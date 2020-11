Hannover

„Die Wohnung dort in der linken Ecke ist meine. Da kommt viel Sonne hin, das war mir sehr wichtig“, sagt Monika Neubacher-Fesser. An einem Novembervormittag steht die Kinderbuchillustratorin am Eingang zur Wasserstadt in Limmer und deutet auf das linke von drei Gebäuden am Leineabstiegskanal. „Weitsicht“ heißt dieser erste fertige Wohnkomplex. Dass in die Eckwohnung viel Licht fällt, kann man sich an diesem sonnigen Tag gut vorstellen.

19 Wohnungen entstehen im ersten Haus

Die Wasserstadt in Limmer ist ein Bauprojekt von besonderem Gewicht: 1800 Wohnungen sollen auf dem 230 000 Quadratmeter großen ehemaligen Continental-Gelände entstehen. Seit April 2017 baut das Unternehmen Papenburg auf der Fläche. Fertig ist das Quartier, in dem Neubacher-Fesser einmal wohnen möchte, noch lange nicht. Die Bauarbeiten für die drei Häuser am Kanal haben im Herbst 2019 begonnen. Bauträger des Weitsicht-Komplexes ist das hannoversche Wohnungsbauunternehmen Meravis. Noch sind die Gebäude eingerüstet, doch der dunkle Klinker der Fassade ist dahinter schon gut zu erkennen. Die drei Häuser am Kanal bieten insgesamt Platz für 51 Wohnungen – 19 davon befinden sich in dem ersten Haus, in dem Monika Neubacher-Fesser ihr neues Zuhause haben wird. Unterirdisch sind die Gebäude durch eine Tiefgarage verbunden, in der auch das Fahrrad der Illustratorin unterkommen wird.

So sollen die Häuser aussehen, wenn sie fertig sind. Monika Neubacher-Fessers neue Wohnung befindet sich im ganz rechten Gebäude am unteren Bildrand. Quelle: Visualisierung: MACINA digital film

Erst zwei von 51 Wohnungen verkauft

Die 61-Jährige war eine der ersten Interessierten, als die Wohnungen vor zwei Jahren erstmals zum Verkauf angeboten wurden. „Ich hatte mir schon lange überlegt, in die Wasserstadt zu ziehen“, sagt sie. Ihr Atelier liegt nicht weit von dem Gelände entfernt, auf Spaziergängen kann sie den Fortschritt dort beobachten. „Als die Wohnungen dann zum Verkauf standen, habe ich sie in einer sehr spontanen Aktion erworben“, erzählt sie schmunzelnd. Die Auswahl war groß, doch viel Zeit, sich zu entscheiden, hatte die Kinderbuchillustratorin nicht: Den Kaufvertrag unterschrieb sie einen Tag, bevor sie in den Urlaub flog. 482.000 Euro hat sie sich ihre Wohnung kosten lassen.

Meravis setzt auf das kommende Jahr

Rückblickend betrachtet hätte sie sich allerdings gar nicht so beeilen müssen – denn erst zwei der 51 Wohnungen im ersten Abschnitt sind verkauft. Zwei weitere sind reserviert. Die Nachfrage gestaltet sich zögerlich. Nils Schillberg, kaufmännischer Leiter von Meravis, ist dennoch positiv gestimmt: „Aufgrund der aktuellen Situation sind wir insgesamt zufrieden mit dem Vertriebsstand der Häuser im Projekt Weitsicht.“ Er nehme ein großes Kaufinteresse wahr, sagt Schillberg. Grund für die bisher nur wenigen Kaufabschlüsse sei mit großer Wahrscheinlichkeit die Corona-Pandemie. „Viele Menschen warten derzeit ab, wie sich ihre persönliche wirtschaftliche Situation noch verändern wird.“ Schillberg glaubt, dass es im kommenden Jahr zu mehr Käufen kommen könnte. „Je mehr ein Baugebiet an Gestalt und Form annimmt, desto umfangreicher werden die Anfragen, Reservierungen und Abschlüsse“, sagt er.

„Am liebsten würde ich schon Möbel kaufen“

Bisher scheint Illustratorin Neubacher-Fesser ihre Entscheidung jedenfalls nicht bereut zu haben. Neugierig begutachtet sie die Baustelle, schaut dabei zu, wie ihr zukünftiges Zuhause entsteht. Beim Betreten des Gebäudes schlägt dem Besucher eine Staubwolke entgegen. Immerhin: Die meisten Fenster sind schon eingesetzt, eine Heizung sorgt im Erdgeschoss für warme Luft. Auch eine Treppe gibt es schon. Das erleichtert den Aufstieg in den dritten Stock, zur Eckwohnung von Neubacher-Fesser.

