Im Jahre 2012 starteten die ersten Holi-Festivals in Deutschland – inspiriert durch das indische Fest der Farben/Frühlingsfest. Hierbei legen einen ganzen Tag lang mehrere DJs elektronische Musik auf und kündigen Farbcountdowns an, woraufhin jeder eine Hand voll Farbpulver in die Luft wirft.

Seit 2013 veranstaltet Justa Event GmbH aus Hannover eine Reihe von Musikfestivals mit dem Titel Holi Farbrausch Festival als Tage voller Farbe mit abwechslungsreicher Musik, indischen Livekünstlern und einer Bühnenshow in mehreren deutschen Städten. Die meisten davon mussten auch in diesem Jahr abgesagt werden. Zwei – darunter das Fest in Mellendorf-Wedemark – sind noch offen. Mehr Infos dazu gibt es unter www.holi-farbrausch.de.