Niedersachsens Ärzte fordern vom Land, dass „umgehend“ Schutzkleidung zur Behandlung möglicher Corona-Verdachtspatienten zur Verfügung gestellt wird. Das hat das 50-köpfige Parlamant der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) am Sonnabend in einem Appell an die Landesregierung beschlossen. „Es drohen dramatische Entwicklungen, wenn Patienten in die Praxen kommen, die tatsächlich infiziert sind, und das Praxispersonal nicht geschützt ist“, sagt KVN-Sprecher Detlef Haffke.

Atemmasken und Schutzkleidung : „Der Markt ist leergefegt“

Das Gesundheitsamt erwartet von den Arztpraxen, dass diese bei Corona-Verdachtsfällen die Abstriche vornehmen. Dem wollten sich die Ärzte nicht verschließen, sagt Haffke: „Aus Respekt vor den Belangen der durch uns ambulant bereits behandelten chronisch und akut Erkrankten erklären wir uns bereit, die primär zuständigen staatlichen Stellen in der Versorgung von Erkrankten mit Coronavirus zu unterstützen.“ Allerdings sei Voraussetzung für diese Bereitschaft, „dass umgehend Schutzkleidung nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts von den staatlichen Stellen zur Verfügung gestellt wird.“

In Arztpraxen sind sie bei Corona-Verdacht vorgeschrieben – aber Atemmasken sind kaum noch zu haben. Apothekerin Hildegard Kruse-Behrendt von der Apotheke zur Kugel in der List zeigt ein Modell. Quelle: Tim Schaarschmidt (Symbolfoto)

Der Markt mit Atemmasken und Schutzkleidung sei „wie leergefegt“, sagt Haffke, die Praxen hätten keine Chance, sich das vom Robert-Koch-Institut vorgeschriebene Schutzmaterial zu besorgen. „Die Politik muss deshalb jetzt schnellstmöglich dafür sorgen, dass ausreichende Ausrüstung zur Verfügung gestellt wird.

Bundeswehr , THW oder DRK – wer liefert?

Die Ärzte vermuten, dass es bei der Bundeswehr, beim Technischen Hilfswerk ( THW) oder beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK) Reserven an Bioschutzkleidung gibt. „Wenn das Land dafür sorgt, dass dieses den Ärzten zur Verfügung gestellt wird, dann können wir von der KVN für eine sehr schnelle Verteilung auf die Praxen sorgen“, sagt Haffke gegenüber der HAZ. „Aber es muss schnell gehandelt werden.“

Bei der HAZ haben sich am Wochenende Patienten gemeldet, die einen Corona-Test vornehmen wollten und von ihren Hausärzten abgewiesen wurden. Auch das Gesundheitsamt fühlt sich nicht zuständig – es organisiert zwar die Analyse der Tests von Patienten mit „begründetem Verdacht“, die aus Hochrisikogebieten einreisen oder Kontakt mit Infizierten hatten, aber es nimmt die Abstriche in der Regel nicht selbst vor. Ein Paar, das aus Venedig zurückkam und über Erkältungssymptome klagte, konnte nach zweitägigen Telefonaten ohne Ergebnis nur über eine befreundete Kinderärztin einen Test machen lassen.

Patienten mit Corona-Verdacht sollen auf keinen Fall zum Arzt gehen

Patienten, die Sorge haben, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, sollten keinesfalls ohne Vorankündigung in die Praxis kommen. Quelle: Monika Skolimowska/dpa (Symbolbild)

Auf keinen Fall, sagt KVN-Mann Haffke, dürften in der derzeitigen Situation Menschen zum Arzt gehen, wenn sie einen Coronaverdacht haben. „Die Versorgung von Patienten mit Coronasymptomen in den Praxen gefährdet chronisch kranke Patienten und die Mitarbeiter der Praxen“, warnt Haffke. Es drohe schlimmstenfalls „die amtlich angeordnete Schließung von Praxen“, wenn sich das Personal mit dem Virus anstecke. Deshalb seien sowohl Praxen wie auch Klinikambulanzen unbedingt vorab telefonisch zu kontaktieren.

