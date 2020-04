Was darf ich noch tun – und was nicht? Fragen und Antworten zur Corona-Krise

Hannover

Zur Eindämmung der Corona-Epidemie hat das Land Regeln zum Abstandhalten angeordnet. Aber: Was ist zulässig und was nicht? Die HAZ hat Heiger Scholz gefragt, den Leiter des Krisenstabs der Landesregierung. Hier sind seine Antworten.

Darf ich Ostern meine Familie besuchen?

Wir alle sollten unsere sozialen Kontakte auf das absolut Nötigste beschränken. Auch wenn es schwerfällt, müssen wir diese Ostern auf den Besuch bei unseren Verwandten verzichten und unsere Verbundenheit lieber auf anderem Wege zeigen.

Viele Menschen würden jetzt gerne im Harz oder Deister wandern. Was rät das Land?

Die Menschen bei herrlichstem Wetter an die eigenen vier Wände zu binden ist wider unsere Natur. Insofern ist das Wandern auch in Corona-Zeiten nicht ausgeschlossen. Gleichwohl sollte darauf geachtet werden, dass auf den Wegen und an den Rastplätzen der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht unterschritten wird. Generell sollte man zu Ostern vielleicht mal nach neuen Wandermöglichkeiten schauen, die nicht zu den niedersächsischen Klassikern gehören.

Darf ich mich mit einer Freundin zum Spaziergang treffen, wenn wir Abstand wahren?

Mit Abstand und der Beschränkungen auf eine Freundin oder einen Freund ist das kein Problem.

Wie vermeiden Hundehalter es, sich beim geltenden Leinenzwang näher zu kommen als 1,5 Meter?

In dem man die 1,5 Meter einfach einhält. Und wenn sich spielende Hunde mit ihren Leinen verknoten, dann sollte sich nur eine Person um das Entwirren der Situation bemühen.

Der ADFC rät von jetzt von langen Radtouren und ausgedehntem Rennradtraining ab. Was spricht denn dagegen?

Da sollten Sie den ADFC fragen. Aus Landessicht gäbe es nur Einwände, wenn das Training oder die Tour mit mehr als zwei Personen durchgeführt wird. Die Familie darf natürlich auch mit allen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen eine Radtour machen.

Verboten: Radtour in einer Gruppe. Quelle: picture alliance

Jogger achten oft nicht auf den notwendigen Abstand zu anderen Menschen. Ist das nicht nötig?

Das ist absolut nötig und tatsächlich verantwortungslos, wenn man sich nicht daran hält. Covid-19 überträgt sich vorrangig über Tröpfcheninfektion, was gerade beim Sport im stärkeren Maße begünstigt wird.

Darf ich mit Angehörigen im Pflegeheim durch die Scheibe sprechen?

Aus gutem Grund haben wir ein Betretungsverbot für Pflegeheime erlassen, denn gerade der Schutz dieser Menschen hat für uns oberste Priorität. Ein liebevoller Brief, ein Päckchen mit Osterleckereien oder ein gemaltes Bild von Kindern können auch verdeutlichen, dass wir die Menschen in Pflegeheimen nicht vergessen haben.

Darf ich meine Mutter im Rollstuhl durch den Park schieben?

Die Unterstützung von älteren Menschen, insbesondere mit Einschränkungen, ist nicht nur zulässig, sondern auch besonders wichtig. Allerdings sollten wir uns dabei stets bewusst machen, dass gerade bei älteren Menschen die Einhaltung der Hygieneregeln besonders wichtig ist.

Darf ich mit dem Nachbarn im Garten einen Zaun ziehen?

Mit einem einzelnen Nachbarn und bei zwingendem Abstand von 1,5 Meter ist das möglich.

Darf ein Freund meines Kindes zu Besuch kommen?

Nein, nicht ins Haus.

Darf mein Kind mit einem anderen auf einer Grünfläche spielen?

Mit einem Kind, draußen, ja.

Ist ein Klönschnack auf dem Wochenmarkt verboten?

Ein Wochenmarkt ohne Klönschnack ist wie Kuchen ohne Sahne. Natürlich können sich die Menschen im gebotenen Abstand von 1,5 Meter unterhalten.

