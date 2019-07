Hannover

Die heißen Temperaturen der vergangenen Tage machen der Autobahn 2 rund um die Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen zu schaffen. Durch die Hitze dehnen sich die mehr als 30 Jahre alten Betonplatten aus und platzen. Am Montagmorgen ereigneten sich deshalb drei Unfälle, bei denen die Fahrzeuge massiv beschädigt wurden. Die Landesstraßenbaubehörde hat ihre Kontrollfahrten mittlerweile intensiviert, demnächst soll die Autobahn ausgebessert werden. Bis dahin gilt ein Tempolimit.

Laut Polizei ereigneten sich die Unfälle gegen 8 Uhr kurz hinter Herrenhausen in Richtung Dortmund. „Auf der mittleren Fahrbahn gab es ein etwa 20 Zentimeter breites und zehn Zentimeter tiefes Schlagloch“, sagt Sprecher Philipp Hasse.

Außerdem lag noch ein rund 40 Zentimeter großes Betonstück auf der Fahrbahn. Ein Audi A6, ein Mini Cooper sowie ein Mazda 5 rumpelten über den kaputten Straßenbelag. Der Audi wurde am Unterboden beschädigt, „bei den beiden anderen Autos wurden Reifen und Felgen zerstört“, sagt Hasse. Gesamtschaden: etwa 6000 Euro. Verletzt wurde aber niemand.

Auch auf den Landebahnen des Flughafens in Langenhagen hat die Hitze schon Betonplatten platzen lassen. Quelle: Flughafen Hannover

„Die Schäden werden immer größer“

Seit etwa einer Woche ist die Autobahnmeisterei quasi in Alarmbereitschaft und rückte auch am Montagmorgen umgehend für die Reparatur an. Die rechte und die mittlere Spur mussten dafür bis zum Mittag gesperrt werden – es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau. „Wir haben auf dem Abschnitt immer wieder mit Eckausbrüchen zu kämpfen“, sagt Friedhelm Fischer, Leiter der Landesstraßenbaubehörde in Hannover, auf HAZ-Anfrage. „Die Schäden werden immer größer.“

Als Folge der ständigen Blow-Ups, wie die Schäden im Fachjargon heißen, wurden die Streckenkontrollen auch auf das Wochenende ausgeweitet.

Alte Platten haben Risse

Die Platten zwischen dem Dreieck Hannover-West und Herrenhausen stammen noch aus den Achtzigerjahren. Unter anderem wegen des enormen Verkehrsaufkommens haben sich seitdem Risse gebildet, die gerade an heißen Sommertagen für Probleme sorgen. „Bei 30 Grad geht es los“, sagt Fischer. Die Platten dehnen sich aus und drücken sich gegenseitig hoch.

Mit diesen Schwierigkeiten hat auch der Flughafen Langenhagen zu kämpfen: Dort legte ein Blow-Up im Juli 2018 über Stunden den gesamten Flugverkehr lahm, weil auf der Nordbahn Betonplatten hochgekommen waren. Seitdem muss die Piste bei Sommerhitze mit Wasser gekühlt werden, zuletzt in der vergangenen Woche.

Die Bahnen am Flughafen werden mit Wasser gekühlt – auch in diesem Jahr. Quelle: Christian Elsner

Tempo auf 60 Stundenkilometer reduziert

Die Autobahnmeisterei flickt die Schäden auf der A 2 derzeit allerdings nur provisorisch. „Die Schlaglöcher werden vorerst behelfsmäßig aufgefüllt“, sagt Fischer. Erst in etwa zwei Wochen soll dann ein Bauunternehmen anrücken und die Schäden professionell beheben. Für die Ausbesserungen werden bis zu zwei Tage veranschlagt, wahrscheinlich tauscht die Firma auch ganze Betonplatten aus.

„Früher war in der Kürze der Zeit keine Firma zu finden“, sagt Fischer. Bis dahin wird das erlaubte Tempo auf der A 2 rund um Herrenhausen auf 60 Stundenkilometer reduziert, während der Bauphase müssen zudem Fahrspuren gesperrt werden.

Die Straßenbaubehörde prüft darüber hinaus, welche Maßnahmen im kommenden Jahr ergriffen werden können. Denn: Selbst die jetzige Instandsetzung garantiert nicht, dass Blow-Ups künftig ausbleiben. Endgültige Abhilfe kann lediglich eine grundlegende Sanierung bieten – der betroffene Abschnitt ist der letzte im Raum Hannover mit Betonplatten. Wann dieses Großprojekt ansteht, ist allerdings noch offen. Fischer: „Die Planungen dafür sind sehr umfangreich.“

