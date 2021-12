Limmer

Der Protest der Bürgerinitiative (BI) Wasserstadt war erfolgreich: Nahezu alle Änderungswünsche, die diese für den geplanten Uferpark in dem neuen Wohnquartier vorgelegt hat, unterstützt auch der Bezirksrat Linden-Limmer. Einstimmig hat sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, dass das von Investor Günter Papenburg und der Stadt beauftragte Landschaftsarchitekturbüro Chora Blau die Entwürfe noch einmal überarbeiten soll.

Änderungen für Uferpark der Wasserstadt gewünscht

Der Uferpark wird sich auf 18.500 Quadratmetern parallel zum Leineabstiegskanal erstrecken. Die Hauptkritik bezieht sich auf den Verlauf der Rad- und Fußwege. Chora Blau hatte vorgeschlagen, den direkt am Kanal vorhandenen Schleusenweg zu einem Radweg auszubauen, der für eine steigende Anzahl von Nutzerinnen und Nutzern ausgelegt ist. Die fußläufige Erschließung des Grünzugs sollte im Wesentlichen über ein neues Wegenetz zwischen den neuen Freiflächen ermöglicht werden.

Im Entwurf von Chora Blau soll der Radweg am Ufer entlang laufen – BI und Bezirksrat wünsche sich an dieser Stelle stattdessen den Fußweg. Quelle: Chora Blau / LHH

Die BI wiederum hatte – mit Unterstützung von Landschaftsarchitektin Johanna Sievers und Anwaltsplaner Mark Hömke – genau das Gegenteil vorgeschlagen. Der Fußweg soll demnach direkt am Kanal verlaufen, damit der Bezug zum Wasser erlebbar wird – auch durch Bänke, Treppen und andere Elemente. Der Radweg soll in dieser Planungsvariante in die zweite Reihe verlegt werden. Für beide Verbindungen wünscht sich die BI zudem eine Beleuchtung.

Weitere Änderungen beziehen sich auf einen Bolzplatz samt Spielwiese. Die BI möchte größere Flächen, sodass auch andere Freizeitsportarten wie Boule, Tischtennis und -fußball möglich werden. Der Alternativentwurf sieht grundsätzlich breitere Grünareale zum Verweilen vor. Auch auf ein WC soll nicht verzichtet werden.

„Uferpark als Aufenthaltsort für viele Menschen denken“

Die Bezirksratsmitglieder haben diese Punkte in einem interfraktionellen Änderungsantrag zusammengefasst. „Es ist unermesslich wichtig, den Uferpark als Aufenthaltsort für möglichst viele Menschen zu denken“, sagte Iyabo Kaczmarek von den Grünen. Auch Personen im Stadtbezirk, „die sich das Wohnen am Wasser nicht leisten können“, sollten von dem Uferpark profitieren.

Bernd Michaelis vom städtischen Fachbereich Umwelt und Stadtgrün zeigte sich in der Sitzung skeptisch, ob Papenburg, der den bisher mit einer Million Euro veranschlagten Park bezahlen muss, sich auf die geforderten Änderungen einlassen wird. Er verwies auf einen städtebaulichen Vertrag zwischen Investor und Stadt, der eine „Funktionsplanung“ für das Ufergrün beinhalte, der auch der Bezirksrat seinerzeit zugestimmt habe. Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube konterte: „Die Details waren damals noch nicht absehbar.“ Grundsätzlich hat das Gremium bei Grünflächenplanungen das Entscheidungsrecht.

Wie das im Fall der Wasserstadt aussieht, will die Stadt nun prüfen. Thomas Berus von der BI warnte davor, „die Frage der Kosten in den Vordergrund zu stellen“. Für das neue Wohngebiet sei „wesentlich mehr Aufenthaltsqualität am Ufer“ nötig.

