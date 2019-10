Was plant Tesla in Hannover?

Hannover

Der E-Autohersteller Tesla eröffnet demnächst offenbar ein größeres Autohaus in Hannover. Das Unternehmen zieht auf das Gelände des früheren Peugeot-Standorts in Wülfel. Das einst strahlend blaue Gebäude ist inzwischen in unterschiedlichen Grautönen gestrichen, oben prangt bereits der Schriftzug Tesla, vor dem Autohaus stehen erste E-Ladesäulen. Noch sind die Umbauarbeiten nicht abgeschlossen: Tagsüber stehen derzeit zahlreiche Monteurswagen von Handwerkerfirmen auf dem Gelände.

Tesla hüllt sich in Schweigen

Tesla selbst hüllt sich zu seinen Plänen in Hannover in Schweigen. Ein Tesla-Sprecher teilte auf Anfrage der HAZ lediglich mit, dass er nichts sagen dürfe. Sicher dürfte aber sein, dass Tesla auf dem Gelände auch eine Werkstatt einrichtet. An den Einfahrten zu dem Gelände stehen Werbeschilder für die neuen Tesla-Modelle und ein weiteres Schild mit der Aufschrift „Service Center Hannover“. Auch auf der Homepage des US-Unternehmens wird der Standort in Wülfel als geplantes Service Center aufgelistet. Bislang müssen Tesla-Fahrer aus der Region weite Wege in Kauf nehmen, falls eine Reparatur nötig ist: Das derzeit einzige Tesla-Service-Center in ganz Norddeutschland gibt es in Hamburg. Weitere Standorte sind Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Kirchheim, Nürnberg und Stuttgart.

Die ersten Ladesäulen sind bereits montiert. Quelle: Frank Winternheimer

Was wird aus dem Tesla-Store in der Innenstadt?

Offenbar bietet Tesla auf dem Gelände auch einen Ausstellungsbereich an. Ein Café-Bereich für wartende Kunden ist schon von außen zu erkennen. Da sich bei Tesla niemand zu den Plänen äußert, ist auch unklar, ob der Tesla Store in der Luisenstraße nach Öffnung des neuen Autohauses weiter bestehen bleibt. Im März hatte Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, seine Autos nur noch über das Internet zu verkaufen.

Der Elektroautohersteller hat offenbar Interesse am Bau einer Fabrik in Niedersachsen. Als favorisierte Standorte gelten Emden sowie das Emsland. Offenbar will Tesla dort zunächst vergleichsweise klein anfangen, mit 1000 bis 2000 Mitarbeitern.

Von Mathias Klein