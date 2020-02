Hannover

Markant steht der Backsteinbau der alten Südstadt-Feuerwache nahe dem Bismarckbahnhof in der Südstadt. Kaum noch Leben ist auf dem Gelände: Im Oktober ist der Neubau der Wache 3 in Kirchrode eröffnet worden. Knapp ein Dutzend Mitarbeiter der Gebäude- und Sicherheitsabteilung haben noch ihre Büros im obersten Stock, unten sind einige Kollegen noch mit dem Ausbau alter Gerätschaften beschäftigt, die als Ersatzteile eingelagert werden. Ansonsten hat die 1937 erbaute Wache ausgedient.

Hannovers Feuerwache 3 – „eine sehr familiäre Wache“

„Es war eine sehr familiäre Wache“, sagt Hartmut Meyer. Der 55-jährige Brandamtsrat hat selbst ab 2010 für einige Jahre als Zugführer in der Wache gearbeitet. „Es war schön hier, vielleicht gerade wegen des morbiden Charmes“, sagt Meyer. Wenn er und seine Kollegen während der Nachtschichten in den Schlafräumen direkt an der Bahnlinie gelegen haben, seien sie regelmäßig wach geworden –„wenn die Züge unpünktlich waren“, sagt er augenzwinkernd: Die Abfolge der Züge habe sich so in den eigenen Biorhythmus eingeprägt, dass jede Abweichung vom Fahrplan Unruhe verursacht habe.

„Regelmäßig wach geworden – wenn die Züge unpünktlich waren“: Hartmut Meyer an der Zufahrt zu seiner alten Wache 3 an der Jordanstraße. Quelle: Michael Thomas

Jetzt wacht niemand mehr auf – weil keiner mehr dort schläft. Verwaist sind die Stellplätze hinter den 25 großen Toren, aus denen die Löschfahrzeuge bei Einsätzen ausgerückt sind. Derzeit werden Geräte aus der Atemschutzwerkstatt demontiert, in der noch die große Waschmaschine für Chemieschutzanzüge steht und wo die Atemmasken der Einsatzkräfte gewartet wurden.

Alte Atemschutzübungsanlage noch vorhanden

Die ie Atemschutzübungsanlage in der Feuerwache 3. Quelle: Michael Thomas

Auch die Atemschutzübungsanlage ist noch betriebsbereit. In einem raumgroßen Gitterkäfig mit variabler Wegeführung mussten sich die aktiven Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr unter schwerem Gerät regelmäßig ihren Weg durch ein simuliertes Brandgebäude kämpfen. Eine Nebelmaschine verhinderte die Sicht, Sensoren im Boden zeigten den Aufsehern in der Überwachungskabine an, wo der Kollege sich gerade befindet oder ob er gestürzt ist. Die Anlage hat ausgedient, in der neuen Feuerwache an der Lange-Feld-Straße ist ein moderneres Pendant eingebaut.

2015: HAZ-Test im Atemschutz-Parcours der Feuerwehr

Jahrzehntelang hat die Wache an der viel befahrenen Kreuzung von Altenbekener Damm und Jordanstraße Anwohner und Autofahrer genervt. Minutenlang konnte die Warnschaltung den gesamten Kreuzungsbereich auf Rotlicht schalten, um den Einsatzwagen das schnelle Verlassen des Grundstücks zu ermöglichen. In Kombination mit der ohnehin schlecht eingestellten Vorrangschaltung für Linienbusse gab das oft lange Staus.

Einer hat’s leider nicht geschafft: Der Keller der alten Schlauchwäsche unter der Wache 3, hier gab es Übungen für Chemieeinsätze. Der Korpus am Boden ist natürlich nur eine Puppe in Schutzkleidung. Quelle: Michael Thomas

Neue Wache 3 in Kirchrode ist besser positioniert

Zwei Ausfahrten: Die neue Feuerwache 3 in Hannover-Kirchrode. Quelle: Conrad von Meding

Am neuen Standort in Kirchrode gibt es das Problem nicht. Dort haben die Einsatzkräfte zwei Ausfahrten und können das gesamte Einsatzgebiet inklusive Südschnellweg und Messe schnell erreichen. Die Messe finanziert den dortigen Standort mit, weil die Wache zugleich die Aufgaben des Brandschutzes auf dem Messegelände übernimmt.

Ein Kulturzentrum? Oder Wohnungen?

