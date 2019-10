Was war am Montagabend am Himmel über Linden zu sehen?

Hannover

Was ist das für eine rätselhafte Lichterscheinung dort am Himmel über dem Lindener Küchengartenplatz? Am Montagabend um 18.52 Uhr hielten Beobachter die Handykamera in Richtung Nordwesten zum Himmel und filmten dieses leuchtende Dingsda. Natürlich, kein Ufo! Etwa ein Komet? Hier der Film:

Die HAZ wollte es genau wissen und hat beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) in Köln nachgefragt. Die Antwort: Auf der Basis dieses Videos sei die Bestimmung nicht möglich. Und dann noch der Hinweis: Beim DLR habe man in jüngster Zeit häufiger mit derlei Anfragen zu tun gehabt. „Das hat inflationäre Züge angenommen“, sagte Sprecher Andreas Schütz mit Hinweis auf den jüngst über Deutschlands Norden beobachteten Knall, bei dem es sich um einen Meteoriten oder Asteroiden gehandelt haben könnte.

„Wieder einmal nichts Astronomisches“

Zweite Anfrage bei denen, die in Hannover mit quasi professioneller Hingabe und gar nicht so weit entfernt vom Küchengarten in den Himmel gucken: bei der Volkssternwarte auf dem Lindener Berg. Dort antwortete Benjamin Knispel: „Ziemlich eindeutig ein Kondensstreifen eines Flugzeugs, der von der Sonne beleuchtet wird. Auf Flughöhe scheint die Sonne noch sehr hell, während sie am Boden schon untergegangen ist oder gerade untergeht. Zudem ist das Flugzeug mit seinem Kondensstreifen recht weit entfernt, so dass durch die entsprechende Perspektive der Kondensstreifen stark verkürzt erscheint. So etwas kann man bei klarem Wetter im Grunde genommen jeden Abend oder Morgen sehen.“

Und auch hier von Knispel der Hinweis: „Wieder einmal nichts Astronomisches, die Tageslichtfeuerkugel über der Nordsee von vor einigen Wochen wirkt noch immer nach …“

Knall über Kiel: Der Bericht zum Himmelsphänomen vom 13. September 2019.

Auch kein Komet: Die Beobachtung einer HAZ-Leserin über dem Altwarmbüchener See vom 15. September 2019

Von haz