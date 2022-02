Hannover

Während ein Teil der Wasserstadt bereits fertig ist, blieb der nördliche Abschnitt zwischen Conti-Ruine und der „Spitze“ zwischen den zwei Kanalarmen bisher unbebaut. Wie es mit dieser rund 150.000 Quadratmeter großen Fläche weitergehen soll, erfahren Interessierte am Donnerstag, 3. Februar. Dann präsentieren die von der Stadt beauftragten Planungsbüros in der Aula der Albert-Schweitzer-Schule ihre Entwürfe.

Drei Konzepte stehen zur Auswahl

Drei interdisziplinäre Teams haben in den letzten Monaten Konzepte für den bislang unbebauten Teil der Wasserstadt entwickelt. Bereits Anfang Dezember durften Interessierte Einblick in die Konzepte nehmen. Dabei fand ein konventioneller Entwurf am meisten Anklang. Dieser führt im Grunde die Gestaltung des ersten Bauabschnitts fort. Ein anderes Konzept sieht vor, sehr unterschiedliche Haustypen auf dem Gelände zu platzieren – und orientiert sich damit an der ehemals heterogenen Industriebebauung. Das dritte Konzept sieht eine dichte Bebauung in der Mitte und eine lockere Bebauung am Rande des Areals vor.

Publikum darf sich einbringen

Nach der Präsentation der Entwürfe haben die Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit, Anmerkungen und Hinweise an die Jury weiterzugeben. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und soll um 20.30 Uhr enden. Einlass ist bereits ab 17.15. Die Teilnahme ist sowohl vor Ort (Liepmannstraße 6) als auch digital unter www.youtu.be/gI0mU9eF0NI möglich. Wer vor Ort teilnehmen möchte, muss sich bis zum 1. Februar unter www.tollerort-hamburg.de/wasserstadt-limmer/ anmelden. Es gilt die 2G-plus-Regel.

Welcher Team gewinnt, entscheidet sich am 7. Februar. Dann kürt eine Jury den Siegerentwurf. Dieser dient als Grundlage für das weitere Bebauungsplanverfahren.

Von Thea Schmidt