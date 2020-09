Hannover

Montags nur vormittags, dienstags nur nachmittags und mittwochs wieder anders: In der Postbankfiliale in Hannovers Südstadt gelten derzeit an jedem Tag andere Öffnungszeiten. Mit einem Aushang an Fenster informiert die Bank die Kunden der Filiale in der Schlägerstraße über die Änderungen. Kein Tag gleicht dem anderen. Und auch von Woche zu Woche können die Öffnungszeiten wechseln.

Postbank läuft im Corona-Schichtsystem

Gründe für die ständig wechselnden Öffnungszeiten seien sowohl das corona-bedingte Schichtsystem als auch fehlendes Personal, sagt Postbank-Sprecherin Sezen Yildirim. Derzeit arbeiteten die Angestellten in unterschiedlichen, getrennten Teams. Falls es in einer der Gruppen zu einer Corona-Infektion komme, müsse der andere Teil der Belegschaft deshalb nicht in Quarantäne geschickt werden. Weil die Belegschaft so aufgeteilt worden sei, fehle es jedoch an ausreichend Personal, erläuterte Yildirim.

Anzeige

Mitarbeiter fallen kurzfristig aus

Erschwert werde die Situation dadurch, dass kurzfristig Mitarbeiter ausgefallen seien. Selbst Postbank-Angestellte anderer Filialen in Hannover hätten nicht einspringen können. Als Reaktion darauf habe die Bank die Öffnungszeiten verkürzt.

Weitere HAZ+ Artikel

In der Postbankfiliale in der Schlägerstraße wechseln derzeit täglich die Öffnungszeiten. Die Kunden werden über Aushänge informiert. Quelle: Saskia Döhner

Außer der Filiale in der Schlägerstraße sind die Standorte im Läuferweg in Groß Buchholz und am Roderbruchmarkt betroffen. Beide Filialen seien am Freitag vergangener Woche aus betrieblichen Gründen geschlossen gewesen, sagt HAZ-Leser Gottfried Helbach. Er habe kurz vor dem Wochenende ein Paket verschicken wollen. Wie lange die angepassten Öffnungszeiten und kurzfristigen Änderungen bei den Öffnungszeiten noch andauerten, ist der Postbank-Sprecherin zufolge ungewiss.

Von Monika Dzialas