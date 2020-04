Hannover

In nicht einmal einem Monat sollen in Niedersachsen die Abiturprüfungen starten – aber noch immer herrscht völlige Unklarheit, wie sie ablaufen sollen. Der Landesschülerrat (LSR) wendet sich jetzt mit einem dringenden Appell an Kultusministerium und Landespolitik: Wegen der Corona-Krise sollen die Abi-Noten 2020 aus den Durchschnittsnoten der bisherigen Oberstufenzeugnisse gebildet werden. Und nur wer wolle, solle zusätzlich Prüfungen ablegen können.

Durchschnittsnote im Abitur 2020?

„Die gegenwärtige Krise hat die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen in unvergleichbarer Weise behindert“, schreibt LSR-Vorstandschef Florian Reetz in einer Stellungnahme am Dienstagmorgen, und: „Ein Festhalten an verpflichtenden Abschlussprüfungen ist nicht länger hinnehmbar.“ Der LSR fordere „einen Durchschnittsabschluss mit Recht auf Abschlussprüfungen“.

Die Durchschnittsnoten der vergangenen Schulhalbjahre machten auch im normalen Abitur zwei Drittel der Abschlussnote aus. Würden diese im Corona-Jahr zum Standard, trage das Land „den gegenwärtigen Lebensrealitäten der Schülerinnen und Schüler Rechnung“, sagt auch LSR-Vorstandsmitglied Ole Moszczynski.

Schülervertretungen aus sechs Bundesländern fordern Vergleichbarkeit

In einer gemeinsamen Stellungnahme fordern die Landesschülervertretungen aus Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, dass alle Bundesländer verschiedene Verfahren für das Abitur wählen dürfen, zugleich aber alle Abi-Abschlüsse auch in diesem Jahr bundesweit anerkannt werden müssten. Da das Virus sich regional sehr unterschiedlich ausbreite, sei auch die Belastung für die Schüler durch Gesundheitsschutzauflagen sehr unterschiedlich, deshalb müssten die Länder abweichend reagieren können. Darunter dürften aber nicht die Schüler leiden.

Bleibt es beim Prüfungstermin 11. Mai in Niedersachsen ?

In Niedersachsen hat Kultusminister Grant-Hendrik Tonne den Beginn der Abiturprüfungen wegen der Corona-Krise bereits auf den 11. Mai verschoben – bis dahin bleiben keine vier Wochen mehr, um sich auf das Abitur vorzubereiten. Für die Prüflinge bedeuteten die erschwerten Prüfungsvorbereitungen eine starke psychische Belastung, ungleiche Bedingungen zu den Abijahrgängen in den Vor- und Folgejahren sowie eine erhöhte Gesundheitsgefahr für Abiturienten und Angehörige, wenn diese regulären Prüfungen ausgesetzt seien, heißt es in der Stellungnahe der sechs LSR-Vertretungen.

Weniger Abiturienten betroffen als in anderen Jahren

In Niedersachsen sind 2020 relativ wenige Abiturienten betroffen, weil das Land die gymnasiale Oberstufe von G8 auf G9 umstellt. Schüler an Integrierten und Kooperativen Gesamtschulen aber sowie an Privatschulen wie etwa Waldorfschulen, Aufsteiger von Realschulen und Wiederholer aber legen trotzdem Abiprüfungen ab. Allein in Hannover sind es statt sonst 2300 Abiturienten in diesem Jahr rund 1000 Schülerinnen und Schülern, die den höchstmöglichen Schulabschluss absolvieren wollen.

Kultusministerium prüft Vorschlag des Landesschülerrats

Das Kultusministerium in Niedersachsen prüft den Vorschlag des Landesschülerrats. man werde in Kürze dazu eine Stellungnahme abgeben, teilt Sprecher Sebastian Schumacher mit.

Von Conrad von Meding