Stell’ dir vor, es ist Derby, und keiner kommt hin: Genau das ist die Sorge der Hannover Indians, wenn der Eishockey-Oberligist am 29. September am Pferdeturm mit dem Heimspiel gegen die Scorpions in die neue Saison startet, und parallel die Hans-Böckler-Allee wegen umfassender Bauarbeiten an der neuen Conti-Zentrale gesperrt wird. Der Verein zieht darum gemeinsam mit der Betreiberin des Eishockeystadions am Pferdeturm gegen die Landeshauptstadt Hannover vor das Verwaltungsgericht.

Stadion von der Innenstadt abgehängt

Im Eilverfahren wollen die Antragsteller erreichen, dass die Stadt die Hans-Böckler-Allee für das Derby freihält. An jenem Wochenende wollen Arbeiter die Tragekonstruktion für die 71 Meter lange Bürobrücke einhängen, die die zwei Gebäudeteile der Conti-Zentrale auf beiden Seiten der Hans-Böckler-Allee verbindet.

Eine 71 Meter lange Brücke soll die beiden Gebäudeteile verbinden – für die Bauarbeiten muss die Hans-Böckler-Allee gesperrt werden. Quelle: Continental AG

Darum will Stadt die wichtige Ost-West-Verbindung von Freitag, 27. September, 18 Uhr, bis Montag, 30. September, 5 Uhr zwischen Pferdeturm und Clausewitzstraße in beiden Fahrtrichtungen voll sperren. Das bedeutet kein Durchkommen für Straßenbahnen, Autos und Fußgänger zu dieser Zeit. Folge: Das Eishockeystadion am Pferdeturm ist damit von der Innenstadt abgeschnitten und kann nur über Umwege erreicht werden.

Indians fordern: Sperrung unterbrechen

Indians und Stadionbetreiberin fordern, dass die Stadt die Sperrung am Tag des Derbys unterbricht – oder zumindest in der Zeit von 16 bis 22 Uhr Fußgänger passieren lässt. Das Derby beginnt um 19 Uhr.

Die Stadt weist darauf hin, dass sie Umleitungsstrecken eingerichtet hat.

Von Karl Doeleke