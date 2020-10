Hannover

Zwei wichtige Anlaufstellen für die Ricklinger sind zurzeit nicht geöffnet. Während die Bücherei im Stadtteilzentrum an der Anne-Stache-Allee 7 eine neue Innenausstattung bekommt und deshalb bis November geschlossen ist, gibt es im benachbarten Bürgeramt seit dem Lockdown auf unbestimmte Zeit keinen Publikumsverkehr mehr. Dagegen hat der Bezirksrat Ricklingen in seiner jüngsten Sitzung Einspruch erhoben.

Für den 1. September hatte die Stadt zunächst eine Wiedereröffnung des Bürgeramts in Aussicht gestellt – zu der kam es aber nicht. Die Verwaltung begründet die Schließung unter anderem damit, dass wegen der nötigen Hygieneregeln nicht wirtschaftlich gearbeitet werden könne. Ein solcher Zustand sei auf Dauer nicht hinnehmbar, betonten die Bezirksratsfraktionen in einem gemeinsamen Dringlichkeitsantrag einstimmig. Sie ließen das Argument nicht gelten, dass wegen der Abstandsregeln nur zwei Mitarbeiter des Meldeamts den Kundenverkehr übernehmen könnten, was unwirtschaftlich sei.

Anzeige

Politiker fordern Umbauten

„Wir müssen bürgerfreundlicher sein“, betonte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sophie Bergmann. Auch für ihren CDU-Kollegen Erdem Winnicki ist das Vorgehen der Stadt unverständlich. Es gehe um kurze Wege und um Serviceorientierung, sagte er. Der Bezirksrat will, dass die Stadt nötigenfalls Umbauten vornimmt, um das Meldeamt wieder öffnen zu können. Die Verwaltung vergibt ihre Termine für die Bürgerämter nur online, für Ricklingen besteht diese Möglichkeit derzeit aber nicht. Wer einen Termin braucht, muss sich ein anderes Bürgeramt suchen – verwiesen wird unter anderem auf die neue Behörde am Schützenplatz, die zuletzt wegen langer Terminwartezeiten in der Kritik stand.

Stadtteilbibliothek Ricklingen: Die Bücherei bekommt neues Mobiliar, für die in die Jahre gekommene Einrichtung und ihre Nutzer sind das gute Nachrichten. Allerdings dauern die dafür notwendigen Umbauarbeiten auch gut vier Wochen. Erst am Montag, 9. November, soll die Bücherei wieder öffnen. Auf eine Feier anlässlich der Renovierung verzichtet die Stadt aber weiterhin wegen der Corona-Auflagen.

Stadtteilzentrum Ricklingen: In dem Veranstaltungszentrum gibt es unter strikten Hygieneregeln Lockerungen nach dem Lockdown. Der Bezirksrat tagt im Fritz-Haake-Saal, und etliche Veranstaltungen laufen wieder, wenn auch nur mit Anmeldung. Das Stadtteilzentrum ist einer von vielen Standorten des Wortlaut-Festivals mit einem Kulturprogramm rund um Sprache. In einem Kulturkiosk im Foyer vor der Stadtteilbibliothek bietet das Team um Leiterin Anna Strachowska Ideen für die Freizeitgestaltung an.

Neues mobiles Kulturprojekt

Neu ist das Projekt Mobi Rick – mobile Kultur in Ricklingen. Dafür sucht das Stadtteilzentrum noch Künstler, die einen Bauwagen vor der Einrichtung in ein Atelier auf Zeit verwandeln. „Es sollte ein Bezug zum Stadtbezirk gegeben sein“, sagt Strachowska. Sobald die Pandemie es erlaubt, soll der Bauwagen im kommenden Jahr auch auf Tour durch die Ricklinger Stadtteile gehen und Kulturangebote in die Wohnquartiere bringen. Bewerber können sich per E-Mail an mobirick.stadtteilkultur@hannover-stadt.de melden.

Von Marcel Schwarzenberger