So soll die Wohnung von Monika Neubacher-Fesser einmal aussehen. Noch stehen keine Wände, die Einrichtung hat sie aber schon ganz genau vor Augen. Quelle: Weitsicht-Prospekt Meravis

Noch ist die Wohnung ein einziger, großer Raum. Doch auf dem Boden sind schon Metallschienen angebracht, die Aufschluss darüber geben, wo hier einmal Wände sein werden. 77,6 Quadratmeter, drei Räume, Abstellkammer und Badezimmer – so soll die Wohnung einmal eingeteilt sein. Neubacher-Fesser kann es kaum erwarten, dass sie fertig wird. „Am liebsten würde ich schon Möbel kaufen“, sagt die 61-Jährige. Doch da wird sie sich noch gedulden müssen. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant. Projektleiter Oliver Matziol rechnet aber damit, dass die Wohnungen schon etwas früher bezugsfertig sein werden.

Kräne und Gerüste: Das Gelände der Wasserstadt in Limmer wird noch jahrelang eine Baustelle sein. Quelle: Samantha Franson

Noch einige Jahre Leben auf der Baustelle

Doch auch wenn sie in ihre Wohnung einziehen kann, wird Neubacher-Fesser noch einige Jahre auf einer Baustelle leben. „Aus meiner jetzigen Sicht ist das kein Problem“, sagt sie. „Eigentlich finde ich es sogar ganz spannend zu sehen, wie der Baufortschritt vorangeht. Und Inspiration für die Kinderbücher habe ich dann direkt vor der Haustür.“

Monika Neubacher-Fesser steht in ihre zukünftigen Küche und betrachtet den Baufortschritt. Auf dem Boden zeigen die Metallschienen schon, wo einmal Wände stehen werden. Quelle: Samantha Franson

Beeindruckender Ausblick

Im zukünftigen Zuhause der Illustratorin gibt es bodentiefe Fenster für viel Licht. Momentan ist alles allerdings noch leicht gedimmt, dicke Folien versperren den Blick nach draußen. Doch dieser ist umso beeindruckender, wenn man auf den Balkon tritt. Von dort hat Neubacher-Fesser eine Aussicht auf den bereits sanierten Turm der ehemaligen Conti-Fabrik. Auch die Häuserreihe, in der sich ihr derzeitiges Atelier befindet, kann sie von dort erkennen.

Wasserstadt Hannover: So geht der Bau voran Insgesamt unterteilt sich die Bebauung der Wasserstadt in drei Abschnitte. Der letzte Abschnitt soll 2029 fertiggestellt werden. Aktuell befindet sich das Projekt im ersten Bauabschnitt. Dieser umfasst wiederum 14 sogenannte Baufelder, die sich zwischen der Wunstorfer Straße, dem Leineabstiegskanal und der Wunstorfer Landstraße befinden. Am weitesten fortgeschritten sind die Arbeiten auf dem Baufeld 13, das nahe der Wunstorfer Landstraße liegt. In diesem Abschnitt befindet sich künftig unter anderem die Kindertagesstätte Maschseekinder. Der Gebäudekomplex soll bereits Mitte nächsten Jahres fertiggestellt werden. Auch auf Baufeld 10 in der Mitte des Geländes gehen die Arbeiten voran. Hier entstehen neben 42 Wohnungen auch sechs Reihenhäuser. Außerdem ist im Erdgeschoss Platz für Gewerbe. Dort soll unter anderem ein Supermarkt einziehen. Dieses Baufeld wird voraussichtlich Ende 2021 fertiggestellt. Die Baufelder 6 und 7 mit dem Namen Uferblick sollen ebenfalls Ende nächsten Jahres bezugsfertig sein. Diese Baufelder liegen direkt am Kanal. So auch Weitsicht, das die Baufelder 1 bis 3 umfasst und Ende 2022 fertiggestellt werden soll. Etwas später, voraussichtlich Anfang 2023, soll dann auch Freiluft (Baufeld 4 und 5) fertig sein. Damit wäre die Häuserreihe am Kanal komplett.

Penthouse für mehr als eine Million Euro

Im obersten Stockwerk wartet ein Penthouse noch auf einen Käufer oder eine Käuferin – für mehr als eine Million Euro. Das war Neubacher-Fesser schlicht zu teuer. Der 360-Grad-Blick aus dem Penthouse gefällt ihr allerdings sehr gut. Von hier sieht sie, anders als aus ihrer eigenen Wohnung, auch den Kanal. „Meine Enkel müssen noch ein bisschen älter werden, dann können wir dort zusammen Kanu fahren“, meint sie. Oder sie können im Uferpark spazieren gehen. Wie der einmal aussehen soll, das ist auf der sandigen Baustellenstraße schwer vorstellbar – derzeit zumindest.

