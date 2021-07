Limmer

Um die Altbauten auf dem Wasserstadt-Gelände zu schützen, greift die Stadt durch: Auf Druck der Denkmalbehörden musste Investor Günter Papenburg die Industrieruinen mit regendichten Folien sichern. So werde sichergestellt, dass die Gebäude vor Niederschlägen und anderen Witterungseinflüssen abgeschirmt sind, erklärte Stadtplaner Hans-Heiner Schlesier am Mittwochabend im Bezirksrat Linden-Limmer. Zudem hat die Stadt Papenburg „ultimativ aufgefordert“, ein neues Gutachten zur Nitrosaminbelastung der denkmalgeschützten Bauten anzufertigen. Es soll Grundlage für eine mögliche Nachnutzung der ehemaligen Conti-Gebäude sein, spätestens im September müssen Ergebnisse vorliegen.

„Altbauten stehen absolut im Fokus“

Schlesier ließ im Bezirksrat erneut keinen Zweifel daran, dass die Stadt den Erhalt der Baudenkmale zur Bedingung für die weiteren Planungen zum zweiten Bauabschnitt der Wasserstadt macht: „Die Altbauten stehen absolut im Fokus.“ Weil die Dächer baufällig waren, hatte Papenburg sie Anfang Juni abdecken lassen – aber angekündigt, sie denkmalgerecht wieder aufzubauen. Das will die Stadt nun genau überwachen. „Es wären auch Rechtstitel möglich“, kündigte Schlesier an.

Papenburg wollte die Altbauten bereits mehrfach abreißen lassen. Seiner Meinung nach sind sie so stark mit Nitrosaminen vergiftet, dass keine wirtschaftliche Nutzung mehr möglich sei. Das neue Gutachten soll Klarheit darüber bringen, wie die Bauten genutzt werden können. Dem Vernehmen nach arbeiten Papenburgs Planer auch an einer Variante, die in den belasteten Gebäudeteilen Parkhäuser mit Autoaufzügen vorsieht; im mehrgeschossigen, sanierten Dachstuhl darüber könnten Mansardenwohnungen entstehen. Laut Stadtplaner Schlesier ist der Erhalt der Altbauten auch in einem Eckpunktepapier für die Planungen zum zweiten Bauabschnitt der Wasserstadt festgeschrieben, das am 1. Juli an drei konkurrierende Architektenteams versandt worden ist.

Kein 13-geschossiges Hochhaus und weniger Wohnungen

Anders als zunächst skizziert, ist in dem Eckpunktepapier laut Schlesier nun kein 13-geschossiges Hochhaus mehr vorgesehen. Mitte Juni gab es seitens des Bezirksrats und der Bürgerinitiative Wasserstadt große Aufregung um eine solche „Dominante“ an der Spitze der Wasserstadt-Halbinsel, die in dem Eckpunktepapier als Option vorgestellt worden war. Dies sei „ein Missverständnis“ gewesen, räumte Schlesier im Bezirksrat ein. Die Unterlagen, die den Politikern in einer Onlinekonferenz präsentiert wurden, seien zu diesem Zeitpunkt schon überholt gewesen.

Auch die Zahl von bis zu 1950 Wohnungen auf dem gesamten Wasserstadt-Gelände, die zunächst in dem Papier auftauchte, sei so nicht fortgeschrieben worden, versicherte Schlesier. Gemäß eines Ratsbeschlusses liegt die Obergrenze bei 1800 Wohnungen – dieses Limit werde nicht überschritten. 550 Wohnungen entstehen im ersten Bauabschnitt, laut Schlesier sind im zweiten Abschnitt maximal 1250 weitere Wohnungen zulässig. Im September sollen erste Zwischenergebnisse der Architektenteams vorliegen: im November soll die Entscheidung für einen der Entwürfe fallen, der dann Grundlage für das Bebauungsplanverfahren ist.

Von Juliane Kaune und Conrad von Meding