Für Julia und Paul ist dieser Weihnachtsbaumkauf etwas Besonderes. So wichtig ist der Moment, dass sie ihn auf Handyfotos festhalten. „Vor einem Jahr haben wir den Baum auch hier am Maschsee gekauft,“ sagt Paul (35), „da war das Wetter genauso schön.“ Aber etwas ist anders als damals: Aus dem jungen Paar ist eine Familie geworden, ihr kleiner Sohn feiert am 29. Dezember seinen ersten Geburtstag. Beim Weihnachtsbaumkauf 2019 war er noch gar nicht geboren, jetzt trägt er eine Nikolausmütze und lässt sich neben dem Baum geduldig fotografieren.

Weihnachtsbaumkauf wird zelebriert

Der erste Weihnachtsbaumkauf als Familie: Paul (35) und Julia (34) mit ihrem Sohn, der nach Weihnachten ein Jahr alt wird. Quelle: Samantha Franson

Für die kleine Familie ist der Weihnachtsbaumkauf auch das erste richtige Ereignis in einer sonst eher abwechslungsarmen Zeit: „Wir haben schon seit einer Woche unsere sozialen Kontakte erheblich eingeschränkt, treffen keine Freunde mehr, haben keine anderen Termine, Paul arbeitet im Homeoffice, damit wir zu Weihnachten auch – ohne Ansteckungsgefahr – Oma sehen können“, erzählt Julia (34).

Noch bis Heiligabend haben die Weihnachtsbaumstände geöffnet. Quelle: Samantha Franson

Schon 78 Jahre alt – und der erste Baum

Maria (78) kauft überhaupt zum ersten Mal einen Baum. Gerade ist sie vom Ruhrgebiet in die Südstadt gezogen. Sonst brauchte sie keinen, weil sie Heiligabend immer bei einem ihrer sieben Kinder war, besucht danach die anderen, die im Ruhrgebiet, in Marburg, Dresden und Berlin wohnen. Auch dieses Jahr will sie ihre Familie sehen, aber entzerrter, über mehrere Tage verteilt und nicht so viele auf einmal.

Heiligabend allein zu sein ist für die Mutter einer Großfamilie kein Problem: „So sind nun mal die Umstände, es geht nicht anders“, sagt die Seniorin und zitiert auch noch gleich mit einem verschmitzten Lächeln Wilhelm Busch: „Wer einsam ist, der hat es gut, weil keiner da, der ihm was tut.“ Einsam wirkt die fröhliche Dame überhaupt nicht.

Erstmals mit Baum: Maria (78) hat sieben Kinder, die sie teils über die Feiertage besucht. Quelle: Samantha Franson

Wenn die Eltern zum ersten Mal Heiligabend zu Besuch kommen

Nancy Thielecke (26) sucht mit ihrer Freundin Maribel Reinhardt (30) und deren dreijährigem Töchterchen am Stephansplatz nach einer Nordmanntanne. Es soll ein besonders schönes Exemplar sein. Denn Weihnachten kämen ihre Eltern zu ihr, erzählt die junge Frau, sonst sei es immer umgekehrt: „Zum ersten Mal, seitdem ich eine eigene Wohnung habe, zum ersten Mal seit sechs Jahren.“ So schade es sei, dass wegen der Corona-Pandemie große Familientreffen nicht möglich seien, es sei auch eine Chance, meinen die beiden Freundinnen – eine Chance auf ein entspannteres Fest mit weniger als 20 Menschen und ohne Restaurantbesuche.

Nancy Thielecke (26, re) lässt sich von ihrer Freundin Maribel Reinhardt (30) beraten. Quelle: Samantha Franson

Ein anderes junges Paar mit Kind, sie 30 Jahre alt, er 29, feiert Heiligabend ebenfalls nur zu dritt. Früher habe man oft Freunde auf dem Weihnachtsmarkt getroffen, aber den habe es ja in diesem Jahr gar nicht gegeben, auch das Fest mit der Großfamilie müsse eben verschoben werden, sagt sie achselzuckend. „Ist eben so.“ Jens (48), der am Maschsee nach Bäumen guckt, sagt, er werde schon Verwandte treffen, aber eben nur draußen. Dafür fährt er auch eigens nach Wolfsburg.

Dieses junge Pärchen, das seinen Namen nicht nennen will, feiert Heiligabend nur zu dritt mit seinem Kind. Quelle: Samantha Franson

Weihnachtsgottesdienst in der Kirche fällt aus

Sonja (38) und Thomas Hübner (46) und ihre drei Kinder Ole (4), Lotte (5) und Michel (8) transportieren ihren Baum im Fahrradanhänger vom Stephansplatz nach Hause. Sonst gehen sie immer Heiligabend in die Bugenhagenkirche, dieses Mal werden sie ihren eigenen Gottesdienst vom Blatt feiern, sagt Sonja. Für die begrenzten Plätze in der Kirche, in der sonst am 24. Dezember bis zu 1500 Besucher seien, hätten sie sich gar nicht erst beworben.

Aber sonst werde Weihnachten 2020 eigentlich nicht viel anders gefeiert als in den vergangenen Jahren – mit echten Kerzen am Baum und der üblichen Weihnachtsdekoration. Nur das traditionelle gemeinsame Mittagessen mit den Darstellern des Krippenspiels für Heiligabend, das falle aus, fügt Thomas noch hinzu.

Der Baum wird mit dem Fahrradanhänger transportiert: Thomas (46) und Sonja Hübner (38) mit ihren Kindern (v.li.) Ole (4), Lotte (5) und Michel (8). Quelle: Samantha Franson

20 bis 80 Euro kosten die Weihnachtsbäume in der Südstadt. Viele der Käufer sind Stammkunden, die ihren Baum schon seit Jahren hier kaufen. Die meisten sagen, dass sie im Corona-Jahr nicht anders Weihnachten feiern als sonst, sie geben nicht mehr Geld für einen Baum aus oder schmücken ihre Wohnung jetzt besonders viel, weil sie sich so viel Zeit dort aufhalten.

„Wir feiern wie immer mit den Kindern“

Christian Lechner (52) hat mit Pia und Bo einen Baum am Maschsee gekauft. Quelle: Samantha Franson

„Wir feiern wie immer mit unseren Kindern“, sagt Christian Lechner (52), der auf der Bult wohnt, aber seinen Baum mit Pia und Bo (beide 14) am Maschsee holt. So klein ist der Kreis aber nicht: Zu den beiden Jugendlichen kommen noch zwei erwachsene Kinder seiner Lebensgefährtin hinzu, die schon 26 und 28 Jahre alt sind.

