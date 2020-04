Hannover

18, 20, 22 – weg. Null, 24 – Spiel. Contra! Skat spielt man zu dritt am Küchentisch oder gerne auch in der Eckkneipe, nur geht das in Zeiten verordneter Distanz und Ausgangsbeschränkungen nicht. Doch es gibt Alternativen zum Treffen mit Freunden, und auch für Schach oder Schiffe versenken gibt es Lösungen, die per App auf dem Tablet, dem Smartphone oder im Internetbrowser funktionieren. Und mit einer App für Videochats funktionieren sogar Spiele wie Kniffel und Mensch-ärgere-dich-nicht. Oder wie wär’s mit dem beliebten Ratespiel „Wer bin ich?“.

Der Spieleabend per Video-Chat

Funktioniert auch per Video-Chat: Der Brettspielklassiker Mensch-ärgere-dich-nicht. Quelle: Startaq

Mit etwas Improvisation funktioniert auch der klassische Spieleabend online und per Video-Chat über Skype, Facetime, Whatsapp oder Zoom. Zum Beispiel Mensch-ärgere-dich-nicht:

Dazu muss ein Spieler, der das Brett mit den Figuren bei sich hat, die Leitung übernehmen. Die Kamera von Smartphone oder Tablet muss per Stativ oder einer anderen Halterung auf das Spielbrett gerichtet sein – hier muss man vielleicht etwas tüfteln. Alle Mitspieler können dann aus der Entfernung verfolgen, was passiert und wo sich die Figuren auf dem Brett befinden.

Wer nicht mit dem Spielleiter im selben Raum sitzt, benötigt zwei Würfel – mehr nicht. Nach jedem Wurf geben die anderen Spieler dem Spielleiter über die Videoverbindung Anweisungen, welche Figur gesetzt werden soll. Ansonsten gilt wie immer: nicht ärgern lassen! Und vertrauen Sie Ihren Mitspielern, dass sie beim Würfeln nicht schummeln.

Auch Kniffel funktioniert

Das Prinzip lässt sich auf andere Spiele wie Kniffel übertragen, und auch Stadt-Land-Fluss eignet sich hervorragend, um es über die Distanz zu spielen. Letzteres gibt es auch als Browser-Spiel.

Oder wie wäre es mit dem beliebten Ratespiel Wer bin ich? Zunächst denkt sich jeder Mitspieler für einen anderen wie üblich eine prominente Persönlichkeit aus und schreibt sie auf einen Zettel.

Dann wird es kompliziert, denn man kann ja nicht dem Mitspieler, der den Namen nicht kennen soll, den Zettel auf die Stirn kleben, sodass nur die anderen Mitspieler den Namen lesen können.

Ein bisschen improvisieren

Darum ist jetzt Improvisation gefragt: Die Person, für die der Zettel bestimmt ist, schaut nicht hin, während der Name für die Mitspieler in die Kamera gehalten wird. So geht es reihum, bis für jeden Teilnehmer ein Zettel gezeigt wurde. Am besten notiert jeder für sich, wen die Mitspieler darstellen sollen.

Dann kann es losgehen: Reihum stellt jeder Spieler Fragen zu der Persönlichkeit, die er sein soll. Also zum Beispiel: „Bin ich weiblich?“, „Bin ich aus Deutschland?“, „Bin ich Sportler?“ Jeder darf so lange fragen, bis die Mitspieler mit „Nein“ antworten, dann ist der Nächste an der Reihe – bis alle ihren Promi erraten haben.

Skat

Ohne zwei Spiel drei: Ein Skatblatt hält man online nicht in der Hand. Quelle: Jan-Peter Kasper/dpa

Für das beliebte Kartenspiel gibt es gleich mehrere Möglichkeiten, um sich mit Freunden um den virtuellen Spieltisch zu versammeln. Kostenlos ist etwa die App „Skat Lite“ für Apple und Android.

