Hannover

Seit Jahren verfallen die Industrieruinen auf dem Wasserstadt-Gelände in Limmer. Jetzt sind in den vergangenen Tagen auch die Dächer verschwunden. Investor Günter Papenburg hatte angekündigt, sie wegen Baufälligkeit abzunehmen – aber sie bald denkmalgerecht wieder aufzubauen.

Sorgen um die Wasserstadt-Denkmale

Bei Bezirksbürgemeister Rainer-Jörg Grube (Grüne) haben sich schon die ersten besorgten Stadtteilbewohner gemeldet. „Der Anblick der Gebäude ohne Dachstuhl ist sehr ungewohnt – bei vielen wächst jetzt die Sorge, dass nun faktisch doch der Abriss des Ensembles kommt“, sagt Grube.

So sahen die Gebäude im Mai vor dem Abriss der Dachetagen aus. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Er habe sich sofort bei der Stadt rückversichert. „Dort hieß es, dass die Dächer denkmalgerecht wieder aufgebaut werden müssen und die Stadt das beobachtet“, berichtet Grube.

Vielhaber: „Dächer zum Teil nicht zu retten“

Erst Anfang Mai hatte sich Baudezernent Thomas Vielhaber von Investor Papenburg die Großbaustelle zeigen lassen und das weitere Vorgehen abgestimmt. Vergangene Woche dann hatte er im Bauausschuss den Ratspolitikern die Veränderung angekündigt. „Es sieht ziemlich schlimm aus“, hatte Vielhaber gesagt: „Zum Teil sind die Dächer nicht zu retten“. Die Holzkonstruktionen seien verfault und müssten abgebaut werden.

Papenburg will von einem Gutachterbüro untersuchen lassen, wie stabil die oberste Geschossdecke der Gebäude ist. Möglicherweise müsse auch diese abgetragen werden, hatte er im Mai gegenüber der HAZ gesagt – man wolle aber alles denkmalgerecht wieder herstellen.

Denkmalschutz geht vor

Darauf pocht auch Vielhaber. Geplant sei eine „provisorische Abdeckung, um die Decken vor dem Eindringen von Wasser zu schützen“. Danach müsse „ein neuer Dachstuhl erstellt werden nach den Vorgaben des Denkmalschutzes“.

Die Gebäude sind Teil der ehemaligen Gummifabrik von Excelsior/Continental auf der Halbinsel zwischen Stichkanal Limmer und dem Leineabstiegskanal. Dort entsteht Hannovers zweitgrößtes Wohngebiet mit Platz für bis zu 3500 Menschen – die ersten Gebäude stehen schon.

Ideen für die Nutzung der Denkmale

Um die Altbauten gab es lange Streit. Papenburg wollte sie mehrfach abreißen lassen. Seiner Meinung nach sind derart stark mit Nitrosaminen vergiftet, dass keine wirtschaftliche Nutzung möglich sei. Die Projektentwickler Dirk Felsmann und Gert Meinhof haben ihm aber angeboten, die Gebäude abzukaufen und zu entwickeln – das Duo hat in Hannover bereits etliche Problemgebäude von Kirchen bis zum Militärhospital revitalisiert.

Ohne Dächer. Die Industriedenkmale in der Wasserstadt Limmer. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Stadt will Papenburg jedenfalls nicht aus seiner Verpflichtung zum Erhalt entlassen. Ihr Druckmittel: Wenn er nicht kurzfristig einen Plan vorlegt, wie er die Gebäude wieder flott machen will, dann blockiert sie die Weiterarbeit am Bebauungsplan für den nächsten Bauabschnitt der Wasserstadt.

Unten Parken, oben wohnen?

Eine mögliche Variante ist, in den unteren, mit Gift belasteten Gebäudeteilen Parkhäuser mit Auto-Aufzügen einzurichten. Oben, im mehrgeschossigen, frisch sanierten Dachstuhl, könnten Mansardwohnungen mit Wasserblick entstehen. Dem Vernehmen nach arbeiten Papenburgs Projektentwickler auch an solchen Ideen.

Von Conrad von Meding