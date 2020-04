Hannover

In diesem Jahr wird es keine Osterfeuer in Hannover geben. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass als Teil der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in diesem Jahr auch derartige Veranstaltungen untersagt sind. Alle bereits frühzeitig erteilten Genehmigungen seien mittlerweile widerrufen worden, die Osterfeuer dürfen nicht durchgeführt werden.

Von Sebastian Stein