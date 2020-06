Hannover

Irgendwann ist es ihm zu bunt geworden. Da verließt Pfarrer Wolfgang Semmet sein Gemeindehaus, lief quer über die Straße und sprach die Menschen vor dem Mietshaus Am Soltekampe 1 in Badenstedt an. Alte Autoreifen und Hausmüll dürfe man nicht einfach in die Gegend werfen, und die Parkfläche der Gemeinde sei kein Abstellplatz für unangemeldete Autos, schärfte er den Roma ein, die vor dem Hauseingang saßen. „Die Autos müssen weg, der Müll auch.“

Pfarrer Semmet erinnert sich genau an die Szene vor einigen Tagen. Freundlich, keineswegs aggressiv hätten die Roma reagiert. „Wir sammeln den Müll auf“, versicherten sie ihm. Am nächsten Tag waren die Abfälle beseitigt – zumindest größtenteils.

Anzeige

Attacken mit Holzlatten und Flaschen

Müll und widerrechtlich abgestellte Autos scheinen derzeit die kleineren Probleme Am Soltekamp zu sein. Am Mittwoch gingen rund 60 Mitglieder von zwei Roma-Familien mit Holzlatten und Glasflaschen aufeinander los. Die eine Hälfte soll zuvor nach HAZ-Informationen mit Autos angekommen sein, die andere stürmte daraufhin aus dem Wohnhaus. Der folgende Polizeieinsatz zog sich bis in den Abend hin. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Massenschlägerei laufen, Neues gibt es bislang noch nicht. Vermutlich erst nächste Woche, teilt die Polizei mit.

Weitere HAZ+ Artikel

Familie wohnte zuvor in Davenstedt

Auf den Fotos in der HAZ hat er sie gleich erkannt, seine Roma-Familie. Sozialarbeiter Wolfgang Schroeder-Busch, beschäftigt bei der Diakonie, hat sich um Teile der Familie, die im Soltekamp wohnt, eine Zeit lang gekümmert. Damals lebten die Roma noch in einer Obdachlosenunterkunft in Davenstedt, im Geveker Kamp 9-13. „Dort waren etwa 150 Personen untergebracht, davon 50 Kinder“, erzählt Schroeder-Busch.

Die Familien kamen aus allen Ländern Europas, und das sei gut so gewesen. Doch das Gebäude war alt und marode, Elektroanlagen und Trinkwasserleitungen mussten erneuert werden. 2018 wurden die Familien ausquartiert, die Stadtverwaltung sanierte das Gebäude. „Ein Teil der Roma wohnt jetzt offenbar in Badenstedt“, sagt der Sozialarbeiter. Die Hintergründe der Schlägerei beschäftigen auch ihn.

Die Polizei kesselte die zurückgebliebenen Teilnehmer der Schlägerei am Mittwoch auf der Grünfläche neben der Badenstedter Straße ein. Der Einsatz zog sich über Stunden hin. Quelle: Mario Moers

Kampf um Bettelreviere ?

„Das klingt alles nach einer Familienfehde“, sagt Schroeder-Busch. Clans gerieten in Streit zumeist wegen „Liebe und Triebe“. Vorstellbar sei auch, sagt der Sozialarbeiter, dass sich die Familien wegen Bettelrevieren in der City in die Haare bekommen haben. Aber unterstellen wolle er natürlich nichts. Hätte die Schlägerei verhindert werden können, etwa durch Beratungsangebote von Sozialarbeitern? Schroeder-Busch schüttelt den Kopf. „Solche internen Angelegenheiten werden in der Beratung gar nicht thematisiert. Das regeln die Leute selbst“, sagt er.

Wenn Roma seine Beratungsstelle in der Burgstraße aufsuchten, dann, weil sie Probleme mit dem deutschen Rechts- und Gesundheitssystem hätten. Vertrauen zu Menschen außerhalb ihrer Familien fassten sie erst nach einigen Jahren, wenn überhaupt. „Mediation ist etwas für Bildungsbürger“, sagt Schroeder-Busch.

