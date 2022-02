Herr Kapp, Herr Wiencke, gefühlt nimmt die Aggression zwischen Menschen im Auto und Menschen auf dem Rad immer stärker zu. Sie beide sind beruflich ständig unterwegs auf Hannovers Straßen. In welchen Situationen sind Sie als Autofahrer genervt von Radfahrenden, und in welchen als Radfahrer genervt von Autofahrenden?

Philipp Kapp: Ich habe kein Verständnis für Autofahrer, die beim Abbiegen keinen Blinker setzen und keinen Schulterblick machen, sondern einfach rüberziehen. Das ist rücksichtslos und sehr gefährlich.

Aggression im Verkehr wächst

Wie häufig erleben Sie das bei Ihren Touren?

Kapp: Rechtsabbieger ohne Blinken und Schulterblick sind relativ häufig. Wenn ich auf dem Radweg fahre, gefährdet mich diese Nachlässigkeit stark. Umgekehrt gehört für mich der Schulterblick immer dazu beim Abbiegen, weil ich mich sonst selbst massiv in Gefahr bringe.

Kommen wir zu Ihnen, Herrn Wiencke: Was stört Sie an den Radfahrerinnen und Radfahrern?

Frank Wiencke: Ich habe das Gefühl, dass sich Radfahrer an gar keine Verkehrsregeln halten müssen. Viele machen, was sie wollen.

„Ich habe das Gefühl, dass sich Radfahrer an gar keine Verkehrsregeln halten müssen“: Auf den Straßen sieht man mehr Radfahrer ohne Licht als Autos. Quelle: Patrick Seeger (dpa/Symbolbild)

Was meinen Sie konkret?

Wiencke: Die fahren auf der falschen Seite des Radwegs. Die fahren auch bei roter Ampel über die Straße. Weil es kein Tempolimit für Räder gibt, fahren viele mit hoher Geschwindigkeit, sodass ich als Fußgänger Angst haben muss, wenn ein Radfahrer an mir vorbeinagelt. Die fahren ohne Licht, obwohl es dunkel ist. Ich habe das Gefühl, dass Radfahrer meinen, die Regeln gälten nicht für sie.

Brauchen Fahrräder Kennzeichen?

Herr Kapp, diesen Vorwurf hört man ja häufig. Nun sind Sie ja sozusagen Berufsradfahrer, Ihr Fahrrad wird natürlich Beleuchtung haben. Aber haben Sie eine Idee, woran es liegen könnte, dass manche Radfahrende Regelverstöße bei sich selbst häufiger tolerieren als bei anderen?

Kapp: Ich glaube, eine der Ursachen ist, dass die Konsequenz bei Verstößen zu weit weg ist. Dadurch fühlen sich Radfahrer sicher. Als Autofahrer habe ich ein Nummernschild am Fahrzeug. Sobald ich etwas Verbotenes mache, muss ich damit rechnen, dass ich identifizierbar bin und das Fehlverhalten Konsequenzen hat. Radfahrer dagegen fühlen sich frei, wenn sie nicht von der Polizei direkt gesehen werden.

„Kein Verständnis für Autofahrer, die beim Abbiegen keinen Blinker setzen und keinen Schulterblick machen“: Radfahrer bemängeln häufig Rücksichtlosigkeit von Autofahrern. Quelle: Fotolia (Symbolbild)

Heißt das, Sie würden ein Nummernschild mit Zulassungspflicht an Fahrrädern befürworten?

Kapp: Nein, weil ich die Freiheit einfach nicht aufgeben will, auch mal etwas zu tun, was vielleicht nicht verkehrsregelkonform ist. Ich bin da ehrlich. Der große Unterschied ist dabei, dass ich mich mit einem acht Kilogramm schweren Fahrrad und Tempo 25 bewege und nicht mit einem 1,5 Tonnen schweren Auto bei Tempo 50.

„Ich fahre heute anders Rad als früher“

Das ist aber tatsächlich sehr ehrlich.

Kapp: Aber ich will das nicht als Freibrief verstanden wissen für Fehlverhalten. Ich habe viel gelernt im Verkehr. Ich fahre selbst auch Auto und kann das Verkehrsgeschehen von beiden Seiten einschätzen. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich in sein Gegenüber hineinversetzen kann und Verständnis entwickelt für den anderen. Ich weiß, dass ein Autofahrer in bestimmten Situationen kaum reagieren kann, wenn er abbiegen will und ein Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit ankommt. Darauf muss ich als Radfahrer mein Fahrverhalten einstellen.