Sind die Gänge im Supermarkt nicht oft viel zu eng? Wie vermeide ich dort Begegnungen?

Die Supermärkte sorgen bereits mit Zugangsbeschränkungen dafür, dass die Läden nicht zu voll sind. Natürlich kann ich Begegnungen nicht immer vermeiden, aber mit Augenmaß und Rücksichtnahme ist es vielfach möglich. Die meisten Menschen halten sich auch daran. Und wenn ich die Öffnungszeiten voll ausschöpfe, dann kann ich am späten Abend oder frühen Morgen auch sehr allein im Supermarkt sein.

In S-Bahnen und Stadtbahnen wird es zu Stoßzeiten eng. Rät das Land jetzt zum Autofahren?

Wir raten vor allem dazu, möglichst zu Hause zu bleiben. Wenn dies nicht möglich ist, dann ist die Fahrt im Auto genauso zulässig wie die Fahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Auch dort gelten die Abstandsregeln, die zu Stoßzeiten tatsächlich nicht immer eingehalten werden können. Insofern ist es auch immer eine individuelle Frage, welches Transportmittel für mich am sichersten ist. Gehöre ich mit einer Vorerkrankung zur Risikogruppe, ist der eigene Pkw deutlich geeigneter, um sich vor einer Ansteckung zu schützen.

Empfiehlt das Land, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen?

In Niedersachsen gibt es hierzu keine Verpflichtung. Gerade bei den hochwertigen Schutzmasken ist es uns wichtig, dass sie nicht zum Einkaufen verschwendet werden. Sie müssen in ausreichenden Mengen dem medizinischen Personal zur Verfügung stehen. Gegen das Tragen einer selbst genähten Mund-und-Nase-Gesichtsmaske ist allerdings nichts einzuwenden. Solche Masken können zum Schutz von anderen beitragen, wenn jemand selbst infiziert ist. Sie haben auch eine sensibilisierende Wirkung im Umgang, insofern begrüßen wir die Kreativität der Menschen durchaus.

Die ersten Antikörpertests werden bei Medizinpersonal durchgeführt. Sind jetzt für Menschen, die nachweislich immun sind, die Kontaktsperren aufgehoben?

Diese Tests sind noch nicht zuverlässig und auch noch nicht flächendeckend verfügbar – an die Kontaktbeschränkungen müssen sich alle halten.

Warum öffnen Gartencenter, aber Blumenhändler dürfen nicht auf dem Wochenmarkt verkaufen?

Wir haben Frühling, das bedeutet für jeden Gartenbesitzer Hochsaison und eine Menge Arbeit. Das hat zu einem regen Pendelverkehr zu Baumärkten und Gartencentern in den benachbarten Bundesländern geführt. Um die Ansammlungen dort zu vermeiden, haben wir uns nun zur Öffnung entschieden. Auch der Blumenladen an der Ecke darf ab 4. April wieder öffnen. Auf dem Wochenmarkt sind aber nur Verkaufsstände für Lebensmittel erlaubt.

Darf ich mich mit Freunden zum Doppelkopf treffen, wenn wir Abstand halten?

Selbst bei zwei Meter Abstand hat man den Kontakt über die Spielkarten. Also nein.

Ist es richtig, dass Gottesdienste aus den Kirchen faktisch nicht mehr als Videostreams auf den Websites der Gemeinden übertragen werden dürfen, da abgesehen vom Pfarrer keine weitere Person, also auch kein Techniker, mehr in der Kirche sein darf?

Wir begrüßen es, wenn Livestreams als Angebot für gläubige Menschen bereitgestellt werden. Bei Berücksichtigung der Abstandsregeln und der Reduzierung auf das hierfür notwendige Personal gibt es aus unserer Sicht keine Gründe, dies zu unterlassen.

Ist Sport wie Badminton mit Abstand erlaubt?

Die Frage erübrigt sich beinahe, weil keine Sportstätte für Badminton mehr geöffnet hat. Ansonsten ist die körperliche oder sportliche Betätigung im Freien erlaubt, und beim Badminton (zu zweit) ergibt sich der Abstand beinahe von selbst.

Von Bärbel Hilbig