„Über Anreize zur Rückreise nachdenken“

Damit benennt der Sozialarbeiter ein Grundproblem. Roma-Familien sind streng patriarchalisch organisiert und leben nach ihren eigenen Regeln. In ihren Herkunftsländern, Rumänien und Bulgarien, sind sie meist ausgegrenzt und fristen ein Dasein in bitterer Armut. „Viele leben am Rande von Müllkippen“, weiß Schroeder-Busch. Als EU-Bürger steht es ihnen frei, sich in anderen europäischen Ländern Arbeit zu suchen.

2013 stieg die Zahl der Roma-Familien in Hannover rapide an. Die Stadt legte ein Konzept vor, wie mit der „Zuwanderung aus Staaten Südosteuropas“ umzugehen sei. Man konstatierte, dass sich die Zugewanderten schwer oder gar nicht integrieren ließen. Allein die Auszahlung von Kindergeld biete für die Ärmsten einen „gewissen Einreiseanreiz“, hieß es in dem Papier. Damals herrschte Alarmstimmung im Rathaus. Man befürchtete, dass die Hilfsangebote nicht mehr ausreichen könnten. „Wir sollten auch über Anreize zur Rückreise nachdenken“, sagte damals ein führender Sozialdemokrat.

Sozialarbeiter haben Kontakt zu Roma-Familie

Finden die Familien keine Unterkunft, muss die Stadt für Obdach sorgen. Bisweilen gelingt es Roma, auf eigene Initiative Wohnungen zu mieten. „Offenbar werden dabei bevorzugt Wohnungen bezogen, die auf dem normalen Wohnungsmarkt nicht mehr vermietbar sind. In nicht wenigen Fällen besteht kein schriftlicher Mietvertrag, und die Mietzahlungen erfolgen, auf die Hand‘. Regelmäßig ist auch von Überbelegung auszugehen“, schreibt die Stadt in ihrem Papier.

In diesem Haus Am Soltekamp lebt eine der Roma-Familien, die an der Schlägerei am Mittwoch beteiligt war. Quelle: Marco Seng

Die Roma-Familie Am Soltekamp 1 lebt nicht in Belegrechtswohnungen der Stadt, so viel steht fest. Wie viele Menschen dort wohnen, bleibt unklar. Sozialarbeiterinnen der Stadt pflegen Kontakt zu den Bewohnern. Die Beratung werde unterschiedlich stark nachgefragt, sagt eine Stadtsprecherin. Meist gehe es um lebenspraktische Themen wie die Suche nach einer geeigneten Kita oder Schule. Probleme seien nicht bekannt.

CDU : Zahl der Roma in Hannover zugenommen?

Kommunalpolitiker hatten die Roma in Badenstedt bisher nicht auf dem Radar, trotz Beschwerden in der Nachbarschaft über Müll. „Mich hat niemand angesprochen, und in unseren Bezirksratssitzungen haben wir auch nichts von Problemen gehört“, sagt Bezirksbürgermeister Rainer Göbel ( SPD). Er sei überrascht, dass Am Soltekamp überhaupt Roma wohnten. Klar sei auch, dass es sich um ein „schwieriges Klientel“ handele. Bei internen Runden mit Fraktionen aus dem Bezirksrat wolle er jetzt darüber sprechen, was man tun könne.

Die CDU haben die Probleme in Badenstedt wenig überrascht. „Wer mit offenen Augen durch den Stadtteil ging, konnte erkennen, dass es Am Soltekamp Schwierigkeiten gab“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Er fragt sich, ob die Zahl der Roma in Hannover zugenommen habe und erwartet von der Stadtverwaltung einen aktuellen Lagebericht im nächsten Sozialausschuss. „Auch Vertreter der Polizei werden wir zur Sitzung einladen“, sagt Seidel.

Diakonie appelliert: Geduld beweisen

Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes kündigt an, vor Ort ein Beratungsangebot einzurichten, möglicherweise zusammen mit den Kirchengemeinden. „Ein Vorkommnis wie die Schlägerei geht gar nicht. Gleichwohl ist es für die Menschen nicht leicht, sich in einem fremden Land zurechtzufinden“, sagt Müller-Brandes. Ziel könne nicht der Rauswurf sein, Hannover müsse vielmehr Geduld beweisen.

Pfarrer Semmet von der Christkönig-Gemeinde bleibt gelassen, aber beharrlich. „Wir warten jetzt bis Sonntag ab“, sagt er. Wenn wieder Müll herumliege, werde er erneut die Straße überqueren und mit den Menschen reden.

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel