Hannover

Endlich wieder schwimmen? Daraus wird erst mal nichts. Die Stadt öffnet das Lister und das Ricklinger Bad doch nicht wie zunächst angekündigt bereits Anfang April. Hintergrund sei die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, wonach Schwimm- und Spaßbäder geschlossen bleiben müssen. „Wir hatten gehofft, öffnen zu können. Die Corona-Lage lässt dies jedoch nicht zu“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

„Wir müssen erst mal abwarten“

Wann und unter welchen Voraussetzungen die Freibäder tatsächlich in die Saison starten, könne derzeit noch nicht gesagt werden. Das gilt auch für das Annabad. „Wir müssen erst mal abwarten“, sagt Florian Lange, Pressesprecher vom Polizei-Sportverein (PSV). Der Verein betreibt das Bad in Kleefeld. „Wir versuchen, der Lage angepasst schnell zu öffnen“, sagt Lange.

Traditionell startet das Annabad zuerst die Freibadsaison. Lange hofft, dass das Bad auch in diesem Jahr zu den Anlagen gehört, die als Erstes für Besucherinnen und Besucher öffnen. Wichtig sei zudem die Perspektive, wie lange eine Öffnung andauern könnte. Habe man das Schwimmbad einmal auf eine Öffnung vorbereitet und das Becken mit Wasser gefüllt, fielen konstant hohe Kosten an. Daher müsse abgewogen werden, ob es sich lohnt, das Bad zu öffnen. Offen sei auch, wie ein Hygienekonzept aussehen müsste.

Für das vom RSV Hannover betriebene Schwimmbad Leinhausen steht ebenfalls noch kein Öffnungsdatum fest. Geplant sei, am 9. Mai in die Freibadsaison zu starten, heißt es vom Verein. Auch im Umland gibt es bei einigen Bädern schon Öffnungspläne. So haben etwa die Freibäder in Burgdorf, Burgwedel und Lehrte angekündigt, am 1. Mai für Besucherinnen und Besucher öffnen zu wollen. Ob es tatsächlich so kommt, ist derzeit aber noch unklar.

Von Maximilian Hett