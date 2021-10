Hannover

Der Wunschzettel für Weihnachten sollte in diesem Jahr besonders früh verfasst werden. Der Grund: Hannovers Spielzeughändler klagen über Lieferengpässe für viele Waren. „Ich rate allen Eltern und anderen Schenkenden, so früh wie möglich mit den Einkäufen für ihre Kinder zu beginnen, damit es beim Fest keine Enttäuschungen gibt“, sagt Karin Schindler-Abbes, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Hannover. Besonders bei Spielwaren, in denen Elektronik steckt, aber auch bei Plastikartikeln und Holzspielzeug bestehe die Gefahr, dass sie nicht wie gewünscht unter dem Weihnachtsbaum liegen können.

Lokale Probleme, globale Ursachen

Die Probleme, die sich bei hiesigen Händlern, aber auch im Onlinehandel bemerkbar machen, haben globale Ursachen. Viele Spielwaren würden in Asien hergestellt, erklärt Schindler-Abbes. Dort gebe es pandemiebedingt nach wie vor Produktionsengpässe; zudem verzögerten Warenstaus in den Überseefrachthäfen in Folge von Corona die Lieferungen. „Computerchips zum Beispiel fehlen derzeit in der gesamten Industrie – und auch in der Spielzeugproduktion.“ Zugleich nehme der Trend zu elektronisch gesteuerten Spielwaren zu. Die Bandbreite reicht von der klassischen Autorennbahn über Puppen, die auf Sprache reagieren, bis zur Playstation.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Probleme bei Puppen und Holzspielzeug

Daniela Schwenger vom Spielwarengeschäft „Fridolin’s“ an der Lister Meile weiß nicht, wie sie die Nachfrage nach „Tonieboxen“ befriedigen soll. „Die sind bei uns der Renner“, sagt die Expertin über die Minirekorder, aus denen Hörspiele oder Musik erklingen, wenn man eine Spielfigur darauf setzt. Seit zwei Monaten gebe es keinen Nachschub mehr. Die wenigen Restexemplare, die Schwenger noch in den Regalen hat, reichten bei Weitem nicht für das Weihnachtsgeschäft. Auch bei Puppen verzögerten sich die Lieferungen. „Sonst sind sie in einer Woche da, nun dauert es bis zu sechs Wochen.“ Holzspielzeug sei ebenfalls nicht wie gewohnt verfügbar. „Und ich kann den Kunden nicht sagen, wann sich das wieder ändern wird.“

Auch Lego kann nur begrenzt liefern

Markus Tute, Inhaber des Geschäfts „Südstädter Spielwaren Paradies“, beklagt vor allem Nachschubprobleme bei bestimmten Herstellern. Die beliebten Tierfiguren der Firma Schleich etwa seien nur noch schwer zu bekommen. „Das ist eine Katastrophe“, sagt der Händler. Rohstoffe wie Kautschuk fehlten weltweit, das mache sich nun drastisch in den Regalen der örtlichen Läden bemerkbar. Jüngst hätten die Großhändler auch für Lego eingeschränkte Lieferkapazitäten angekündigt. Gerade bei den Sets mit den bunten Stecksteinen hätten Kinder aber oft ganz genaue Wünsche, die sich vermutlich zu Weihnachten nicht alle erfüllen ließen. Auch die Preise für die Verbraucher würden in Folge des Rohstoffmangels steigen, meint Tute.

Spiele sind nicht wie gewohnt verfügbar

„Massive Probleme“ bei den Lieferungen machen auch Volker Schäfer von „Idee + Spiel“ in der Calenberger Esplanade zu schaffen. In dem Geschäft, das sich auf Brett- und Kartenspiele sowie Puzzles spezialisiert hat, sind die Regale zwar gut gefüllt. Doch es seien längst nicht alle von den Kundinnen und Kunden gewünschten Spiele in der gewohnten Zeit lieferbar. Das im Oktober auf der Essener Spielemesse überaus erfolgreiche neue Spiel „Witchstone“ etwa könne nach Angaben des Herstellers erst im März 2022 ausgeliefert werden. „Das ist absolut unüblich“, erklärt Schäfer. Normalerweise würden die Spitzenspiele der Messe gezielt für das Weihnachtsgeschäft produziert. Auch hier vermutet er Probleme mit den Lieferketten in Fernost.

Von Juliane Kaune