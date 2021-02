Linden-Süd

Neue Wohnungen entstehen in einer der ältesten Straßen Lindens: Auf dem Grundstück an der Weberstraße 3–4 haben die Erdarbeiten für ein Neubauprojekt der Wohnungsgenossenschaft Heimkehr begonnen. Deisterquartett soll der Komplex heißen, in dem bis Anfang 2022 elf Mietwohnungen entstehen werden. Rund 5,2 Millionen Euro investiert das Unternehmen in das Projekt.

Neubau in historischer Straße

Der Neubau entsteht in Nachbarschaft zu einem Ensemble denkmalgeschützter Fachwerkbauten an der Weberstraße. Die Straße war schon vor 1700 als Teil des damaligen Neu-Lindens angelegt worden und bekam 1839 ihren heutigen Namen. „Wir sind stolz ein Teil der Geschichte dieses Stadtteils zu sein“, sagt Heimkehr-Vorstand Martin Schneider. Wo nun die neuen Wohnhäuser entstehen, war zuvor seit 1964 die Firma Kamolz Reifen + Fahrzeugtechnik ansässig. 2018 zog der Betrieb nach Gehrden um. Die ungenutzten Gewerbegebäude wurden für das Wohnbauprojekt abgerissen.

830 Quadratmeter misst das Grundstück, auf dem das neue Mehrfamilienhaus mit Grünanlage errichtet wird. Vorgesehen sind Zwei- bis Dreizimmerwohnungen mit einer Größe zwischen 55 und 106 Quadratmetern; sie haben alle eine Loggia und laut Heimkehr eine gehobene Ausstattung. Die Mietpreise werden zwischen 10 und 11 Euro pro Quadratmeter liegen. Das Gebäude wird in massiver Bauweise errichtet, mit rotbunten Ziegelsteinen verkleidet und bekommt ein Satteldach. Optisch soll es sich so in seine historische Umgebung einfügen.

So sollen die Wohnungen an der Weberstraße von innen aussehen. Quelle: Heimkehr Wohnungsgenossenschaft

Der Neubau wird zwei Vollgeschosse und ein ausgebautes Dachgeschoss haben, er ist vollständig unterkellert und verfügt über neun Tiefgaragenstellplätze. Jede Ebene kann über die Treppenanlage oder den barrierefreien Aufzug erreicht werden. Für die Garage gibt es zudem einen speziellen PKW-Lift.

Vermarktung ab Sommer

Ab Sommer dieses Jahres können Mietinteressenten sich auf der Heimkehr-Homepage über Details der Wohnungen informieren. Laut Vorstand Schneider gehört das Projekt in der Weberstraße zu einer großen Neubauoffensive der Genossenschaft, in deren Zuge rund 500 Wohnungen bis 2023 gebaut werden.

Von Juliane Kaune