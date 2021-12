List/Oststadt

Autos sollen vom Wedekindplatz in der List weitgehend verbannt werden. Als Mittelpunkt eines denkmalgeschützten Bauensembles aus der Gründerzeit gilt der Platz als architektonisches Kleinod. Im Viertel wird der Platz an der Grenze der Stadtteile List und Oststadt sogar „Klein-Paris“ genannt. Dazu tragen auch die Gastronomie-Betriebe mit ihrer Außenbewirtschaftung bei.

Pflanzkübel sollen Autos ausbremsen

Doch der besondere Charme des Platzes wird seit Jahren durch den Autoverkehr beeinträchtigt. Um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, sollen künftig Pflanzkübel und andere Barrieren den Bereich auf der Lister Nordseite vom Autoverkehr freihalten. Das hat der Stadtbezirksrat Vahrenwald-List in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen. So sollen künftig Autos aus der Drostestraße nur direkt auf die Wedekindstraße fahren können, auch von der Wedekindstraße kann die Straße In der Steinriede dann nur noch auf direktem Wege angefahren werden. Eine Umrundung des Platze vor der Außengastronomie der Café Lulu und Bistro Gold ist dann nicht mehr möglich.

„Die Maßnahme ist nur eine Zwischenlösung bis zur endgültigen Neugestaltung des Platzes, die der Bezirksrat im Jahr 2017 beantragt hat,“ betont Bezirksratsherr Jürgen Müller (Grüne). „Die veränderte Verkehrsführung durch die Abpollerung bedeutet eine erhebliche Verkehrsberuhigung und wertet den Wedekindplatz damit deutlich auf.“ Im Zuge der Aufwertung soll zudem die Straße In der Steinriede komplett zur Einbahnstraße umgewandelt werden. Dadurch werde ein sicherer Übergang von der Ampel an der Wedekindstraße in die Spielstraße und zum Kinderspielplatz in der Körtingstraße ermöglicht, heißt es in dem Antrag der grünen Bezirksratsfraktion.

Wedekindstraße aufwendig saniert

Die Wedekindstraße wurde bereits saniert und vor allem fahrradfreundlicher gestaltet. Für den Umbau hatte die Stadt rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Zwischen Bödekerstraße und Lister Meile wurde nicht nur die Fahrbahn saniert, es wurden überdies auch Parkbuchten neu sortiert, Radstreifen eingeführt und Bäume gepflanzt. Das Parken ist jetzt in beide Richtungen erlaubt.

Der Umbau des Wedekindplatzes indes wurde wegen massiver Bürgerproteste zunächst aufgeschoben. Der Interessengemeinschaft Wedewipfel war vor allem die vorgesehene Fällung der stattlichen Robinien auf der Nordseite des Platzes an der Wedekindstraße ein Dorn im Auge – ein Exemplar auf der Südseite musste vor einigen Monaten komplett entfernt werden, nachdem es auf die Straße gekippt war.

Vor einigen Monaten war am Wedekindplatz eine Robinie auf einen Transporter gekippt. Quelle: Christian Elsner

Die Atmosphäre am Wedekindplatz hat schon lange an Flair verloren - brüchiges Kopfsteinpflaster und wild parkende Autos stören das Idyll. Und so wollte die Stadt im Zuge der Sanierung der Wedekindstraße auch den gleichnamigen Platz umgestalten. Die Bäume seien altersschwach, hieß es bei der Planung vor rund vier Jahren, zudem zerschneide der Autoverkehr den Platz. Schon damals wollte die Stadt das wilde Herumfahren auf dem Platz unterbinden. Sein Büro lad+ ist verantwortlich für die Neugestaltung des zweigeteilten Platzes. Künftig sollte deshalb die Platzmitte auf beiden Seiten der Wedekindstraße auto- und radfrei bleiben.

Kompromiss für den Platz

Der aktuelle Beschluss des Bezirksrats könnte jetzt erstmal zu einem Kompromiss auf dem Areal führen: Autos verschwinden, Bäume bleiben. Und die Steinriede wird wirklich zur Spielstraße.

Von Susanna Bauch