Wiencke: Das geht mir ähnlich. Auch ich fahre heute ganz anders Fahrrad als früher. Gerade in schwierigen Situationen, also zum Beispiel an engen Kreuzungen, versuche ich als Radfahrer, den Sichtkontakt zum Autofahrer zu halten. Wenn der mich gesehen hat, ist alles gut. Was nützt es mir, wenn ich bei einer Kollision zwar keine Schuld hatte, aber meine Beine gebrochen sind. Davon habe ich nichts – außer kaputte Beine.

„In Hannover sorgen Politik und Verwaltung dafür, dass Radfahrer immer mehr dürfen“: Für die Veloroute ist an der Hildesheimer Straße teilweise eine Autospur gesperrt. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Was meinen Sie denn, warum Radfahrende gelegentlich Regeln kreativ auslegen?

Wiencke: In Hannover sorgen Politik und Verwaltung dafür, dass Radfahrer immer mehr dürfen. Etwa an der Hildesheimer Straße in Wülfel, wo jetzt einer der beiden Fahrstreifen gesperrt ist für den Autoverkehr, damit dort Radfahrer fahren können. Mit der Konsequenz, dass ein Arzt vielleicht seine Praxis verlegen muss, weil seine Patienten vor der Tür nicht mehr ein- und aussteigen können. Ein anderes Beispiel spielt auf der Fössestraße stadteinwärts am Amadeus-Hotel in Linden. Da durfte Radfahrer zwar schon immer auch die Straße benutzen. Aber jetzt steht da ein riesiges Schild mit der Aufschrift „Radfahrer dürfen auch die Fahrbahn benutzen“. Das ist quasi eine Aufforderung.

Wird der Verkehr unübersichtlicher?

Was ändert sich dadurch für Sie als Autofahrer?

Wiencke: Für uns Autofahrer wird es immer unübersichtlicher im Verkehr. Wenn ich an der Fössestraße ein Grundstück verlassen will, dann taste ich mich zuerst über den Gehweg, ob ein Fußgänger kommt, dann über den Radweg, wo Radfahrer natürlich von beiden Seiten kommen können, obwohl sie es nicht dürfen. Dann durch die geparkten Autos hindurch, und danach muss ich nicht nur auf Autos und Mopeds achten, sondern nun zusätzlich auch noch auf Radfahrer.

Was glauben Sie, warum die Schilder dort stehen?

Wiencke: Weil man die schnellen Radfahrer dort möglichst vom Bürgersteigbereich weghaben möchte, denn es wird wohl zu gefährlich, wenn da Menschen aus den Haustüren kommen und umgefahren werden.

Bei einer Kollision von Auto und Fahrrad – hier eine sogenannte Dooring-Situation – ist das Verletzungsrisiko für Radfahrende deutlich größer. Quelle: Marijan Murat (dpa/Symbolbild)

Kapp: Ich glaube eher, dass es daran liegt, dass für mich als Radfahrer die Nutzung der Straße dort sicherer und schneller ist als der Radweg. Denn auf dem Radweg muss ich mich bei jeder Ausfahrt darauf einstellen, dass der Autofahrer mich eben nicht wahrnimmt und nicht für mich anhält. Das hindert mich auf meinem schnellen Weg durch die Stadt. Auf der Straße fühle ich mich sicherer, denn dort hält der einmündende Autofahrer garantiert an, weil er auch den restlichen Verkehr beachten muss. Der Radweg ist dann die gute Alternative, wenn ich privat mit dem Rad unterwegs bin, zum Beispiel mit meinem Sohn. Aber für die schnellen Touren durch die Stadt ist die Straße oft besser. Und inzwischen nutzen ja immer mehr Menschen das Fahrrad nicht mehr nur für Schönwettertouren, sondern für Alltagswege.

Wiencke: Insgesamt aber ist schon spürbar, dass der Radverkehr ständig mehr Rechte bekommt. Zum Beispiel auch an der Podbi: Dort gab es früher stadteinwärts zwei Spuren für Autos, heute ist es faktisch nur noch eine wegen des Radstreifens. Also: Ich persönlich sehe das dort nicht als großes Problem, ich kann das an der Stelle verstehen. Früher habe ich Radfahrer auch mal eng überholt, wenn sie auf der Straße gefahren sind. Das mache ich heute nicht mehr – auch wenn ich riskiere, dass hinter mir einer hupt. Aber mit aufheulendem Motor an dem Fahrrad vorbeifahren – das finde ich nicht gut. Jeder Radfahrer sollte mal Autofahrer sein und jeder Autofahrer mal Radfahrer, damit man mal die Probleme des anderen versteht.

