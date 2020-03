Besuchsverbote in Geburtskliniken - Wegen Corona-Virus: Schwangere in der Region Hannover müssen in der Klinik weitgehend auf Väter verzichten

Wegen Corona-Virus: In allen Geburtskliniken der Region dürfen werdende Väter ihre schwangeren Frauen nur noch im Kreißsaal selbst unterstützen. Davor und danach sind die Frauen in der Geburtsklinik weitgehend allein.