Was die Hannoveraner an ihrer Innenstadt lieben – und was nicht

Hannover

Wie gut gefällt den Hannoveranerinnen und Hannoveranern ihre Innenstadt? Wo ist es schön, wo eher nicht? Und: was sollte anders werden? Diese Fragen stehen im Zentrum der Umfrage „Innenstadt und Mobilität“, die die Stadtverwaltung im Sommer im Rahmen ihres „Innenstadtdialogs“ konzipiert hat – und fast 4.000 Einwohner haben geantwortet.

An der Innenstadt gefallen vor allem: die guten Einkaufsmöglichkeiten, die gute Erreichbarkeit und die kurzen Wege. Mit Schulnoten am besten wurde die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Nahverkehr bewertet, am schlechtesten die Aufenthaltsqualität.

Die Struktur des City-Einzelhandels kommt ebenfalls nicht gut weg, insbesondere die mangelnde Vielfalt des Angebots und zu viele Ketten werden kritisiert. Ähnlich häufig werden als störend empfundene Personengruppen genannt wie Bettelei und Obdachlosigkeit im Straßenbild.

Nach Meinung der Befragten sollte sich in der City einiges ändern. Mehr Grün und mehr Qualität zum Verweilen: Das sind zwei zentrale Wünsche der Hannoveraner für ihre Innenstadt. Bei der zukünftigen Gestaltung von Plätzen und Aufenthaltsbereichen sind den Befragten Grünanlagen, die Natur in die Stadt bringen am wichtigsten. Die Themen Sauberkeit und Sicherheit spielen ebenfalls eine große Rolle.

Zu den Ergebnissen zählt auch, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an manchen Orten in der Innenstadt gerne aufhalten und an anderen eher nicht. Welche das sind, zeigen die folgenden Grafiken:

Interessant ist, dass die Menschen allen Formen der Mobilität ihren Platz einräumen. So ist das Fahrrad ist das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel in die Innenstadt, zum Einkaufen wird hingegen am häufigsten das Auto genutzt. Für Kultur-Aktivitäten in der City sind wiederum Bus und Bahn beliebtestes Fortbewegungsmittel.

In der Umfrage spielt das Thema Mobilität auch darüber hinaus eine wichtige Rolle. Kein Wunder: insbesondere der zukünftige Umgang mit dem Autoverkehr beschäftigt die Hannoveraner am meisten. Die Hälfte der Befragten etwa begrüßt eine Umwandlung von Autospuren für andere Nutzungen. Eine Umnutzung von Pkw-Stellplätzen in der City würden die meisten unterstützen, im eigenen Wohnumfeld wird das hingegen überwiegend abgelehnt.

Hinweise zur Umfrage Die Repräsentativerhebung „Innenstadt und Mobilität“ wurde im Mai 2021 als postalische Befragung durchgeführt. Der Fragebogen enthielt 34 Fragen, die meisten davon als sogenannte geschlossene Fragen, bei denen die Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind und angekreuzt werden. Zudem gab es ein paar „offene Fragen“ und zusätzlich die Möglichkeit, Anmerkungen frei zu formulieren. Bei letzterem Part äußerte sich der größte Teil der Befragten zu Verkehrsthemen (1.338 von insgesamt 3.777. Davon wiederum ordnete die Stadt 275 Anmerkungen als eher „pro Auto“ ein, eher autokritisch sind 186 Beiträge). Die Auswahl der Befragten erfolgte durch eine Zufallsstichprobe der Einwohnerinnen und Einwohner ab 16 Jahren aus dem Melderegister. Die Rücklaufquote beträgt 24 Prozent aller Angeschriebenen. Die Ergebnisse der Befragung sind repräsentativ (nach Geschlecht und Altersgruppen).

Von red