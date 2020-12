Hannover

Nun erstrahlt an der Marktkirche doch noch ein Baum in weihnachtlichem Glanz. Die Stadt Hannover hatte am Mittwochnachmittag kurzfristig eingeladen, um die festliche Beleuchtung der 18 Meter großen Nordmanntanne mit 2300 Lichtern in Betrieb zu nehmen.

Neben Oberbürgermeister Belit Onay, Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes, Marktkirchen-Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann und weiteren Vertretern der Stadtgesellschaft war auch Frank Oettinger dabei – und offenbarte sich dabei als Spender des 30.000 Euro teuren Baumes. „Wir treffen uns mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen jedes Jahr am Weihnachtsbaum vor der Marktkirche und fanden es einfach schade, dass der Baum fehlen sollte“, sagte Oettinger.

Der Spender führt das traditionsreiche Familienunternehmen Gesundheitstechnik Carl Oettinger in dritter Generation. Die Firma beschäftigt in Hannover etwa 70 Mitarbeiter. „Wir haben uns als Unternehmen entschlossen, auf diese Weise der Stadt und den Menschen unseren Dank zu zeigen“, sagte er. Oettinger engagiert sich in diesem Jahr nicht nur mit einem vier Tonnen schweren Baum aus Langenhagen-Engelbostel, sondern spendete auch für die Obdachlosenhilfe Hannover und die HAZ-Weihnachtshilfe – die Spendensammlung für Menschen in Not vor Ort.

Nun dankte Oberbürgermeister Belit Onay für die Geste. „Der Weihnachtsbaum ist ein wichtiges Symbol für die Stadt“, so Onay. Zusammen mit der klassischen Weihnachtsbeleuchtung schmücke die Tanne die Stadt. Es sei schade, dass in diesem Jahr kein Weihnachtsmarkt samt traditioneller Eröffnung möglich ist. „Wir freuen uns daher sehr über die Unterstützung.“ Die Stadt hatte Anfang Dezember mitgeteilt, dieses Jahr angesichts der Corona-Pandemie aus Kostengründen auf die teure Tanne verzichten zu wollen – und erntete dafür Kritik.

Baumspender Frank Oettinger mit Oberbürgermeister Belit Onay. Quelle: Schaarschmidt

Engagement für die HAZ-Weihnachtshilfe

Zum Treffen am Baum kamen auch der Ratsvorsitzender Thomas Hermann, HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt und der Kirchenvorstandsvorsitzende der Marktkirche, Reinhard Scheibe. Gemeinsam warben sie für Spenden zugunsten der HAZ-Weihnachtshilfe. Pastorin Kreisel-Liebermann lud die Anwesenden direkt zur Adventskalenderaktion in die Marktkirche am Donnerstag, 17. Dezember, ein. Dort spricht um 16 Uhr die neue Hauptgeschäftsführerin der IHK, Maike Bielfeldt. Auch dann wird für die HAZ-Weihnachtshilfe gesammelt.

Von Jan Sedelies