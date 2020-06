Was heißt der Boehringer-Rückzug für den Forschungsstandort Hannover, Herr Weil?

Hannover

2012 hatte sich das Pharmaunternehmen Boerhinger Ingelheim in Hannover mit einem Forschungszentrum für Nutztier-Impfstoffe in Hannover direkt neben der Tierärztlichen Hochschule angesiedelt. 2020 kommt überraschend die Nachricht vom geplanten Aus für den Standort: Boehringer will seine Forschung an Nutztierarzneien im französischen Lyon zusammenziehen. Im HAZ-Interview äußert sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) zu dem Vorgang.

Herr Weil, das Pharmaunternehmen Boehringer will seinen Standort in Hannover aufgeben. Wie schlimm ist diese Nachricht für den Forschungsstandort Hannover und für Niedersachsen?

Natürlich ist es schade, dass Boehringer sich aus Hannover zurückziehen will. Damit haben sich die Hoffnungen, die wir mit der Ansiedlung hatten, leider nicht bestätigt. Was in Hannover bleibt, ist jedoch eine moderne Infrastruktur in einem hochaktuellen Forschungsbereich. Ich habe keinen Zweifel, dass es dafür eine weitere Verwendung geben wird, die den Wissenschaftsstandort Hannover gut ergänzt.

Sie selbst hatten damals als hannoverscher Oberbürgermeister intensiv dafür geworben, dass Boehringer sich in Kirchrode ansiedeln kann.

Tatsächlich hatte mich damals für die Ansiedlung stark gemacht, weil sie vorzüglich in die Nachbarschaft der Tierärztlichen Hochschule als international anerkannte Forschungseinrichtung passte – trotz aller Konflikte, die es anfangs in Kirchrode gegeben hat. Diese Konflikte haben sich sehr schnell beruhigt, nachdem Boehringer hier angekommen ist. Auch deshalb bedauere ich die aktuelle Planung von Boehringer Ingelheim sehr. Jetzt wird es vor allem darum gehen, neue Perspektiven zu schaffen.

Eine denkbare Variante wäre, dass die Tierärztliche Hochschule selbst die Laborgebäude übernimmt, um darin Forschung zu betreiben. Ist das eine Perspektive, die das Land unterstützen würde?

Es ist in jeder Hinsicht zu früh, sich jetzt dazu zu äußern. Aber sowohl unter wissenschaftlichen wie auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist Infektionsforschung aktuell ein ausgesprochen wichtiges Thema.

