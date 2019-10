Hannover

Die Nachricht bekamen die Eltern von gut 700 Schülern der Klassen 5 bis 10 an der IGS Südstadt am frühen Montagmorgen: heute kein Unterricht. In den Räumen der Sekundarstufe I am Altenbekener Damm ist es schlicht zu kalt – die Heizung funktioniert nicht. Während der Herbstferien war das Gebäude darum so weit ausgekühlt, dass an Unterricht nicht zu denken ist.

Bauarbeiten seit mehr als einem Jahr

Der Grund für die fehlende Heizung sind Bauarbeiten. Seit mehr als einem Jahr wird an der IGS Südstadt gebaut. Die Schule wird saniert und erweitert, damit sie den Anforderungen an eine moderne Ganztagsschule gerecht wird. Erst Anfang Oktober wurde Richtfest im neuen Gebäudeflügel gefeiert. Für die Arbeiten wurde die Schule im Sommer vom Gasnetz getrennt – die neue Heizung funktioniert nun nicht.

Zunächst hieß es aus der Elternschaft, offenbar sei der Gasdruck in den Leitungen nicht ausreichend. Ein Sprecher von Enercity wies das zurück. „Es liegt nicht an der Gasversorgung.“ Techniker von Enercity hätten das am Morgen überprüft. Möglicherweise liegt das Problem in der neuen Heizungsanlage selbst.

Richtfest zum Erweiterungsbau der IGS Südstadt: Architekt Markus Kaupert (v. li.), Schulleiterin Julia Grunwald, Bauleiter Patrick Germing, Verwaltungschefin Sabine Tegtmeier-Dette und Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Schulleitung machte am Vormittag keine Angaben zum Hintergrund des Heizproblems. Schon am Dienstag sollen die verlängerten Ferien aber vorbei sein. „Es ist davon auszugehen, dass das technische Problem mit der Heizung heute behoben sein wird und morgen der Unterricht regulär stattfindet“, teilte Schulleiterin Julia Grunewald auf Anfrage mit.

Eltern reagieren gelassen

Die meisten Eltern nahmen es nach Angaben der Schulelternratsvorsitzenden Anna Pfennig gelassen. „Zwischen 7.30 Uhr und 7.40 Uhr haben die Klassenlehrer die Elternvertreter informiert. Die haben dann die Eltern benachrichtigt.“ Sie habe bisher keine negativen Rückmeldungen von Eltern bekommen, sagte Pfennig. „Mir ist es lieber, dass ich mich um eine Betreuung kümmern muss, als dass die Kinder in ausgekühlten Räumen ausharren müssen.“ Alle Lehrer seien in der Schule und alle Schüler seien empfangen worden. Die Jüngeren ohne Handy hätten im Sekretariat die Möglichkeit, ihre Eltern zu informieren.

Von Karl Doeleke