Verkehr immer dichter

Die gegenseitige 40-Minuten-Blockade in der Kleefelder Straße von 2018: Ein Lkw hat einer Radfahrerin auf einer Fahrradstraße ihr Vorrecht genommen – nun will keiner weichen. Quelle: @LaSuze7/Twitter

Aber es gibt ja durchaus das reale Problem, dass der Verkehr ständig dichter wird und immer mehr Menschen immer eiliger unterwegs sind. Wie sehr die Aggression steigt, merkt man dann, wenn Situationen eskalieren. Auf der Brücke in der Eilenriede, wo sich jüngst ein Radfahrer und ein Forstarbeiter im Auto beschimpft haben. Auf dem Ihme-Fußweg, wo ein Fußgänger eine Radfahrerin vom Rad gestoßen hat, um ihr zu demonstrieren, dass sie dort nicht fahren darf. Was passiert da mit uns?

Wiencke: Ich glaube, in der jeweiligen Situation geht es gar nicht um die konkrete Person, sondern um den aufgestauten Ärger. Das entlädt sich dann eher zufällig bei dem Gegenüber, der einem gerade in die Quere kommt.

Zur Person Philipp Kapp (47) ist Gründungsmitglied und Miteigentümer des Fahrradkuriers Rad’z Fatz mit Standort nahe dem Jahnplatz. Er arbeitet sowohl im Management wie auch als Kurier. Er schätzt seine jährliche Fahrleistung allein bei den Kurierdiensten auf 8000 bis 10.000 Kilometer. Frank Wiencke (58) ist selbstständiger Taxiunternehmer im Verbund der Gesellschaft Hallo Taxi 3811. Sein Hauptsitz ist in Langenhagen. Er betreibt aber zehn Taxen mit Lizenzen in verschiedenen Städten der Region. Er schätzt seine jährliche Fahrleistung auf 15.000 bis 20.000 Kilometer.

Vielleicht trägt auch die Verallgemeinerungen bei den Vorwürfen zur steigenden Aggression bei? Es sind ja möglicherweise gar nicht ,die Radfahrer‘ oder ,die Autofahrer‘, die sich falsch verhalten, sondern nur einzelne. Was schätzen Sie, wie hoch die Quote derer ist, die sich wirklich falsch verhalten im Verkehr?

Wiencke: Ich denke, 90 Prozent machen alles richtig.

Kapp: Ich würde sogar sagen: Weit mehr als 90 Prozent versuchen, alles richtig zu machen im Verkehr.

Das sind unsere Gesprächspartner: Philipp Kapp, Gründungsmitglied des Fahrradkurierdienstes Rad’z Fatz, und der selbstständige Taxiunternehmer Frank Wiencke. Quelle: Tim Schaarschmidt

Sind es „die Autofahrer?“ oder „die Radfahrer“?

Dann aber wäre die These, dass ,die Autofahrer‘ oder ,die Radfahrer‘ sich nicht an die Regeln halten, nicht zutreffend, oder?

Wiencke: Tatsächlich wird es so sein, dass die Wahrnehmung trügt. Uns fallen die negativen Beispiele auf, und die prägen sich ein – und die vielen positiven Beispiele, bei denen alles gut läuft, werden als Normalität nicht gespeichert.

Kapp: Ich habe bewusst mein Verhalten im Verkehr geändert. Ich bedanke mich möglichst immer bei Autofahrern, die mich in Lücken reinlassen oder gezielt für mich anhalten. Auch wenn ich im Recht bin und es vielleicht selbstverständlich sein sollte, dass der Autofahrer anhält: Es verändert die Stimmung, wenn man sich einfach mal dafür bedankt, dass jemand sich an die Regeln hält und auf einen achtet. Und wenn mich jemand anschnauzt, dann gehe ich erst mal freundlich auf ihn zu und frage, was los ist. Die Konflikte, die ich früher im Verkehr hatte, sind damit weitgehend weg.

Wiencke: Ja, man reift, wenn man sich in den anderen hineinversetzt. In der Situation zählt nicht wirklich, wer Recht oder Schuld hat – das wichtigste ist doch, dass nichts passiert.

Kapp: Im Grunde ist es ein egoistisches Verhalten, wenn man den anderen beschuldigt und damit seine eigenen Fehler nicht einsieht. Auch die meisten Autofahrer verhalten sich ja nicht mit Absicht falsch. Man muss einfach mal sagen können: „Tut mir leid, es war doof, ich habe dich nicht rechtzeitig gesehen.“

Wiencke: Im Grunde steht uns allen nur ein begrenzter Verkehrsraum zur Verfügung. Je mehr alle Verständnis füreinander zeigen und Rücksicht üben, desto einfacher haben wir es miteinander.

Von Conrad von Meding