Hannover

Der Zeitrahmen ist eng gesteckt. Möglichst bis Ende Mai will die Stadt Hannover die weiteren Schritte für den zweiten Bauabschnitt der Wasserstadt Limmer konkretisieren, der sich von den Conti-Industrieruinen bis zur Spitze des Geländes zwischen den beiden Kanalarmen zieht. Dann soll im Wesentlichen feststehen, wie viele Wohnungen auf dem 150.000 Quadratmeter großen Areal untergebracht werden können, welche Bereiche für den Verkehr vorgehalten und in welcher Größenordnung Grünflächen angelegt werden.

„Es ist noch ein ganz schön langer Weg bis dahin“, sagte der zuständige Stadtplaner Hans-Heiner Schlesier in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Linden-Limmer. Gleichwohl wolle man versuchen, dies binnen drei Monaten zu schaffen.

Wie viele Wohnungen werden entstehen?

Grundlage aller folgenden Planungen ist der Siegerentwurf für den zweiten Bauabschnitt. Den von der Stadt Hannover und den Investoren um Günter Papenburg ausgelobten Architektenwettbewerb hatte Anfang Februar ein Team gewonnen, das sich aus den drei Büros Chora Blau (Hannover), Monadnock (Rotterdam) und Planersocietät (Dortmund) zusammensetzt.

Das Gelände der Wasserstadt: Vorn sind die Gebäude des ersten Bauabschnitts zu sehen. Der zweite Abschnitt mit dem Siegerentwurf erstreckt sich von der Mitte des Areals bis zur Spitze. Die Bauten links gehören ebenfalls noch dazu – dort sollen Teile eines weiteren von der Jury ausgewählten Architektenentwurfs verwirklicht werden. Quelle: Katrin Kutter

Ziel ist es laut Schlesier, zunächst einen sogenannten Funktionsplan aufzustellen. Der Begriff sei wörtlich zu nehmen: „Es muss funktionieren.“ Dabei gelte es, eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen – von der Aufteilung der Gebäude über Freiflächen und Straßen bis zu Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und zur Müllentsorgung. Erst wenn dies alles schlüssig ineinandergreife, könnten konkrete Zahlen vorgelegt werden, erklärte er. Das betreffe die Anzahl der Wohnungen ebenso wie die maximalen Geschosshöhen.

Investoren würden gern mehr Wohnungen bauen

Im Siegerentwurf sind bisher vorwiegend Gebäude mit fünf Stockwerken vorgesehen. Auf dem separaten Areal südlich der Wunstorfer Straße könnten auch höhere Häuser stehen. Dort soll ein zweites Planungsteam zum Zuge kommen. Das Konzept von UP+ (Hannover), Burton Hamfeld (Amsterdam), LOLA Landscape Architects (Rotterdam) und SHP (Hannover) gefiel der Jury so gut, dass es in den Siegerentwurf integriert wird.

Derzeit gilt ein Beschluss des Stadtrats, nicht mehr als 1800 Wohnungen in der gesamten Wasserstadt zu errichten. Im ersten Bauabschnitt entstehen 550 Wohnungen. Der Bezirksrat und die Bürgerinitiative (BI) Wasserstadt hatten stets darauf gedrungen, die von der Politik gebilligte Anzahl nicht zu überschreiten. Die Investoren wiederum ließen durchblicken, dass sie gern mehr Wohnungen bauen würden – auch damit es für sie wirtschaftlich ist, sozialen Wohnraum zu schaffen. Eine Empfehlung der Wettbewerbsjury, grundsätzlich verdichteter zu bauen, gibt es laut Schlesier nicht. Um kostengünstiger planen zu können, werde „serielles Bauen“ angestrebt, bei dem Basiselemente für die Gebäude vorgesehen sind, die in Details variiert werden können.

Bürgerinitiative bleibt skeptisch

Die BI bleibt skeptisch. Die Diskussion über die Bebauungsdichte werde „hinter verschlossenen Türen geführt“, kritisierte Vertreter Thomas Berus in der Bezirksratssitzung. Auch der frühere SPD-Ratspolitiker Ernst Barkhoff meldete sich in der Bürgerfragestunde zu Wort. Er gab zu bedenken, dass die Quote für den öffentlichen Wohnungsbau schon im ersten Bauabschnitt nicht erreicht werde. Die „soziale Mischung“ stimme nicht. Es sei zu befürchten, dass sich die Wasserstadt-Wohnungen des zweiten Bauabschnitts „keiner mehr leisten kann“.

Verkehr: Das Thema bleibt strittig. Barkhoff forderte, vor dem Funktionsplan ein Verkehrskonzept zu erstellen, um Lösungen für die zusätzliche Belastung durch den Autoverkehr zu ermitteln und eine sinnvolle Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr zu realisieren. Auch für BI-Vertreter Berus ist das eine unverzichtbare Grundlage. Laut Schlesier ist ein solches Konzept vorgesehen – allerdings parallel zur Arbeit am Funktionsplan. Auch Flächen für eine Stadtbahntrasse würden für die Zukunft freigehalten, sagte er. Nach derzeitigem Stand der Dinge soll die Wasserstadt mit Bussen erschlossen werden, weil eine Bahn bisher als nicht wirtschaftlich gilt.

Der Conti-Turm (im Hintergrund die Altbauten) ist das Wahrzeichen der Wasserstadt. Quelle: Sandra Franz

Altbauten: Schlesier versicherte, dass der Erhalt der Conti-Altbauten Voraussetzung für die weiteren Planungen sei. Investor Papenburg darf die denkmalgeschützten Industrieruinen laut einem Gerichtsbeschluss nicht abreißen lassen. Wie aus einer aktuellen Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der Linken hervorgeht, müssen die Gebäude aber mit großer Wahrscheinlichkeit entkernt werden, weil Geschossdecken, Stützen und Innenwände marode sind. Der Eigentümer habe ein Architekturbüro beauftragt, um zu ermitteln, wie ein Neubau in die historischen Außenhüllen gesetzt werden könnte. Flankierend will die Stadt Hannover entsprechende Machbarkeitsstudien beauftragen. Bis Anfang Juni soll eine Entscheidung vorliegen.

Der Funktionsplan soll im Idealfall noch vor den Sommerferien einem Runden Tisch mit Vertretern von Verwaltung, Investoren, Wohnungswirtschaft, Anwaltsplanung und BI präsentiert werden. Voraussichtlich Anfang September wird der dann fertige Plan öffentlich vorgestellt. Er dient als Grundlage für das Bebauungsplanverfahren, das im Herbst starten könnte.

Von Juliane Kaune