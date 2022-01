Hannover

Corona dämpft das öffentliche Leben. Einige wichtige Termine gibt es aber dennoch in dieser Woche in Hannover:

Prozess wegen Missbrauch

Das Amtsgericht Hannover verhandelt gegen einen Arzt, der sich an einem Minderjährigen vergangen haben soll. Quelle: HAZ

Am Dienstag, 1. Februar, läuft vor dem Amtsgericht ein Prozess gegen einen niedergelassenen Arzt aus Hannover. Dem Mediziner wird vorgeworfen, einen Heranwachsenden missbraucht zu haben. Der Arzt soll vorgegeben haben, den Jungen einer Behandlung zu unterziehen.

Wohnen statt Airbnb – Mieter statt Touristen

Steigende Mieten und die Angst vor dem Verlust der Wohnung im vertrauten Stadtteil beschäftigen viele Bürger. Am Mittwoch, 2. Februar, tagt um 15 Uhr der Bauausschuss im Rathaus. Ein wichtiges Thema der Sitzung: Die Linken fordern den Rat dazu auf, bis Ende des Jahres eine sogenannte „Zweckentfremdungssatzung“ zu erlassen. Das Land Niedersachsen hat bereits ein Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum beschlossen. Doch Kommunen brauchen eine eigene Satzung, damit es wirksam wird. Die Hoffnung: Damit könnte die Umwandlung von Mietwohnungen in kommerzielle Ferienwohnungen gebremst werden, die auf Internetplattformen wie Airbnb im Angebot sind.

Wasserstadt Limmer: Planung geht weiter

Der nächste Bauabschnitt für die Wasserstadt Limmer ist in Vorbereitung. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Wasserstadt Limmer gehört zu den größten Wohnbauprojekten in Hannover. Am Donnerstag, 3. Februar, läuft die Präsentation der Entwürfe für den zweiten Bauabschnitt. Sie werden ab 18 Uhr in der Aula der Albert-Schweitzer-Schule vorgestellt. Eine Jury entscheidet darüber, was tatsächlich gebaut wird.

Hannover 96 spielt auswärts

Die Kicker von Hannover 96 treten am Freitag, 4. Februar, gegen den FC Heidenheim an. Das Auswärtsspiel der Zweitligisten beginnt um 18.30 Uhr. Es läuft unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel mit bis zu 6.000 Zuschauern in der Voith-Arena.

Von Bärbel Hilbig