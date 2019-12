Hannover

Seine Drogentherapie hat Norbert Patek gerade erst beendet. Der Wohnungslose mit zahlreichen Tätowierungen hat vor einigen Tagen Unterschlupf in der Notunterkunft am Alten Flughafen gefunden. „Ich hoffe, dass ich da erst mal bleiben kann. Ich habe keinen Cent“, sagt der 57-Jährige. Doch jetzt sitzt er in einer geschmückten, gut geheizten Halle im Hannover Congress Centrum bei der Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige und freut sich auf Entenkeule mit Rotkohl und Klößen sowie Musik.

Hunderte von Helfern richten die Feier aus

Zum achten Mal richten Hunderte von Ehrenamtlichen die Weihnachtsfeier im HCC aus. Helfer haben Kleiderspenden gesammelt, Geschenktüten gepackt und Tische weiß eingedeckt, damit rund 1000 Kinder und Erwachsene einen schönen Nachmittag verbringen. Der Verein Krass Unartig und die Musiker von Fury in the Slaughterhouse bilden den Kern der Aktiven. Beim Servieren und Kochen sind alle HCC-Mitarbeiter freiwillig im Einsatz und viele weitere Helfer. „Es ist für alle eine unglaubliche Freude, denn es kommt viel Herzlichkeit zurück“, betont Andreas Barthel vom Verein.

Entenkeule und Fury-Auftritt

Marion (vorn) ist mit Rita ins HCC gekommen und froh über die Einladung. Quelle: Tim Schaarschmidt

Marion ist zum ersten Mal Gast bei der Feier. Die 59-Jährige spricht behutsam, ihr Lächeln ist umso wärmer. Sie lebt in einem Heim für psychisch kranke Frauen und sitzt in der Gruppe mit einigen Mitbewohnerinnen am Tisch. „Bei mir gibt es zu Weihnachten keine Geschenke. Das Geld reicht gerade so fürs Essen.“ Über die Einladung ins HCC hat sie sich deshalb sehr gefreut. Auf der Bühne treten Ossi Pfeiffer und Anca Graterol, Robby Ballhause und eine Band auf, die sich „Die beschissenen Sechs“ nennt, aber vielen Hannoveranern unter anderem Namen bekannt ist. „Für uns ist das ein sehr schöner Tag im Jahr“, sagt Fury-Schlagzeuger Rainer Schumann.

Clowns und Kuscheltiere

Clownin Barbalotta schenkt Dalya (10) und Tena (7) Luftballon-Armbänder. Quelle: Tim Schaarschmidt

In der Kinderhalle wirbeln gut 320 Jungen und Mädchen herum. Clowns scherzen mit ihnen, Polizisten laden zum Foto ein, die Kinder spielen. Die Einladungen gingen an Grundschulen in teils ärmeren Bezirken. „Manche unserer Schüler erleben sonst nicht viel. Für sie ist diese Feier etwas Einmaliges, über das sie Montag in der Schule erzählen und ihr neues Kuscheltier zeigen können“, sagt Lehrerin Anja Geisemeyer aus der Wilhelm-Busch-Schule. Wie andere Lehrerinnen begleitet sie ehrenamtlich eine Gruppe Schüler zur Feier. „Unter den Kindern hat es sich herumgesprochen, wie schön es hier ist“, berichtet die Lehrerin.

Ein Haarschnitt für das Selbstwertgefühl

Suzana lässt sich von Friseurmeisterin Carola Kherfani die Haare machen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Manche der erwachsenen Gäste steuern zielstrebig die Barber Angels an. Etliche Friseure des Vereins bieten einen kostenlosen Haarschnitt an. Die 38-jährige Suzana genießt den freundlichen Service bei Friseurmeisterin Carola Kherfani, einen Friseurbesuch kann sich die Mutter von zwei Kindern nicht leisten. „Ich lasse das einmal im Jahr hier machen. Alle sind nett.“ Kherfani erzählt, dass sie früher als Alleinerziehende selbst Sozialhilfe bezog. „Jetzt geht es mir gut, ich habe einen eigenen Salon, bin verheiratet.“ Da sei es ihr eine Freude, anderen ein wenig Selbstwertgefühl zurückzugeben.

