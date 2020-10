Hannover

„Wir waren ausgebucht, dann hagelte es Absagen. Jetzt haben wir keine einzige Weihnachtsfeier“, sagt Andreas Stein von der Veranstaltungsgaststätte Cavallo an der Dragonerstraße. In den noblen Räumen feiern in normalen Zeiten Abteilungen aus namhaften Firmen. „Gerade diese Unternehmen wollen sich auf keinen Fall wegen einer Corona-Infektion auf ihrer Weihnachtsfeier in der Presse sehen“, sagt Gastronom Stein. Er könne das verstehen. Doch wirtschaftlich treffen ihn die Absagen hart.

Denn die Weihnachtsfeiern sind nur ein Teil der Ausfälle, unter denen er in diesem Jahr zu leiden hat. Auch viele Hochzeitsfeiern sind wegen der Corona-Pandemie weggebrochen, ebenso andere Firmenevents. Das habe bereits zu Verlusten im sechsstelligen Bereich geführt. Das Unternehmen habe Rücklagen, deshalb musste noch kein Personal entlassen werden. Außerdem fange die Werbeagentur, die ebenfalls zum Unternehmen gehört, viel auf. Trotzdem könnten sie nicht ewig so durchhalten: „Bis April oder Mai geht das noch, aber dann nicht mehr“, sagt Stein.

„Schwierig zu planen“

Nicht ganz so düster scheint die Situation im Brauhaus Ernst August an der Schmiedestraße zu sein. „Das Haus ist groß, hier können wir die Abstände gut einhalten“, sagt Chef Hannes Aulich. Ursprünglich habe es rund 400 Sitzplätze in der Gasthausbrauerei gegeben – deutlich weniger seien es auch jetzt unter Corona-Bedingungen nicht.

Ein Blick auf die Anmeldungen zeigt jedoch, dass der viele Platz wenig nützt, wenn die Unternehmen keine Feiern durchführen möchten. Derzeit sei laut Aulich das Haus für Weihnachtsfeiern nur zu 25 Prozent belegt. Normalerweise sei das Brauhaus zu diesem Zeitpunkt im Jahr schon ausgebucht. „Viele warten noch, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Das macht es für uns schwierig, zu planen“, sagt der Unternehmer.

Ansprache und Anschreiben statt Alkohol

Und wie sieht es bei den Firmen selbst aus? Viele haben ihre Feiern schon jetzt abgesagt. Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) ist die Entscheidung dazu bereits im September gefallen. Dies gilt nicht nur für die Weihnachtsfeier: Einem Sprecher zufolge hat VWN alle größeren Präsenzveranstaltungen gestrichen. Immerhin: Die traditionelle Weihnachtsansprache soll auch in diesem Jahr stattfinden. Auch bei Rossmann fallen alle Weihnachtsfeiern aus. Zu den näheren Umständen will sich das Unternehmen nicht äußern.

Auch die VHV-Gruppe feiert nicht. Die Angestellten des Versicherungsunternehmens müssen sich mit einem Weihnachtsanschreiben begnügen. Ob es noch anderweitigen Ersatz für die Mitarbeiter geben wird, will VHV-Sprecherin Martina Westholt nicht verraten. Überraschend kam die Absage für die Angestellten wohl nicht. „Eigentlich war es logisch, dass wir die Feiern absagen müssen“, sagt Westholt.

„Bei uns ist es sicher“

„Viele Gastro-Betriebe hatten darauf gesetzt, dass wenigstens das Weihnachtsgeschäft das Jahr rettet – aber das zerlegt sich gerade“, sagt Christian Stöver, Sprecher der Gastronomen im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) Hannover. Es seien „schon Tränen geflossen in der Branche“ angesichts der Bedrohung, die sich mit den steigenden Infektionszahlen aufbaue. „Der September ist gut gelaufen, die Leute konnten draußen sitzen – aber jetzt macht sich wieder Angst breit“, sagt Stöver.

Er selbst betreibt das Bel´Arte im Sprengel-Museum, das ebenfalls unter der Zurückhaltung bei den Feiern leidet. „Jeder muss selbst wissen, wie er mit der Pandemie umgeht“, sagt Stöver. „Fest steht aber nach allen bisherigen Erkenntnissen: Bevor man in Privaträumen oder im Betrieb feiert, sollte man lieber in die Gastronomie gehen. Wir beherrschen die Hygieneregeln, bei uns ist es sicher.“

Weihnachtsfeiern: Was ist erlaubt? In ihrem Beschluss vom 14. Oktober raten Bund und Länder grundsätzlich von privaten Feiern ab, zu denen auch Weihnachtsfeiern mit den Kollegen zählen. Unter bestimmten Voraussetzungen sind diese jedoch weiterhin möglich. In Niedersachsen gilt aktuell die Corona-Verordnung vom 9. Oktober. Grundsätzlich sind in Niedersachsen Weihnachtsfeiern erlaubt. In geschlossenen Räumen dürfen bis zu 25 Personen (Stand 15. Oktober) zusammenkommen. Das gilt, wenn die Feier in eigenen Räumlichkeiten, also beispielsweise auf dem Betriebsgelände, stattfindet. In gastronomischen Betrieben hingegen dürfen, unter Einhaltung des Mindestabstands, bis zu 100 Personen gemeinsam feiern. Je mehr Personen teilnehmen, desto strenger sind die Vorschriften: Bei mehr als 50 Personen dürfen die Gäste nach 18 Uhr keine hochprozentigen Spirituosen und nach 22 Uhr gar keinen Alkohol mehr konsumieren. Die oben genannten maximalen Teilnehmerzahlen gelten allerdings nur, solange die jeweilige Region kein Risikogebiet ist. Bei 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sollen laut Beschluss von Bund und Ländern vom 14. Oktober andere Regeln gelten. Das heißt: maximal 25 Personen im öffentlichen und maximal 15 im privaten Raum. Außerdem wird eine Sperrstunde in der Gastronomie empfohlen.

Für die Gastronomen gibt es dennoch Hoffnung. Einige Firmen haben sich noch nicht entschieden, ob die Feier stattfindet. Continental etwa gehört zu den Unternehmen in Hannover, die Weihnachtsfeiern derzeit noch erlauben. Grundlage sei der Pressesprecherin zufolge die jeweils geltende Corona-Verordnung.

Von Thea Schmidt