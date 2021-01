Eine Stadtbahnanbindung des Neubaugebiets Wasserstadt Limmer wird es in naher Zukunft nicht geben. Die örtliche Bürgerinitiative will sich damit nicht zufrieden geben. Sie fordert attraktive Busverbindungen sowie den Ausbau des Rad- und Fußwegenetzes – und will beim Verkehrskonzept eine kontinuierliche Bürgerbeteiligung durchsetzen.