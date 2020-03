Hannover

Üstra und Regiobus schränken von Montag, 16. März, an mit Betriebsbeginn die üblichen Fahrpläne für Stadtbahnen und Busse ein. Damit reagieren die Nahverkehrsunternehmen unter anderem darauf, dass Schulen und Kindertagesstätten vorläufig geschlossen bleiben. Die an Werktagen üblichen Zusatzfahrten für den Schülerverkehr entfallen. Dieser macht etwa bei der Regiobus 60 Prozent des Fahrgastaufkommens aus. Im S-Bahn-Verkehr im Raum Hannover sind laut Auskunft einer Sprecherin von DB Regio aktuell keine Änderungen vorgesehen.

Das ändert sich bei den Stadtbahnen ...

An allen sieben Wochentagen fahren die Stadtbahnen auf fast allen Linien von Betriebsbeginn bis gegen 6.45 Uhr im Halbstundentakt; dabei soll gesichert werden, dass an der größten Station Kröpcke das Umsteigen von einer Linie auf die andere weiterhin ohne längere Wartezeiten möglich ist. Danach setzt bis 19 Uhr ein Viertelstundentakt ein; in der Zeit von 19 Uhr bis Betriebsschluss fahren die Bahnen dann wieder halbstündlich. Betriebsschluss ist generell um 0.45 Uhr. Der Nachtsternverkehr an diesem Wochenende wird noch durchgeführt, an den kommenden Wochenenden entfällt er. Ausnahmen gelten für die oberirdischen Linien. Die Linie 10 verkehrt durchgehend im Viertelstundentakt, die Linie 17 von Betriebsbeginn bis gegen 20.30 Uhr im Halbstundentakt.

... und das bei den Bussen

Die Busse der Üstra fahren an den Werktagen nach dem Samstagsfahrplan. Zusätzlich werden die Linien 135 und 253 im Halbstundentakt bedient. Die Linie 480 erhält Zusatzfahrten nach Garbsen. Beim Nachtsternverkehr verhält es sich wie bei den Stadtbahnen: An diesem Wochenende wird er noch angeboten, danach nicht mehr. Bei der Regiobus gilt von Montag an der Ferienfahrplan.

Personal wird freigestellt

Die ausgedünnten Fahrpläne haben auch Auswirkungen auf das Personal. „Wir stellen Mitarbeiter bei Lohnfortzahlung frei und berücksichtigen dabei auch, wer zum Beispiel Kinder betreuen muss“, sagt Üstra-Sprecherin Katja Raddatz. Die Kollegen müssten sich allerdings bereithalten für den Fall, dass kurzfristig erneute Fahrplanänderungen erforderlich seien, erklärt sie.

Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Fahrgäste

Bus der Üstra in Hannover: Sicherheitsabstand zum Fahrer. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Am Freitag haben Üstra und Regiobus auch Schutzmaßnahmen eingeführt, um die Ansteckungsgefahr für Mitarbeiter und Fahrgäste zu minimieren. Bei den Bussen bleiben die vorderen Türen geschlossen, außerdem wird die erste Sitzreihe abgesperrt. Der übliche Fahrscheinverkauf durch das Personal entfällt; Fahrgäste müssen Tickets entweder online, an den Verkaufsstellen des Großraum Verkehr Hannover (GVH) oder an den Automaten kaufen. Bei den grünen Stadtbahnen des Typs TW 6000 bleiben die hinteren und vorderen Türen an den Haltestellen geschlossen. Außerdem hat die Üstra den Bereich an Fahrerkabinen mit Gittern abgetrennt, wodurch Stehplätze entfallen. Die Fahrzeuge werden intensiver gereinigt als üblich. Besonders gilt dies für Haltestangen und Halteschlaufen.

