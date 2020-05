Verkehrsbehinderungen in Hannover - Wegen A2-Baustelle: An Kreiseln in Ricklingen gilt neue Vorfahrtsregel

Neue Vorfahrtsregeln an den Verkehrskreiseln in Hannover-Ricklingen: Wegen der Großbaustelle auf der Autobahn 2 hat dort der Umleitungsverkehr bis zum Sonntagmittag uneingeschränkt Vorfahrt. An beiden Kreiseln sind vorübergehend die Ampeln ausgeschaltet. Stoppschilder regeln den Verkehr.