied von einem Stück hannoverscher Geschichte. Gegründet wurde die Firma am 1. Januar 1949 von der Kriegerwitwe Johanna Decius als Fachbuchhandlung für Steuer, Wirtschaft und Recht. Sie führte den Laden, ursprünglich eine Versandbuchhandlung, zunächst in der Limmer- und später bis 1982 in der Kurt-Schumacher-Straße. Dann erwarb der Berliner Buchhändler Bernd Bötzel die Firma, der jedoch bald bei einem Autounfall tödlich verunglückte. Johannes Immken, ein Freund Bötzels, übernahm den Betrieb und erweiterte das Sortiment. Im Februar 1985 zog Decius in das Geschäft an seinen heutigen Standort an der Marktstraße um – und verdreifachte dabei die Verkaufsfläche. Das markante Mosaik von Umberto Givolami an der Hausfassade zeigt passenderweise den Schumacher und Poeten Hans Sachs. In dem Gebäude waren zuvor Schuhe verkauft worden. Seit 1995 führen Walter Treppmacher und Michael Jens das Unternehmen. Sie haben die zehn Filialen jetzt an Thalia verkauft.

