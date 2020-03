Hannover

Das GOP Hannover stellt den Betrieb vorerst für die kommenden drei Tage ein. Damit reagiert das Varieté auf die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus. Von Sonntag, 15. März, bis einschließlich Dienstag, 17. März, werde es keine Vorstellungen geben, teilte das GOP am Sonnabendabend mit. Möglicherweise wird die Pause aber noch deutlich länger.

Das Land Niedersachsen hat den Spielbetrieb an den staatlichen Theatern bis einschließlich 19. April gestoppt – eine solche Regelung hätte sich das GOP auch von der Region Hannover für die kleineren Theater der Stadt gewünscht. Doch obwohl das Varieté mehrfach bei der Region darum gebeten habe, eine sogenannte Allgemeinverfügung oder eine Einzelverfügung zu erlassen und so Aufführungen mit weniger als 1000 Besuchern zu verbieten, sei bis heute nichts geschehen, sagte GOP-Sprecher Bobo Weinzierl. Für Veranstalter ist eine solche behördliche Anordnung meist unerlässlich: Nur dann springt eine Auftrittsversicherung ein, die bei ausgefallenen Veranstaltungen die entgangenen Einnahmen ersetzt.

GOPs in anderen Städten sind bereits geschlossen

Andere Städte hätten bereits entsprechende Anordnungen für die dortigen GOP-Varietés erlassen, sagte GOP-Sprecher Bobo Weinzierl der HAZ, doch die Region Hannover habe sich bislang nicht angeschlossen. Es sei „sehr irritierend“, wenn öffentliche Einrichtungen geschlossen und in Bussen und Bahnen Sicherheitszonen für die Fahrer eingerichtet würden, doch der Betrieb in kleineren Theatern weiterlaufen solle, sagte Weinzierl weiter. Das GOP stehe seit Tagen „im ständigem Austausch mit den zuständigen Behörden, die uns auf eine Entscheidung am kommenden Montag, 16. März, vertröstet haben“.

„Wir werden dennoch Verantwortung übernehmen und diesen Sonntag bis Dienstag, 17. März, nicht spielen“, teilt das GOP mit. „Wir hoffen, dass wir am Montag, 16. März, diese Allgemein- bzw. Einzelverfügung seitens der zuständigen Behörden der Region Hannover bekommen und wir – wie auch z.B. die Staatstheater – den Spielbetrieb bis zum 20. April 2020 einstellen müssen.“

Alle Karten würden kostenfrei auf einen späteren Wunschtermin umgebucht, teilt das GOP weiter mit. Ein entsprechendes Formular habe das Varieté auf der Seite www.variete.de hinterlegt.

Von Stefan Knopf