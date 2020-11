Frau Schackat, jetzt kommt der Advent, aber wegen Corona darf man kaum Gäste zu Hause empfangen. Lohnt es da überhaupt, die Wohnung oder das Haus vorweihnachtlich zu schmücken?

Gerade in diesem Jahr lohnt es ganz besonders, viel Liebe in die eigene Umgebung zu investieren. Schließlich sind viele von uns in der aktuellen Situation noch mehr zu Hause als sonst – da freut man sich erstens noch viel mehr über Gemütlichkeit, und zweitens hat man auch mehr Zeit für schöne Deko.

Sie sind ja Expertin fürs Basteln. Geben Sie doch mal einen Tipp, wenn ich meine Deko nicht kaufen, sondern selber machen will: Was lässt sich mit einfachen Mitteln für mein Zuhause gestalten?

Was ich zurzeit sehr gerne mache, ist „ Weihnachten im Glas“. Dazu nimmt man ein möglichst breites Einweck- oder auch Marmeladenglas und richtet sich darin eine Winterlandschaft ein. Unten vielleicht ein bisschen Sand oder Erde, darüber Kunstschnee aus Watte. Aus der Spitze eines Tannenzweigs kann man einen Tannenbaum hineindrapieren oder andere Utensilien. Und auf den Deckel lässt sich eine Kerze kleben. Besonders schön kann es sein, sich einen Tannenbaum-Kerzenhalter auf den Deckel zu kleben und dann jeden Tag eine Weihnachtsbaumkerze hineinzustecken, die man vorher mit Filzstift von eins bis 24 durchnummeriert hat. Die kann man sich dann zum Frühstück auf den Tisch stellen und anzünden, als Kerzenkalender sozusagen.

„Weihnachten im Glas“: Mit wenigen Handgriffen lässt sich ein Marmeladenglas zur liebevollen Weihnachtsdeko umfunktionieren. Quelle: Samantha Franson

Das klingt tatsächlich, als sei es auch für Laien gut zu bewerkstelligen. Was bastele ich denn mit Kindern?

Jetzt in der Vorweihnachtszeit empfehle ich die Winterlandschaft. Wir nehmen uns einen Pappkarton, malen ihn zum Beispiel blau an, dekorieren mit Watte eine Schneefläche hinein und stecken von hinten die Glimmleuchten einer Lichterkette durch. Das Schöne an dem Motiv: Man kann es in vielen Variationen ergänzen um Dinge, die man draußen findet. Laub oder Eicheln oder Zweige, schon das Sammeln kann Spaß machen.

Die „Winterlandschaft“: Mit allerlei Utensilien können sogar Kinder ihre kleine Winterwelt gestalten. Meist sogar schneller als Erwachsene. Quelle: Samantha Franson

Wie lange brauche ich denn so fürs Basteln der Winterlandschaft?

Das kommt darauf an, wie akribisch man ist (lacht). Kinder schaffen das in einer Stunde, länger hält deren Aufmerksamkeit ohnehin nicht. Erwachsene brauchen bis zu drei Stunden, vor allem Frauen. Was Zeit kostet, ist eigentlich vor allem das Trocknen der Farbe und des Klebers für die Watte. Alles andere geht je nach Belieben schnell oder langsam.

Haben Sie noch mehr solcher Tipps?

Na klar. Zum Beispiel die Weihnachtskarten. Das ist jetzt eher etwas zum Verschenken als etwas fürs eigene Heim, wobei die auch schön aussehen, wenn sie hingestellt werden. Weihnachtskarten – das klingt vielleicht etwas schlicht. Aber erstens bin ich etwas nostalgisch, und zweitens sind Weihnachtskarten schon allein deshalb großartig, weil wir alle ja kaum noch private Post bekommen. Man kann sie zum Beispiel aus Packpapier basteln, das als Klapparte dient, oder aus Kartonpapier. Und als Deko dient Zeitungspapier, das man in Streifen reißt. Achtung: nicht schneiden, sondern reißen. Aus den Streifen lässt sich zum Beispiel die Kontur eines Weihnachtsbaums kleben, das sieht sehr schön aus.

Packpapier und HAZ-Ausrisse: Über diese selbstgemachte Karte freuen sich die Empfänger nicht nur im Corona-Jahr. Quelle: Samantha Franson

Und dann zum Abschluss noch einen Tipp für die eigenen vier Wände.

Was wirklich sehr dekorativ aussieht, sind Sterne aus Eisstielen. Leider sammelt man die ja meistens nicht, aber man kann sie natürlich auch kaufen. Aus denen lassen sich riesengroße Sterne und tolle geometrische Muster fürs Fenster basteln oder auch Tannenbaumanhänger. Das Erstaunliche ist: Nachher sehen sie wirklich nach Design aus und nicht mehr nach Eisstielen, egal ob man sie lackiert oder im Holzton lässt.

Aus ganz simplen Eisstielen lassen sich Weihnachtsbaumanhänger kleben – oder auch großformatige Fenster- und Wanddekorationen wie auf diesem Bild. Quelle: Samantha Franson

Verraten Sie mal: Wenn man sein Zuhause nach Herzenslust dekoriert, wie vermeidet man es denn, dass am Ende alles etwas kitschig aussieht?

Ach, zu Weihnachten darf es schon ein bisschen glitzern und leuchten. Nur zu viel darf es natürlich nicht sein, es gilt die alte Weisheit: Oft ist weniger mehr. Wobei uns der Skandi-Stil, der im Moment trendy ist, entgegenkommt bei der Kitsch-Vermeidung. Im Moment wird ja viel mit Naturmaterial wie Holz oder Leder gebastelt, auch mal mit Metall. Es darf auch bei mir gerne mal ein goldener Stern sei – aber eben nur einer, eher als Tupfer.

„Zu Weihnachten darf es schon ein bisschen glitzern und leuchten“: Dekoration im „Bastelzimmer“ von Freya Schackat. Quelle: Samantha Franson

Hand aufs Herz: Woher bekommen Sie Ihre Ideen?

Es ist völlig legitim, dass man sich viele Anregungen holt, bevor man bastelt. Das mache ich genauso wie alle anderen. Ich google etwas oder schaue bei Pinterest oder Insta, was andere so machen. Diese Inspirationen setze ich dann nie eins zu eins um – schon allein, weil sie durch das Selbermachen ja variiert werden. Vor allem sollte man sich vor dem Basteln Zeit nehmen und sich überlegen: Was mag ich am Winter, am Advent, an der Vorweihnachtszeit? Dann lässt man sich inspirieren und legt los. Schon das Basteln selbst macht Spaß – und das Ergebnis natürlich erst recht.

Das ist die Bastelexpertin Freya Schackat (40) betreibt in der Lindener Egestorffstraße in einem ehemaligen Ladengeschäft „Das Bastelzimmer“. Dort bietet sie Kurse und Gruppenevents an, kommt aber etwa auch für (Kinder-)Geburtstage vorbei. Ursprünglich hatte sie in Hamburg Modedesign gelernt und war mehrere Jahre in der Modeindustrie tätig. Als Kostümbildnerin war sie an Theatern und als Kostümbildassistentin beim Film aktiv. Nach der Geburt des ersten Kindes hat sie sich mit einem Kindermodelabel selbstständig gemacht, seit der Geburt des zweiten Kindes betreibt sie ihr Bastelangebot.

Von Conrad von Meding