Nach der Installation stehen mehrere Optionen zur Verfügung: Man kann gegen den Computer spielen – oder einen eigenen Tisch aufmachen, an den man die Freunde per Mail zum sofortigen Spiel oder zu einer bestimmten Uhrzeit einladen kann. Diese bekommen eine E-Mail mit einem Link zum Tisch. Möglich ist auch, nur einen Freund einzuladen. Der Computer springt dann als Dritter ein. Reagiert niemand auf die Einladung, stehen zwei virtuelle Spielpartner zur Verfügung. Und wer feststellt, dass er seine Fähigkeiten verbessern muss, kann ein Strategietraining durchlaufen.

Das Spiel ist kostenlos – dafür muss man Werbung in Kauf nehmen, die hin und wieder den gesamten Bildschirm ausfüllt. Die Vollversion kostet 9,99 Euro. In den App-Stores finden sich alternative Skat-Lösungen, mit weiteren Möglichkeiten, etwa die Teilnahme an Turnieren. Wer Schafskopf, Doppelkopf oder andere Kartenspiele bevorzugt, findet auch dafür Apps.

Schiffe versenken

Treffer, versenkt! Das Spiel Flottenmanöver funktioniert auch online im Browser Quelle: Kai Borgeest

Sehr einfach gestaltet, dafür frei von Werbung ist das Browser-Spiel Schiffe versenken, auch Flottenmanöver genannt, das so manche langweilige Schulstunde verkürzt hat. Auf einem Planquadrat platziert man größere und kleinere Schiffe der Flotte. Ziel ist es, die Flotte des Gegners zu versenken. Unter battleship-game.org/ findet man die Umsetzung für den Internetbrowser. Man tritt gegen einen zufälligen Gegner im Netz an – oder kann einen Freund per Link einladen.

Schach, Backgammon, Vier gewinnt

Eine Partie Schach lässt sich zum Beispiel bei chess.com schnell und problemlos im Browser einrichten – oder in der gleichnamigen App. Entweder man misst sich mit dem Computer, dessen Spielstärke sich einstellen lässt. Oder man tritt online gegen einen anderen Spieler an – dafür muss man sich jedoch mit Nutzernamen und E-Mail-Adresse kostenlos registrieren. Man kann seine eigene Spielstärke angeben und bekommt einen Spieler zugeordnet. Auch die Teilnahme an Turnieren ist möglich. Ähnliche Apps gibt es auch für Backgammon oder Vier gewinnt.

Die iOS-App 4 Gewinnt zum Beispiel ermöglicht Spiele online gegen unbekannte Gegner, aber auch Online-Spiele gegen Freunde. Voraussetzung für die Partie gegen Freunde ist, dass beide in Apples Game Center angemeldet sind.

Online-Versionen bekannter Brettspiele

Ganz wie im mehr als 20 Jahre alten Brettspielklassiker: Holz, Erz, Stroh und Lehm sind wichtige Rohstoffe, wer einen Hafen hat, ist im Vorteil: Die Siedler von Catan in der Browserversion. Quelle: United Soft Media Verlag

Online finden sich viele Umsetzungen klassischer Brettspiele – zum Beispiel auch die Siedler von Catan. Voraussetzung ist, dass sich alle Mitspieler kostenfrei registrieren – danach kann die Besiedelung der Insel Catan beginnen, nebenher kann man sich per Chat-Funktion unterhalten.

Eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen bietet die Board Game Arena. Auch hier muss man sich zunächst registrieren. Danach sind viele Gesellschaftsspieleklassiker umsonst. Dazu gibt es sogenannte Premiumspiele wie Carcassonne. Sie kosten monatlich 4 Euro.

Ähnlich funktionieren auch Tabletopia mit mehr als 800 Spielen, viele davon kostenlos, einige Premiumspiele muss man bezahlen. Aufwendig animierte Spiele findet man bei Tabletop Simulator. Das kostet einmalig 19,99 Euro.