Wie es nun weitergeht auf dem Gelände der Südstadtwache, das ist noch völlig offen. Zahlreiche Bürger wünschten sich ein Stadtteilzentrum, weil die Südstadt der einzige große Stadtteil ohne einen derartigen Treffpunkt ist. Bedarf gebe es auch etwa an einem Reparaturcafé, einer Recyclingbörse, einem Regionalwarenladen, Möglichkeiten für Sport und Yoga und vielleicht ein Café der Begegnung, in dem unterschiedliche Generationen und Kulturen kochen und backen. Das Kulturbüro Südstadt hatte sich bereiterklärt, das Management im Haus zu übernehmen. Die Bezirksrats-SPD sperrte sich zunächst dagegen. Der fehlende Wohnraum sei das größte Problem im Stadtteil, hatte Fraktionschef Roland Schmitz-Justen mehrfach betont.

Jahrelange Verkehrsprobleme: Die alte Feuerwache 3 an der Kreuzung von Jordanstraße, Altenbekener Damm, Mainzer Straße und Lindemannallee. Quelle: Michael Thomas

Inzwischen zeichnet sich aber ein Kompromiss ab. Die rot-grüne Bezirksratsmehrheit hat die Verwaltung aufgefordert, zu prüfen, ob nicht Platz sowohl für Kultureinrichtungen wie auch für preisgünstiges Wohnen auf dem weitläufigen Gelände ist. Und zusätzlich vielleicht auch noch für Schulsport und einen Jugendtreff.

Nur noch die Mitarbeiter der Gebäude- und Sicherheitsabteilung haben in der alten Feuerwache 3 ihre Büros. Rechts Michael Rathing, links Michael Psarrianos. Quelle: Michael Thomas

Dem Vernehmen nach ist man in der Verwaltung aber gar nicht an einer schnellen Entscheidung interessiert. Sollte in diesem Jahr die Entscheidung fällen, dass Hannover den Zuschlag als Europäische Kulturhauptstadt 2025 bekommt, dann könnte die alte Feuerwache ein guter, weil ungewöhnlicher Spielort für Veranstaltungen sein. Der morbide Charme, den die Feuerwehrleute zeitweilig schätzten, könnte schließlich auch Kulturschaffenden gefallen.

Das sind die fünf Standorte der Berufsfeuerwehr Hannover Drei Wachen für die Berufsfeuerwehr sind in den vergangenen Jahren neu gebaut worden, insgesamt gibt es fünf in Hannover. Eine Übersicht: Wache 1: Der erste Bauabschnitt am Weidendamm wurde 2014 in Betrieb genommen. Dort ist die Feuer- und Rettungswache (FRW-1) ansässig. Der Standort nahe dem Goethekreisel in der Calenberger Neustadt wurde dafür weitgehend geräumt. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts verzögert sich wegen eines Streits zwischen der Stadt und der Baufirma Züblin erheblich. Dort sollten auch die die Verwaltung der Berufsfeuerwehr, das Rechenzentrum der Landeshauptstadt Hannover, die Regionsleitstelle sowie die Lage- und Führungszentrale der Polizeidirektion angesiedelt werden. Die Polizei ist inzwischen abgesprungen, über den weiteren Baufortschritt gibt es einen Rechtsstreit, der aktuell mit einem Vergleich gelöst werden soll. Die FRW-1 übernimmt auch die Aufgaben der Conti-Werksfeuerwehr. Wache 2: In der erheblich erweiterten Wache 2 in Stöcken befindet sich unter anderem sich die Feuerwehr- und Rettungsassistentenschule der Berufsfeuerwehr. Dort steht auch der Einsatzübungsturm, an dem das Anleitern geübt werden kann, was früher in der alten Südstadt-Wache geschehen ist. Wache 3: Nach 83 Jahren ist die Feuerwache 3 im Oktober 2019 aus der Südstadt in den Kirchröder Neubau umgezogen. Sie betreibt das Atemschutzzentrum der Berufsfeuerwehr, ist Standortt der Gefahrenabwehr mit der Koordination von ABC-Einsätzen und übernimmt zudem die Aufgaben der Messe-Werksfeuerwehr. Die Elektrogeräteprüfung sowie die Sicherheits- und Gebäudetechnik sind noch am alten Standort der Wache 2 stationiert, sie sollen mittelfristig in die FRW-1 umziehen. Wache 4: Die Wache auf dem Bornumer Tönniesberg beherbergt das Logistikzentrum der Berufsfeuerwehr, die Schlauchwerkstatt, das Gerätelager und das Kommunikationszentrum. Die Sonderaufgaben sind Logistik und Wasserrettung. Wache 5: Im Roderbruch sind das Betriebsbüro, die Pumpenwerkstatt und die Geräteprüfung untergebracht. Als Sonderaufgabe übernimmt sie die schwere technische Hilfeleistung.

