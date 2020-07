Ein 40-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag in den Schnellen Graben in der Ricklinger Masch geraten und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Laut Feuerwehr Hannover war die Strömung am Leinewehr zu stark. Schwimmer und Einsatzkräfte mit Schlauchboot brachten das Opfer wieder an Land.