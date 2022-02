Hannover

Die Wasserstadt Limmer soll künftig mit Fernwärme versorgt werden. Zunächst aber muss das Neubaugebiet in Hannover an das Leitungsnetz angeschlossen werden. Darum baut Enercity für 1,7 Millionen Euro eine neue unterirdische Trasse entlang der Wunstorfer Straße bis zum ehemaligen Conti-Gelände.

Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag, 1. März. Sie dauern voraussichtlich bis zum Ende des Jahres. In dieser Zeit müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen einstellen.

Trasse für Fernwärme zur Wasserstadt ist 750 Meter lang

Die gesamte Trasse ist etwa 750 Meter lang. Sie wird ab der Ecke Kirchhöfner Straße/Wunstorfer Straße das bestehende Fernwärmenetz fortsetzen und am Cecile-Huk-Ring auf dem Wasserstadt-Areal enden.

Das erste Teilstück misst rund 200 Meter. Für die Arbeiten wird auf dieser Länge zunächst die stadtauswärtsführende Fahrspur der Wunstorfer Straße gesperrt, dann gilt in dieser Richtung eine Einbahnstraßenregelung. Die Regiobuslinie 700 wird über Tegtmeyerstraße und Harenberger Straße umgeleitet. Der Verkehr von Ahlem in Richtung Innenstadt wird großräumig über Carlo-Schmid-Allee, Eichenbrink und Zimmermannstraße geführt – in der Gegenrichtung gilt diese Umleitung als Empfehlung. Der Anliegerverkehr bleibt weiterhin möglich.

Insgesamt sind vier Bauabschnitte geplant, in deren Verlauf Fahrspuren gesperrt werden müssen. Vorgesehen sind dabei zeitlich befristete, wechselnde Einbahnstraßenregelungen. Die geplante Leitung verläuft laut Enercity überwiegend entlang von Geh- und Radwegen sowie Parkstreifen an der Wunstorfer Straße und nur in kurzen Abschnitten auch am Fahrbahnrand. Darum werde eine Vollsperrung der Straße nur in Ausnahmefällen für wenige Tage nötig sein.

Von Juliane Kaune