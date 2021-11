Limmer

Die Bauarbeiten für das Neubaugebiet Wasserstadt gehen voran. Nun liegt auch ein fertiger Entwurf des künftigen Uferparks vor, der im Zuge des ersten Bauabschnitts parallel zum Leineabstiegskanal entstehen soll. Auf 18.500 Quadratmetern sind Grünflächen, ein Bolzplatz und eine naturnah gestaltete Spielwiese geplant. Zudem wird es neue Rad- und Fußwege zur Erschließung des Geländes geben. Das von Investor Günter Papenburg beauftragte Landschaftsarchitekturbüro Chora Blau hat das Konzept in Absprache mit der Stadt erarbeitet und jüngst im Bezirksrat Linden-Limmer vorgestellt. Doch die Bürgerinitiative (BI) Wasserstadt fordert Nachbesserungen.

Uferpark der Wasserstadt ist 450 Meter lang

Der parkartige Grünzug soll sich über 450 Meter am Kanalufer entlangziehen; er wird Breiten zwischen 30 und 70 Metern haben. Am nordwestlichen Ende haben die Planer einen Bolzplatz mit zwei robusten Toren und einem Ballfangzaun vorgesehen. Eine Tischtennisplatte und ein Spielhain – eine Grünfläche, auf der unter anderem Findlinge platziert werden – ergänzen das Angebot. Im südöstlichen Bereich wird der Park durch den künftigen Gedenkort des ehemaligen Frauen-KZ Limmer begrenzt, dessen Gestaltung ein Arbeitskreis übernommen hat.

Der am Kanal verlaufende Schleusenweg mit seiner Baumkulisse bilde das Rückgrat der neuen Anlage, erklärte Bernd Michaelis vom städtischen Fachbereich Umwelt und Stadtgrün im Bezirksrat. Da mit einer Zunahme des Radverkehrs zu rechnen sei, solle dieser Weg ausgebaut werden. Zwar wird er weiter auch von Fußgängerinnen und Fußgängern nutzbar sein. Gleichwohl wollen Papenburgs Landschaftsplaner und die Stadt die fußläufige Erschließung des Parks vor allem über ein neues Wegenetz abwickeln, das zwischen den geplanten Grünflächen verläuft. Dafür zweigen vom Schleusenweg drei Zugangsbereiche im Westen, Osten und in der Mitte ab.

BI Wasserstadt will zentralen Fußweg direkt am Wasser

Bei der Frage der Wegeführung setzt die Hauptkritik der BI an. „Wir finden es wichtig, dass die Nähe des Wassers mehr in den Vordergrund rückt – so ist es ein reduzierter Entwurf“, sagte Sprecher Uwe Staade im Bezirksrat. Anwaltsplaner Mark Hömke erläuterte, welche Änderungen wünschenswert seien: Idee sei es, den zentralen Weg direkt am Ufer für Fußgängerinnen und Fußgänger vorzuhalten und bewusst vom Radverkehr zu trennen, betonte er. Der BI schwebt am östlichen Parkeingang ein „spektakulärer Fußweg vor“, der auf einem Steg geführt werden könnte.

Die Grafik zeigt, wo der Uferpark der Wasserstadt angelegt werden soll. Am Nordwestlichen Ende ist ein Bolzplatz geplant, im Südosten wird der Park durch das bestehende Regerückhaltebecken begrenzt. Quelle: Chora Blau / LHH

Mit Unterstützung der Landschaftsarchitektin Johanna Sievers hat die BI weitere Wünsche ausgearbeitet. So soll neben dem Bolzplatz auch eine Bouleanlage gebaut werden. Zudem soll die Spielwiese großzügiger angelegt werden, „damit man dort auch Frisbee spielen kann“, erläuterte Hömke. Die Vegetation im künftigen Park stellt sich die BI abwechslungsreicher vor. Die Planungen von Chora Blau sehen vor, zusätzlich zur bestehenden Vegetation 39 neue Bäume, darunter Zierkirschen, zu pflanzen und durch Gehölze mit essbaren Früchten und blühende Sträucher zu ergänzen. Nötig sei auch ein öffentliches WC für die Nutzer des Parks, meint die BI.

Die Politiker zeigten sich offen für eine Diskussion, zeitnah soll ein Ortstermin vereinbart werden. Grundsätzlich liegt die Entscheidung bei Grünflächenplanungen beim Bezirksrat. Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube wollte gleichwohl wissen, wie groß die Spielräume für Veränderungen überhaupt sind. Verwaltungsvertreter Michaelis erklärte, er sehe keine.

Demonstration geplant Eine Demonstration unter dem Motto „Wasserstadt = Trabantenstadt“ plant die Bürgerinitiative für Sonnabend, 27. November. Die Aktiven befürchten, dass deutlich mehr als die laut Ratsbeschluss zulässigen 1800 Wohnungen auf dem Wasserstadt-Gelände entstehen werden und mahnen unter anderem ein Verkehrskonzept für das Neubaugebiet an. Die Demo durch Limmer startet um 14 Uhr auf dem Margarethe-und-Max-Rüdenbergplatz und soll dort um 16 Uhr wieder enden. Sie läuft im Vorfeld der Bürgerbeteiligung für den zweiten Bauabschnitt der Wasserstadt. Eine Auftaktveranstaltung, auf der erste Architektenentwürfe vorgestellt werden, beginnt am Freitag, 3. Dezember, um 18 Uhr als Hybridveranstaltung in der Albert-Schweitzer-Schule, Liepmannstraße 6. Nähere Details gibt die Stadt noch bekannt.

Möglichkeit, die Wegeführung im Sinne der BI zu ändern, weil ein geradliniger, leistungsfähiger Radweg direkt am Ufer benötigt werde. „Wir wollen keine Fahrräder auf dem Wegesystem im Park“, betonte Björn Bodem vom Büro Chora Blau. Werde umgeplant, stiegen zudem die Kosten.

Bauarbeiten für den Uferpark sollen Mitte 2022 beginnen

Bisher ist eine gute Million Euro für den Uferpark veranschlagt, die Investor Papenburg gemäß eines Vertrages mit der Stadt bezahlen muss. Die Bauarbeiten sollen Mitte 2022 beginnen. Insgesamt stehen für die Gestaltung des Grüns im gesamten ersten Bauabschnitt der Wasserstadt 1,8 Millionen Euro bereit. Die restliche Summe ist für den „Grünen Finger“ reserviert, der Richtung Westen in das Gelände hineinragen wird und in einem späteren Planungsschritt weitere Freiflächen und Spielangebote erhalten soll.

Von Juliane Kaune