Gleich elf Experten und Expertinnen aus Politik und Wirtschaft haben am Montag über Wasserstoff als Teil der Energiewende diskutiert. In den vom Niedersächsischen Umwelt- und Energieministeriums initiierten Talks ging es vor allem um die Frage, warum eine erfolgreiche Etablierung der Wasserstoffwirtschaft so lange dauert. Die niedersächsische Ministerin für Europaangelegenheiten, Birgit Honé, mahnte eine engere Verzahnung von Europa-, Bundes- und Landesebene an. Tim Meyerjürgens vom Stromnetzanbieter Tennet verwies darauf, dass für mehr Wasserstoffnutzung mehr Netzausbau nötig sei. Und Umwelt- und Energieminister Olaf Lies plädierte im Namen des Klimaschutzes und der Versorgungssicherheit dafür, mutigere Schritte zu gehen und auch auf blauen Wasserstoff zu setzen. Für grünen Wasserstoff wird bei der Herstellung nur Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne zu nutzen. Für die Herstellung von blauem Wasserstoff wird auch Erdgas genutzt. „Wenn wir mehr Klimaschutz wollen, müssen wir auch Schritte gehen, die schwer fallen“, sagte Lies.

Bei einem Forum des niedersächsischen Umweltministeriums ging es um die Chancen von Wasserstoff. Quelle: Jan Sedelies

In einem zweiten Forum ging es um die regionale Förderung von Wasserstoff. „Zentraler Schlüssel für Wasserstoff wird dabei die Mobilität sein“, sagte Ulf-Birger Franz, Wirtschafts- und Verkehrsdezernent der Region. Im Nahverkehr, bei Abfallfahrzeugen und in der Logistik könne Wasserstoff eine Alternative bei Antrieben sein. Jens Asmuth, Geschäftsführer von JA Gastechnologie, freute sich über diese Einschätzung. Sein Unternehmen in Kleinburgwedel forscht zum Thema Wasserstoff und verspricht sich zahlreiche Investoren in die Technologie.

