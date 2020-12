Hannover

Nicht einmal mehr das Amen in der Kirche ist sicher: In Westfalen und Lippe haben die evangelischen Landeskirchen ihren Gemeinden jetzt empfohlen, wegen der Corona-Pandemie auf Präsenzgottesdienste am Weihnachtsfest zu verzichten. In Hannover ist davon hingegen keine Rede: Hier hat der Bischofsrat um Landesbischof Ralf Meister die Gemeinden sogar ausdrücklich ermutigt, an den geplanten Weihnachtsgottesdiensten festzuhalten.

„So wichtig wie der Gang zum Lebensmittelladen“: Theologin Margot Käßmann will nicht auf Weihnachtsgottesdienste verzichten. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Anzeige

„Für viele Menschen sind diese so wichtig wie der Gang zum Lebensmittelladen oder zur Apotheke, weil sie Trost und Ermutigung des Evangeliums genauso dringend brauchen wie Brot oder Medizin“, sagt auch die frühere Landesbischöfin Margot Käßmann.

Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes, Paragraf 9, sind Gottesdienste – ebenso wie etwa Konfirmationen oder Trauerandachten – „unabhängig von der Zahl der teilnehmenden Personen“ zulässig. „Theoretisch gibt es also keine Obergrenze“, sagt Stefan Riepe, Eventmanager der evangelischen Landeskirche, „doch faktisch wird die Zahl der Besucher durch die Größe der Kirchen und Plätze begrenzt – schließlich müssen Abstände eingehalten werden.“ So sind in der großen Marktkirche maximal etwa 180 Gäste zugelassen.

Mit Maske, ohne Gesang

Wenn eine größere Zahl von Kirchgängern zu erwarten ist, muss es nach der Verordnung vorab ein Anmeldeverfahren geben. Außerdem müssen Besucher Masken tragen, Gemeindegesang ist verboten. Eine Handlungsempfehlung der evangelischen Kirche sieht darüber hinaus eine Fülle detaillierter Regelungen vor. Grundsätzlich gilt ein Abstandsgebot von 1,50 Metern. Weihnachten dürfen in der Kirche nur Gruppen aus einem Hausstand in Begleitung von maximal vier Angehörigen nebeneinander sitzen, Kinder bis 14 Jahren nicht mitgerechnet.

„Für die sechs Gottesdienste in der Marktkirche gibt es teils noch freie Plätze“: Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann. Quelle: Rainer Dröse

„Die Gemeinden gehen mit großem Verantwortungsbewusstsein an die Planung von Weihnachten heran“, versichert Riepe. Die Resonanz bei Voranmeldungen ist bislang unterschiedlich. „In Hannover wird es Weihnachten etwa dreimal so viele katholische Messen geben wie sonst – und die meisten sind schon jetzt ausgebucht“, sagt Kirchensprecher Rüdiger Wala.

Wo gibt es Karten für Gottesdienste? Fast alle Gemeinden lassen Gottesdienstbesucher Heiligabend nur mit vorheriger Reservierung ein. Informationen über katholische Messen gibt es in den Tagen vorm Fest unter www.kath-kirche-hannover.de, Anmeldungen sind in der Regel in den Gemeindebüros möglich. Für die evangelischen Kirchen in Hannover, Garbsen und Seelze gibt es eine zentrale Website: Auf www.froheweihnachtenhannover.de sind ständig aktuelle Informationen zu Gottesdiensten und dem Anmeldeverfahren zu finden. Die Marktkirche hat Einlasskarten zunächst über den HAZ-Ticketshop vertrieben. Jetzt sind diese unter Telefon (0511) 3643736 zu bestellen. Auf h1 sind Heiligabend um 16 Uhr eine Christvesper sowie um 19 und 21 Uhr TV-Weihnachtsgottesdienste aus Hannover zu sehen.

Krippenspiele online

„Für die sechs Gottesdienste in der Marktkirche gibt es teils noch viele freie Plätze“, sagt Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann. Die evangelische Markuskirche in der List setzt vor allem auf Open-Air-Gottesdienste: Neben drei Krippenspielen um 12.30 Uhr, 14 Uhr und 15.30 Uhr gibt es um 17 und 18 Uhr Christvespern auf dem Platz vor der Kirche. Zu jeder Feier können 280 Besucher kommen – nach Anmeldung im Internet. „Das Interesse ist groß, aber wir haben auch noch freie Plätze“, sagt Pastor Bertram Sauppe.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Teils wird vor der Markuskirche auf einer LED-Leinwand ein vorproduziertes Krippenspiel präsentiert, das auch auf der Homepage der Kirchengemeinde zu sehen sein wird. Viele Gemeinden setzen auf solche digitalen Formate. So hat der Stadtkirchenverband ein eigenes Videokrippenspiel mit Jungen und Mädchen aus dem Kinderchor der Marktkirche gedreht, das vom vierten Advent an auf der Kirchenwebsite zu sehen sein wird. „Wir wollen damit Menschen erreichen, die nicht an Weihnachtsgottesdiensten teilnehmen können“, sagt Kirchensprecherin Insa Becker-Wook.

Von Simon Benne