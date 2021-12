Hannover

Den über 1000 inhaftierten Frauen des KZ-Außenlagers Limmer wird nun ein neuer Gedenkort in der Wasserstadt gewidmet. Gemeinsam mit dem Arbeitskreis „Ein Mahnmal für das Frauen-KZ in Limmer“ hat das Landschaftsarchitekturbüro Chora Blau im Auftrag der Stadt Hannover zwei Entwürfe für einen Gedenkort ausgearbeitet. Eine Bürgerbeteiligung mit 50 Teilnehmenden wählte am vergangenen Freitag einen davon aus.

Gedenkort an Außengrenze des ehemaligen KZ Limmer

Der neue Gedenkort macht die ehemalige Begrenzung an der nordöstlichen Ecke des Lagers sichtbar. Dazu wird eine 490 Quadratmeter große Fläche 60 Zentimeter tief aufgeschürft, um den Boden des Lagers freizulegen. Die dreieckige Begrenzung der Fläche lässt erahnen, wie groß das Lager war. Als Symbol für den früheren Zaun werden 44 drei Meter hohe Stahlpfosten als Begrenzung angebracht. Die Fläche wird mit Schotter oder Schlackesteinen ausgelegt und geht in eine Wiese über. Der Übergang von Wiese zu Schotter darf sich im Laufe der Zeit verschieben. Daran angrenzend entsteht ein Gedenkplatz außerhalb des ehemaligen Lagergeländes mit Informationstafeln und Sitzgelegenheit unter einem Kirschbaum.

Die Überlebende Cécile Huk hat später in ihrem Buch „Die Begegnung“ die wichtige Rolle der Bäume beschrieben: „Jeden Tag kauere ich mich auf der Erde nieder, umfasse meine Knie mit den Armen und blicke starr auf meinen Kirschbaum. Er ist Teil von mir geworden, er symbolisiert die Freiheit, die ich noch näher spüre, wenn ich ihm gegenübersitze.“ Ihr Zitat soll auch in der Nähe des Baumes angebracht werden.

Diesen vorläufigen Entwurf haben Teilnehmende der Bürgerbeteiligung ausgewählt. Quelle: chora blau Landschaftsarchitektur

Inhaftierte leisteten Zwangsarbeit für Continental

Zwischen Juni 1944 und April 1945 hatten die Häftlinge in den Continental Gummiwerken unter anderem Gasmasken herstellen müssen. Nach dem Krieg verschwanden die Baracken unter der Fabrik der Conti. Heute wird der Großteil des Geländes mit Wohnhäusern der Wasserstadt überbaut. Einige Straßennamen im Quartier sind aber nach ehemaligen Häftlingen benannt – dafür hatte sich der Arbeitskreis eingesetzt.

Der Entwurf für den neuen Gedenkort wird nun mit den Hinweisen der Bürger überarbeitet und im Bezirksrat vorgestellt. Der Baubeginn ist vorläufig für Juli 2022 geplant.

Von Leonie Habisch